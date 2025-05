Tras el éxito de El juego del Calamar, la serie asiática Alice in Borderland vuelve al top de las más vistas en Netflix

Alice in Borderland

Nadie imaginó el éxito que tendría El juego del calamar, el k-drama de Netflix que se transformó en un fenómeno y en una de las series más vistas en la historia de la plataforma.

Tampoco nadie previó sus efectos, como que su popularidad "arrastraría" a otras series asiáticas, como el es el caso de Alice in Borderland.

Es la producción japonesa que llevó a la pantalla el manga homónimo de Hara Aso y que, pese a que se estrenó en la misma plataforma a fines del 2020, hoy está en el Top 10 de Netflix en todo el mundo.

Un fenómeno que se repite en varios países del mundo, en Asia, Europa y América Latina, por ejemplo, donde ya lleva más de una semana en el ranking de las más vista, incluido Chile, donde hoy ocupa el número 10 de las más populares.

¿Cómo se explica su regreso al ranking a casi 10 meses de su estreno? Por los coletazos del éxito de El juego del calamar.

Y es que al igual la serie coreana, el eje narrativo de Alice in Borderlandtambién es un violento juego y en el que sus participantes deben superar distintas pruebas para sobrevivir.

Violenta y adrenalínica

A través de ocho capítulos, Alice in Borderland presenta la historia de un ex universitario, ex universitario Ryohei Arisu (Kento Yamazaki), que junto a sus dos mejores amigos, Daikichi Karube (Keita Machida) y Chōta Segawa (Yûki Morinaga), aparecen de improviso en otra realidad.

Se trata de una inquietante versión de Tokyo transformada en un videojuego, donde deben pasar varias pruebas, partiendo por la primera, llamada Vida o muerte, donde en un edificio deben elgir entre distintas puertas.

Así comienza esta competencia, que es tan violenta, adrenalínica y mortífera como la que presenta El juego del calamar. Puedes leer aquí nuestra reseña de Alice in Borderland.

Y si todavía no ves la serie japonesa, lo puedes hacer en el enlace que encuentras a continuación.

