Thundercat, The Kooks y Ozzy Osbourne: un súper martes musical

Difícil, pero hay que decidirse por uno. Este martes 8 de mayo a la misma hora se presentan tres grandes artistas en Chile.

Las opciones están entre el jazz cósmico de Thundercat, el brit-rock bailable de The Kooks y el heavy metal clásico de Ozzy Osbourne.

Thundercat: jazz marciano

thundercat.jpg la-tercera

Lleno de elogios, por su brillante disco del año pasado, Drunk, Thundercat se alista para debutar en Chile, en el Teatro Nescafé de las Artes.

Los amantes de la música más aventurera no pueden perdérselo, porque la propuesta del estadounidense es una innovadora fusión de funk setentero, jazz cósmico, soul futurista y hasta sicodelia. Es todo un sonido innovador y hasta marciano que hay que oír en vivo.

Desde las 9 PM, el bajista estará mostrando lo mejor de sus discos, todos alabados por la prensa musical, desde The Golden Age of Apocalypse hasta Drunk, el más reciente y que cuenta con las colaboraciones de súper estrellas como Kendrick Lamar y Pharrell.

The Kooks: brit-pop del nuevo milenio

The Kooks en Chile la-tercera

A pesar de que aparecieron a mediados de la primera década de este milenio, los ingleses The Kooks han sabido revivir lo mejor del brit-pop noventero en un carrera que ya suma diez años y cuatro discos.

Si no los ha oído imagine una agrupación de la misma generación de Arctic Monkeys, respetuosos de la gran tradición inglesa de bandas rockeras pero abiertos a experimentar con ingredientes dance y new wave.

A tres años de su último show en Santiago, Luke Pritchard (voz y guitarra), Hugh Harris (guitarra), Pete Denton (bajo) y Alexis Nunez (baterista) están de vuelta con la gira Best Of.

El nombre del tour -y del disco de grandes éxitos que apareció en 2017- no puede ser más explícito.

En el Teatro Teletón repasarán lo mejor de su catálogo con éxitos como Bad Habit, se oirán lados-b y mostrarán parte de su nuevo material con temas como Be Who You Are.

Ozzy Osbourne: el adiós del Príncipe de las Tinieblas

ozzy-osbourne.jpg la-tercera

Aunque se niega a sentenciar que esta su despedida de los escenarios, lo cierto es que esta es la última gira mundial de Ozzy Osbourne.

El Príncipe de las Tinieblas comenzará en Chile el capítulo sudamericano de su Farewell World Tour que se prolongará hasta 2020.

No se pierda al ex líder de Black Sabbath en que la podría ser la última oportunidad de verlo acá en vivo.

A Arena Movistar trae un show compuesto por catorce canciones, entre ellas varias de su ex banda como War Pigs y Paranoid.