Tienda Paula llegó al Parque Arauco con un emporio y talleres para grandes y chicos

Artesanias de Chile

Si este fin de semana XL -recuerda que el martes 15 es feriado- te quedas en Santiago, hay un panorama familiar muy entretenido para vitrinear y aprender, Tienda Paula 2023.

El emporio que regresó con su nueva versión y que durante todo este fin de semana encuentras en el Piso de Diseño del Parque Arauco.

De hecho, ya comenzó y tendrá abiertas sus puertas desde el jueves 10 hasta el domingo 13 de agosto, con entrada liberada.

Foto: Promocional

Foto: Promocional

Ahí encontrarás Tienda Paula 2023, un emporio con más de 35 expositores y que ofrecen una selección de artículos variados.

Los que incluyen productos de belleza, ropa, accesorios, joyas, zapatos, carteras, tejidos, productos gourmet y saludables, decoración y mucho más.

Talleres para todas las edades

Foto: Artesanías de Chile

Foto: Artesanías de Chile

Entre ellos está la Fundación Artesanías de Chile, con creaciones hechas a mano por artesanas y artesanos de norte a sur y que destacan la variada y rica cultura del país.

Además de Aldea Nativa, tienda con productos 100% naturales y para distintos tipos de dieta, como keto, sing glutén, sin azúcar o kosher, por ejemplo.

Pero además, Tienda Paula 2023 es un entretenido panorama familiar, porque cada una de sus jornadas incluye talleres gratuitos, la mayoría para niños y niñas.

Foto: Blitz!

Foto: Blitz!

Y varios de ellos los impartirá Artesanías de Chile, como uno el sábado para hacer pompones de lana y otros el domingo par aprender las técnicas de la alfarería de Pomaire y la cestería en crin de la zona de Rari.

Otro taller imperdible para el sábado será a las 6.30 PM y donde Blitz! acercará a los niños la ciencia divertida, con distintos experimentos para aprender más sobre la densidad y los estados de la materia, por ejemplo.

Si no te la quieres perder, Tienda Paula 2023 se puede visitar de jueves a sábado de 10 AM a 8.30 PM y el domingo de 11 AM a 8 PM.

