The Weeknd en Chile: a qué hora parte la venta general y cuáles son los precios de las entradas para su show

La mañana del martes 6 de diciembre comenzó la venta de entradas The Weeknd en Chile. Y como era de esperar, largas filas virtuales marcaron el proceso.

Y es que el regreso del canadiense al país, quien tocará el 15 de octubre de 2023, en el Estadio Bicentenario de La Florida, es desde ya uno de los imperdibles de la cartelera del próximo año.

Por eso ya se agotaron las entradas de su preventa, que se hizo para Clientes Entel o para quienes pagaran con las Tarjetas Scotia.

Si no alcanzaste a comprar ahí, no te preocupes, que ahora es el turno de la venta general de entradas The Weeknd Chile.

La que será el jueves 8 de diciembre, que es feriado, desde las 11.01 AM, a través de Ticketmaster.

Si quieres estar cantando sí o sí en su show, atento entonces, que según información de la ticketera la fila para la venta general se abre a las 10.31 AM del jueves.

Todo para obtener uno de los tickets para su gira After Hours Til Dawn Global Stadium Tour, la que tra el cantante de regreso a Sudamérica y Chile.

Precios de las entradas The Weeknd Chile

The-Weeknd-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

En el concierto del autor de Save your tears en el estadio de La Florida habrá 10 ubicaciones.

La más económicas de ellas son Galería y el sector para personas con movilidad reducida, que cuestan $ 59.415 (valores incluyen cargo por servicio).

Mientras que los tickets más caros son los del Pit Andes, que cuestan la exorbitante cifra de $ 344.840.

En la gráfica a continuación puedes revisar cada una de las ubicaciones y sus valores.

The-Weeknd-precios.jpg la-tercera

Imagen: DG Medios

Si logras comprar alguno de los tickets, podrás disfrutar en vivo de uno de los músicos más exitosos de los últimos años.

El mismo que comenzó en la escena underground del R&B alternativo y quien luego conquistó el mundo con hits como Cant’ feel my face, Starboy, I feel it comingy Blinding lights.

Los que de seguro sonarán en el show donde presentará sus últimos dos discos y que dan nombre a la gira, After hours (2020) y Dawn FM (2022).