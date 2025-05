Tres anuncios por un crimen

En Ebbing, Missouri, vive Mildred Hayes (Frances McDormand), cuya hija adolescente murió tras ser violada y quemada. A siete meses de los hechos, no hay detenidos ni sospechosos y Mildred, divorciada de armas tomar, paga por tres carteles publicitarios, en un camino poco transitado, para transmitir su frustración y su deseo de justicia.

Ahora, no es que ella distinga mucho entre justicia y venganza, o que se compadezca de alguien que no sea ella misma. Por eso se va a convertir en un ser odioso e insufrible para varios, aunque no tanto como ciertos personajes del cuartel de la policía, que la tendrán entre ceja y ceja por buenas razones y también por las otras.

Así se va construyendo esta comedia negra del guionista y director británico Martin McDonagh (Siete psicópatas), que se llevó el premio gordo en los Globos de Oro, poniéndose de forma más o menos sorpresiva en la carrera del Oscar. Tensa, fluida y hábilmente montada, funciona cual reloj. Nada que decir. Ahora, que los personajes tengan vida propia es más dudoso en esta intriga sicótica y autocontenida.

