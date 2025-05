Todo en todas partes al mismo tiempo: la peculiar cinta que mezcla artes marciales, comedia y drama

Si en su primer largometraje mostraron la amistad entre un náufrago y el cadáver que encuentra en la playa, no era extraño que su próxima apuesta en pantalla grande fuera Todo en todas partes al mismo tiempo.

La segunda película del dúo de directores conocidos como Daniels, integrado por los estadounidenses Daniel Scheinert y Daniel Kwan, que lleva al espectador por un recorrido tan vertiginoso como diferente.

La que llega oficialmente a las salas comerciales del país luego de varias funciones de preestreno avaladas por el impecable recibimiento del filme en el mundo, que lo convirtió en la cinta más taquillera de A24.

Todo-en-todas-partes-al-mismo-tiempo-8.jpeg

Todo en todas partes al mismo tiempo | Diamond Films

La productora y distribuidora independiente que ha estado detrás de exitosos y singulares títulos como Ex machina, La bruja, Luz de luna, Midsommar y la mencionada ópera prima de Daniels: Swiss Army man.

Misma empresa detrás de su segunda realización, donde una incomparable Michelle Yeoh es Evelyn, una mujer chino estadounidense que no está, precisamente, pasando el mejor momento de su existencia.

Un singular cambio de rutina

Todo-en-todas-partes-al-mismo-tiempo-9.jpeg

Todo en todas partes al mismo tiempo | Diamond Films

Pero, como lo muestra la cinta dividida en tres partes -Everything, Everywhere y All at once-, ella tiene la oportunidad de dejar la rutina y enfrentarse a la extraña realidad de sus diferentes yos en el multiverso.

En un relato que tiene como punto de partida otra tediosa jornada para Evelyn, donde prepara los recibos que deberá mostrar en la auditoría por una sospechosa declaración de impuestos de la lavandería familiar.

Algo que se suma a la tensión en su matrimonio con Waymond (Ke Huy Quan), quien solo busca darle los papeles del divorcio, además de las demandas de su padre y la mala relación con su hija Joy (Stephanie Hsu).

Todo-en-todas-partes-al-mismo-tiempo-3.jpeg

Todo en todas partes al mismo tiempo | Diamond Films

Por lo que no es raro que en plena auditoría con la inspectora de Hacienda llamada Deirdre (Jamie Lee Curtis), Evelyn esté algo desconcentrada. Sin embargo, su distracción tiene que ver con algo diferente.

Waymond se transforma por minutos, adquiriendo la personalidad de su versión en el Alphaverso para decirle a la sorprendida protagonista que los diferentes planos del multiverso están en peligro.

Las habilidades de las otras Evelyn

Todo-en-todas-partes-al-mismo-tiempo-10.jpeg

Todo en todas partes al mismo tiempo | Diamond Films

Y es ni más ni menos que ella la que puede enfrentar a quien está detrás de esto: Jobu Tupaki, la máxima y poderosa versión de Alpha Joy. Lo que comienza a concretarse cuando Evelyn usa la tecnología del Alphaverso.

La cual le permite conectarse con las Evelyn de los otros universos y poseer sus habilidades, como el manejo de las artes marciales de la variante que no se casó y se convirtió en estrella del cine de acción.

Todo-en-todas-partes-al-mismo-tiempo-5.jpeg

Todo en todas partes al mismo tiempo | Diamond Films

Una de las destrezas que transforman a la heroína de la cinta, mientras descubre realidades alternativas, como una donde trabaja como chef de teppanyaki y otra donde las personas tienen salchichas en vez de dedos.

Aunque lo más importante es que tiene la oportunidad de saber más sobre sus conflictos emocionales, como también el aprender a conocer las necesidades de quienes la rodean, en el plano dramático de la cinta.

Porque si bien Todo en todas partes al mismo tiempo es una cinta película por la acción y situaciones ridículas e inesperadas, es también un reflejo de la complejidad de las relaciones personales.

Lo que convierte a la segunda cinta con la firma de Daniels en una apuesta que sorprende, entretiene y también conmueve, donde las artes marciales conviven con el drama, la comedia y rocas pensantes.

FICHA TÉCNICA

DIRECCIÓN: Daniels

PROTAGONISTAS: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis, James Hong, Jenny Slate, Harry Shum Jr.

GÉNERO: Acción, Comedia, Drama, Fantasía

CALIFICACIÓN: Para mayores de 14 años