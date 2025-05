The White Rabbit: Bar y brunch

The White Rabbit-15

Si te gustan los brunch, esa combinación de platos de almuerzo y desayuno, de seguro conoces The White Rabbit.

El bar grindo de barrio Bellavista, que fue uno de los primeros en incorporar esta tendencia.

De hecho tiene una carta especial de brunch que funciona los fines de semana y festivos.

Donde puedes probar alguno de sus cuatro tipos de huevos pochados, hechos a baja temperatura cosa que la yema explote a penas lo tocas con el tenedor.

Como los "florentine" ($ 7.000), que vienen con espinacas salteadas y salsa holandesa en pan brioche.

O los "chileno" ($ 7.000), con palta laminada y pebre en pan brioche.

Y alguno no te olvides de los postres, como el "sticky toffe pudding" ($ 3.900), que es un muffin de dátiles tibio, bañado en salsa de caramelo con helado de vainilla.

the-White-Rabbit-2.jpg la-tercera

La barra The White Rabbit

Otro punto fuerte en The White Rabbit es la cocteleria de autor.

De hecho en la carta está separada por las características de cada cóctel.

Es decir secos, amargos o ácidos.

Dentro de los secos un imbatible es el "green go home" ($ 5.500), con gin, pepino y jugo de limón.

Otro más amargo es el "paloma" ($ 5.500) con tequila, jugo de pomelo y un toque de goma.

Si vas de noche, acompáñalos de alguno de los platos nuevos de la carta.

¿Sugerencias? "TWR wagyu burger" ($ 7.900), una hamburguesa de wagyú, lechuga, tomate, tocino y queso mantecoso, en pan brioche.

HORARIO: Lu. a vi., 7 PM a 12 AM. Sá. 12 PM a 4 PM y de 7 PM a 12 AM. Do. 12 PM a 4 PM. ESTACIONAMIENTO: Por calles aledañas, gratis.