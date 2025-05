Tim Robbins conversará sobre inmigración con público de Santiago a Mil

Tim Robbins Headshot OK

Entre las figuras que vienen a este Santiago a Mil 2019, el festival que se hará entre el 3 y el 21 de enero, destaca una: Tim Robbins, el actor y director estadounidense ganador de un premio Oscar en 2004 por su interpretación en el filme Río Místico, entre muchas otras distinciones.

Robbins llegará con su más reciente montaje, The New Colussus, una obra creada por él y su compañía, The Actor's Gang -por la que han pasado actores como John Cusack y Helent Hunt- en que 12 refugiados que hablan 12 idiomas distintos, narran las historias de sus antepasados inmigrantes cargados de persecuciones y miserias varias.

La obra se presentará el 12 y 13 de enero en el Teatro Municipal de San Joaquín, el 15 de enero en el Teatro Municipal de Las Condes y el 19 de enero en el Teatro Biobío. Lo mejor de todo es que, después de cada función, habrá un conversatorio con el público liderado por el propio Robbins.

Entrevista a Robbins en Santiago a Mil

Foto: Ashley Randall

Son tantas las ganas del actor por conversar con el público chileno que en el marco de Lab Escénico —actividades de formación artística e intercambio de ideas para los interesados en las artes escénicas— dará una entrevista abierta a todo público en el GAM.

Esta será el martes 15 de enero, a las 11 AM, y ya están abiertas las inscripciones en la página web del festival.

Ahí, el artista hablará de su trayectoria como actor y director en cine y teatro, de su experiencia trabajando con comunidades migrantes para crear The New Colossus, y del trabajo que realiza junto a The Actor's Gang en diferentes prisiones de California.

Ojo, que en esta misma instancia estarán otras figuras que vienen a Santiago a Mil 2019, como la coreógrafa y bailarina sudafricana Dada Masilo (entrevista abierta), la artista francesa Sophie Calle (clase magistral) y la coreógrafa ruandesa Dorothée Munyaneza (entrevista abierta).

Toda la información en la web de Lab Escénico.