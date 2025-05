Todo lo que debes saber sobre el estreno del segundo capítulo especial de Euphoria

Euphoria 4 ok

Todavía no hay luces de la segunda temporada de Euphoria, la producción de HBO creada por Sam Levinson, que poco a poco se fue transformando en una serie de culto.

Como el covid-19 frenó la grabación de los episodios de la segunda entrega, para calmar la ansiedad de sus fans se anunciaron dos capítulos especiales, filmados en plena pandemia y que serán una especie de puente entre las temporadas 1 y 2.

El primero de esos episodios se estrenó en diciembre pasado y fue de alto impacto emocional. Con una premisa sencilla, mostró a Rue (Zendaya) conversando sobre su adicción a las drogas con su consejero, el rehabilitado Ali (Colman Domingo), en un restaurante durante la noche de Navidad.

Euphoria-3-ok.jpg la-tercera

Euphoria | HBO

La misma celebración será el telón de fondo del segundo capítulo de especial de Euphoria, que se estrenará este domingo 24 de enero, a las 11 PM de Chile, a través de HBO.

Y si eres suscriptor de HBO GO tienes suerte, porque la emisión tendrá un preestreno ahí este viernes 22 de enero, a las 11 PM, y donde quedará disponible.

Con los ojos de Jules

Euphoria-3-ok.jpg la-tercera

Euphoria | HBO

Fuck anyone who's not a sea blob es el nombre de este nuevo episodio de Euphoria, que se puede traducir como "que se jodan todos los que no son una gota de mar".

Y si el primero estaba centrado en Rue, en este segundo la protagonista será Jules, rol que interpreta Hunter Schafer, quien es también la co-productora ejecutiva de esta nueva emisión.

La chica que llegó a revolucionar la vida de Rue y que practicamente le salvó la vida, se verá acá durante las fiestas de Navidad reflexionando sobre el año que termina.

"Voy a escribir un episodio que obligue a la audiencia a mirar el mundo a través de sus ojos -los de Jules- y a comprender la carga de amar a un adicto", dijo el director Sam Levinson en una entrevista reciente con la revista GQ, entregando más luces sobre este estreno y sus nuevos proyectos.

Además, este episodio llega con una sopresa: la esperada colaboración entre Rosalía y Billie Eilish, Lo vas a olvidar, una atmosférica canción donde la autora de Bad guy canta ¡en español! y que ya puedes escuchar.

Y si todavían no ves el primer capítulo especial de Euphoria, este se emitirá nuevamente el sábado 23 a la medianoche de Chile, a través de HBO.