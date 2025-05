Todo lo que sabemos hasta ahora del nuevo disco de Ases Falsos

La misma noche en que los Ases Falsos repletaron y tuvieron su "primera vez" en el Teatro Caupolicán, anunciaban sobre el escenario que unos días más tarde comenzarían la grabación de un nuevo álbum.

Desde ese día ya ha pasado un buen tiempo, y el mencionado disco —el cuarto de su prolífica discografía— saldrá a la luz este viernes 22 de junio en formato físico y en todas las plataformas digitales (Spotify, Itunes, Dezzer).

Pero ¿Qué sabemos hasta ahora de esta nueva placa titulada Mala Fama?

Mala Fama

Poco a poco, el ahora sexteto liderado por Cristóbal Briceño —a fines de 2017 se unió el percusionista Sergio Sanhueza— ha ido liberando algunos adelantos de Mala Fama en su canal de YouTube.

"Apago la pantalla, y se acabó la lluvia..." son los versos con los que inicia Qué hará de mí, el primer adelanto publicado.

Luego, el 25 de mayo, fue el turno de conocer el single Nace un Contragolpe, que con un coro y reef de guitarra muy pegajosos, será la sexta canción del álbum.

El tercer adelanto inédito llegó hace pocas semanas, el viernes 8 de junio. Se llama Películas, y en tono de balada —y con el estilo que caracteriza al grupo— arremete contra todos. Ojo con el sexy solo de saxo alto grabado por Claudio Rubio.

El último anticipo que hemos podido escuchar es Mala Fama, la canción que le da nombre al disco.

Llamó harto la atención por su videoclip (acá arriba), que poco tiene que ver con la estética audiovisual que los Ases habían mostrado hasta ahora. El solo de teclado de Francisco Rojas merece más de un elogio.

Conciertos

Hasta ahora, los Ases ya han anunciado varias fechas en las que de seguro sonará su nuevo disco en vivo.

La primera cita, y que no será un concierto, es para este viernes 22 de junio en el Centro Arte Alameda.

Ahí estarán entre las 5 PM y las 8 PM firmando su nuevo disco, el que venderán en formato físico a solo $ 7.000.

También tendrán poleras, posters, chapitas y todo el merchandising oficial de la banda.

Dos días más tarde, el domingo 24, seráel lanzamiento de Mala Fama en vivo.

Será en el Teatro Regional del Biobío en Concepción, donde desde las 7.30 PM harán el único concierto para presentar oficialmente este nuevo álbum.

Las entradas van desde los $ 7.000, y puedes comprarlas en Ticketplus, o sin recargo en la boletería del Teatro. Ojo que quedan pocas.

Festivales

El sábado 14 de julio tocarán en el Teatro La Cúpula como parte del cartel de Ciclo Emerge, junto a Prehistöricos y We Are The Grand.

Las entradas en preventa van desde los $ 9.000 y están disponibles vía Passline.

Una semana después, el viernes 20 de julio, volverán al Teatro Caupolicán. Esta vez en el Festival STGO Music, donde tocarán junto a bandas como Sinergia, BBS Paranoicos (también con disco nuevo), Villa Cariño, entre otras.

La primera preventa ($ 6.000) ya está disponible en Ticketek.

Varios meses después estarán en uno de los conciertos más esperados del año por los fanáticos del indie rock.

El sábado 1 de septiembre tocarán en el Teatro Coliseo junto a dos de las bandas argentinas más populares del momento: El Mató a un Policía Motorizado y Usted Señálemelo. Las entradas, con recargo incluido, van desde los $ 17.950 y se pueden comprar vía Puntoticket.

Sorpresa

Si no puedes aguantar la espera para escuchar esta nueva entrega de los Ases, hay una sopresa para ti.

Este jueves 21 de junio, un día antes de su lanzamiento oficial por las plataformas digitales, Mala Fama estará disponible para descarga solo por 24 horas en la web oficial del grupo (www.asesfalsos.cl).

(La foto principal es de Romina Ramírez)