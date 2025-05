Tres documentales sobre Michael Jackson para ver a 10 años de su muerte

Michael Jackson This Is It ok

El documental de Michael Jackson en Netflix favorito de sus fans es This Is It.

Aunque es un imperdible por varias razones, la principal es una: ahí están sus últimas grabaciones conocidas.

Se registraron durante los ensayos de This Is It, la gira que devolvería al autor de Bad a los escenarios tras una década de ausencia y la que se vio truncada por su muerte, el 25 de junio de 2009.

Esa grabaciones estaban destinadas a ser parte de la biblioteca personal de Jackson, pero tras la tragedia se convirtieron en este emotivo documental.

En estas casi dos horas están los últimos días del rey del pop, preparando su vuelta a los escenarios y con su talento intacto a los 50 años.

Son las tras bambalinas de los ensayos de estos conciertos, en las que hablan también su staff, entre ellos sus coreógrafos y bailarines.

Puedes ver el documental

Este documental sobre Michael Jackson en Netflix es ideal para quienes sepan poco o derechamente nada sobra la vida del autor de Smooth Criminal.

Casi toda su vida está aquí, eso sí resumida en poco más de 120 minutos: desde sus infancia, en Gary, Indiana, hasta los testimonios de sus últimos minutos en su mansión de Los Angeles.

Se trata de una producción de Devid Gest, uno de los mejores amigos de Jackson, que se estrenó dos años después de su muerte, en noviembre de 2011.

Por ese nivel de cercanía con el músico, es que aquí aparecen como entrevistados algunos integrantes de su familia, como la madre de Jackson y dos de sus hermanos, Tito y Rebbie.

También otros músicos que lo admiraban, como Dionne Warwick, Smokey Robinson y la desaparecida Whitney Houston.

Puedes ver el documental acá

Ojo, que este documental sobre Michael Jackson no está disponible en Netflix, pero es fundamental para conocer el reverso de su siempre polémica figura.

En la plataforma HBO Go sí puedes ver las dos partes de Leving Neverland, el más reciente documental sobre el rey del pop, que se estrenó en marzo de este año.

Es el más crudo de todos, porque se centra en los testimonios de James Safechuck (41) y Wade Robson (36), quienes habrían sido abusados sexualmente durante su niñez por la fallecida superestrella.

Puedes leer más sobre Leaving Neverland acá.