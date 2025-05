Todas las novedades que trae la Feria Fisa en la celebración de sus 60 años

Claudio Narea ok

Con la realización de la Feria Fisa 2022, muchos de seguro recordarán todas las veces que fueron a recorrer la llamada Feria Internacional de Santiago.

Y es que por más de 35 años fue uno de los eventos favoritos de los capitalinos, un paseo en el que iban a conocer las últimas novedades del mercado, tanto los adelantos tecnológicos como las tendencias que estaban de moda en el extranjero.

La última vez que se hizo fue en 1998 y casi un cuarto de siglo después, el recordado encuento multisectorial tiene todo lista para su regreso.

Eso, porque se confirmó la realización de la Feria Fisa 2022, la que celebrará sus 60 años y que llegará completamente renovada.

Todo durante cinco días, entre el miércoles 16 y el domingo 20 de noviembre, en el nuevo Parque Fisa, en Pudahuel, el mismo recinto conocido hasta hace poco como Espacio Broadway y donde se hicieron festivales como Fauna Primavera.

Ahora, recibirá a este encuentro que regresa con varias novedades y una lista larga de panoramas tanto para grandes como para niños y niñas.

Con pabellones temáticos y shows

De hecho, la Feria Fisa 2022 tendrá más de 60.000 m2, con alrededor de 500 expositores y ocho pabellones temáticos.

Por ejemplo, Hecho en Chile reunirá a lo mejor de la oferta turística del país, mientras que el pabellón Expo Materiaprima tendrá a más 80 emprendedores vendiendo sus creaciones, ideal para adelantar la Navidad.

En tanto, los niños y niñas lo pasarán en grande en el pabellón Kidexpo, donde habrá actividades especiales para ellos, una muestra de animales exóticos y hasta un espacio del Buin Zoo.

Y como de seguro tanto paseo y vitrineo dará hambre, en la Feria Fisa 2022 tendrás varias alternativas, ya que en el sector Mundo culinario encontrarás comida chilena, japonesa, española, mexicana e italiana, entre muchas otras.

Además, habrá música en vivo cada una de las jornadas, con presentaciones de Claudio Narea, C-Funk, Aparato Raro, Álvaro Scaramelli, Jimmy Fernández y el grupo Aparcoa junto a Sigrid Alegría.

Y no te preocupes si no tienes auto, que todo los días desde las 9 AM habrá buses de acercamiento desde el Metro Pajaritos.

Las entradas para Feria Fisa 2022 ya las puedes comprar online, a través de Eventrid, y cuestan $ 7.000 general, $ 2.000 para niños y $ 5.000 para tercera edad y personas en situación de discapacidad.