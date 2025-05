Together at home, el evento online que juntará a Paul McCartney, Lady Gaga, Billie Eilish y Elton John

Together at homees quizás el evento online más grande de todos los que se están realizando desde que estalló la crisis del coronavirus en el mundo.

Y lo que busca celebrar y apoyar a los trabajadores de la salud, quienes hoy están concentrados en combatir esta pandemia desde la primera línea.

De hecho fueron la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la ONU las que pidieron a la ONG Global Citizen organizar una trasmisión que lleva música a los hogares de todo el mundo.

Así nació One World: Together at home, un evento global que este sábado 18 de abril reunirá a grandes artistas que se presentarán desde su casas con la idea de crear conciencia en la lucha contra el coronavirus.

Y fue nada menos que Lady Gaga una de las encargadas de curar este evento, que tendrá presentaciones de reconocidos músicos y humoristas.

Paul McCartney, Billie Eilish, Elton John, Alanis Morissette, Eddie Vedder, Chris Martin, J Balvin, Stevie Wonder y Kacey Musgraves, entre otros, ya confirmaron su participación en Together at home.

Además, se acaban de sumar Taylor Swift, Celine Dion, Camila Cabello, Sam Smith, Alicia Keys y varios más.

Dónde y cuándo ver Together at Home

Otras personalidades que también estarán en Together at home son Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres y Lupita Nyong'o.

En la conducción de esta transmisión estarán Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert, reconocidos animadores de exitosos lates.

El evento tiene la particularidad de que se podrás ver a través de diferentes plataformas, como canales de TV de Estados Unidos y otras como Facebook, YouTube y Twitter.

Tienes que estar atento a las redes sociales de Global Citizen para saber los detalles de la transmisión online.

Además, en Chile podrás verlo a través de las señales y las plataformas en streaming de Chilevisión y TNT.

¿Y a que hora será? El sábado 18 de abril, a las 8 PM ET, que es la misma hora en Chile.

https://www.instagram.com/p/B--Ig5Ajobo/