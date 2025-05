Todo lo que puedes encontrar en la librería y disquería popular de Recoleta

Ya lleva casi medio año abierta al público y Recoletras sigue siendo un hit. Y cómo no, si este espacio que está en el primer piso de la Municipalidad de Recoleta, institución gestora del proyecto, tiene los precios "justos" en publicaciones literarias, es decir a todos los libros le restan un 40% del valor en otras tiendas.

Tienen en venta aproximadamente 6.000 textos de editoriales internacionales y nacionales, como LOM, Penguin Random House, Fondo de Cultura Económica, Ocho Libros y Catalonia. Además de otras tantas que pertenecen a la Furia del Libro y que reúne a las editoriales independientes chilenas.

¿Lo mejor? Ahí encontrarás desde literatura clásica hasta poesía, crónica, historia y ciencias sociales, por nombrar algunas posibilidades.

Foto: Valentina Miranda Vega.

Por ejemplo, Usted sabe quién, la última investigación periodística de Rodrigo Fluxá sobre el caso de Viviana Haeger, la mujer de 42 años que apareció muerta en el entretecho de su casa en Puerto Varas.

Este libro de Catalonia, lo encontrarás a $ 10.550 en la librería popular, mientras que en otros lados a $ 16.900.

Lo mismo con Huenchumilla. La historia del hombre de oro, el libro del escritor Pedro Cayuqueo que en Recoletras está a $ 9.000, y con El Calibán y la bruja, la publicación que LOM sacó de Silvia Federici, la activista ítalo estadounidense, referente del feminismo contemporáneo. ¿El valor? $ 9.990.

RecoMúsica

Foto: Valentina Miranda Vega.

Apenas salgas de los libros podrás irte a RecoMúsica, la disquería popular que inauguraron dentro de Recoletras en abril de este año.

Es un espacio pequeño, pero que ya tiene unos 400 vinilos, DVDs y CDs de música rock, baladas, folk, jazz y, además, pronto tendrán música urbana, como reggaeton.

Ahí vitrinearás en discos de Illapu, Inti Illimani, Sonora Palacios, Jorge González, Lanza Internacional, Cami y Mon Laferte, por nombrar algunas bandas y cantautores chilenos.

Además, podrás llevar a casa discos de Luis Fonsi, de Yuri, de la Sonora Matencera y de Los Rodríguez.

También te toparás con algunos de The Beatles, Eric Clapton, Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, entre otros que, al igual que los libros, tienen un descuento de hasta un 40%.

Es el caso de Wish you were here, el álbum de estudio que los británicos de Pink Floyd sacaron en 1975, y que en la disquería encontrarás a $ 10.500 en vinilo. Al mismo precio está The number of the beast, el disco que la banda de heavy metal Iron Maiden, lanzó en 1982.

Asimismo, venden audífonos, parlantes y vinilos Crosley. Estos últimos los encontrarás a $ 50.000, es decir cerca de $ 30.000 más barato que en las tiendas.

Ojo con sus DVDs que oscilan entre $ 500 y $ 5.000, como El hombre del brazo de oro, el drama estadounidense de 1.955 que es protagonizado por Frank Sinatra. La cinta nominada a los Premios Oscar cuenta la historia de un adicto a la heroína que al salir de la cárcel, debe enfrentarse al mundo.

También podrás llevarte la primera temporada de la serie Mash de 1975, y la de animación japonesa Robotech.