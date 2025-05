Tienda Paula hecho a mano llega al Parque Arauco con creaciones de artistas y diseñadores

Tienda Paula 3 ok

Si andas en busca de un regalo especial o incluso un autoregalo, entonces date una vuelta por Tienda Paula hecho a mano.

El evento con la curatoría de la revista Paula y que en esta oportunidad tiene una versión dedicada a mostrar el trabajo y las creaciones de artistas y diseñadores que apuestan por lo artesanal.

Las que podrás conocer en dos modalidades, a través de la web y de manera presencial, en una feria que además tendrá varias actividades.

La edición onlina ya comenzó y está disponible desde el 25 hasta el 31 de julio en la web de Tienda Paula, donde hay más de 30 expositores del rubro hecho a mano.

Ahí puedes vitrinear sin salir de tu casa ropa, zapatos, carteras y marroquinería de diseñadores nacionales, joyas de distintos orfebres, además de ilustraciones, flores, tejidos, materias primas, entre otros.

Entre ellas los blazers, blusas y abrigos de By Daniela Botto, cuyas colecciones son limitadas y hechas todas en Chile, y los arreglos florales de Flor Ever, perfectos para distintos rincones de la casa o para un evento.

Además, varios de los expositores tienen descuentos especiales por este evento.

Talleres gratuitos en Tienda Paula

Tienda-Paula-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Tienda Paula

Junto con la versión online, Tienda Paula hecho a mano tiene también un feria presencial, que se realizará desde el jueves 28 al domingo 31 de julio en el Piso Diseño del Parque Arauco.

Ahí puedes ir a pasear y a vitrinear, pero también sumarte a una serie de talleres que habrá el sábado y domingo, los que son gratuitos, al igual que la entrada.

Por ejemplo el sábado a las 11.30 AM habrá uno de bordado con piedrería a cargo de Atelier Calei, donde aprenderás a bordar sobre tela un corazón hecho con la técnica de pedrería.

Mientras que el domingo, a las 4 PM, podrá participar de un taller de mandalas para decorar la casa y que dictará Fran López.

En Parque Arauco Tienda Paula hecho a mano funcionará el jueves de 10 AM a 8.30 PM, el viernes y sábado de 10 AM a 9 PM y el domingo de 11 AM a 8 PM.