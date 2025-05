Tres Instagram con tips para disminuir la ansiedad de tu perro en cuarentena

Sabido es que nuestras mascotas, sobre todo los que viven en departamentos, también se sienten mal con el encierro. Pero eso se puede revertir con varios ejercicios destinados, justamente, para perros en cuarentena.

Acá te contamos de tres cuentas de Instagram de veterinarios, entrenadores y etólogos, que enseñarán un puñado de ejercicios para ayudarlos en su relajación.

Dog Training Club

Dog-Trining.jpg la-tercera

Foto: Instagram Dog Training Club.

Esta escuela de adiestramiento canino es todo un lujo, porque desde que abrió --hace dos años--, tiene asesorías, terapias de comportamiento, clases de trucos y de distintos niveles de obediencia.

Dog Training Club es su nombre y fue creada por Gustavo Estrada y Thais Delgado, a quienes debes contactar para poder tener una clase. Sin embargo, por estos días crearon una programación especial llamada #Quédateencasa, con distintas actividades gratis a través de su Instagram.

Estas cambian todas las semanas y pueden ser clases de adiestramiento, o desafíos en que te pondrán tareas para que realices con tu perrito. Ahora, por ejemplo, aprenderás el juego del tira y afloja, que consiste en enseñarle a soltar y a morder el juguete cuando se lo indiques.

Además, el miércoles 8 y viernes 10, a las 11.30 AM llevarán a cabo un "en vivo" para resolver dudas sobre el comportamiento de las mascotas; y este martes 7, a las 8 PM, harán una charla sobre hábito higiénico.

Todo seguirá el jueves 9, a la misma hora, con un taller en que entregarán datos para evitar los destrozos en la casa.

¿Lo mejor? Este tipo de actividad en línea se mantendrán, incluso, cuando haya pasado la emergencia sanitaria. Sigue todos sus consejos en la web de Dog Training Club.

Dog Teacher

Dog-Teacher.jpg la-tercera

Foto: Instagram Dog Teacher.

Dog Teacher es un equipo de médicos veterinarios especialistas en comportamiento animal, que ayudan a los dueños de mascotas a solucionar problemas, para que sus perritos no orinen dentro de la casa, no destrocen muebles, no se lancen sobre las visitas o a tener una buena relación con otros de su especie. ¿Lo mejor? Lo hacen a través de la generación de un vínculo positivo, el que se desarrolla a través de juegos, caricias y premios.

Para que los profesionales vean a tu regalón, debes llenar el formulario que está en su web y con eso te contarán sobre valores y tipos de clases. Sin embargo, por estos días de confinamiento, están subiendo material a su Instagram con distintas actividades para que tu perro lo pase bien en casa.

Uno de estos videos tiene juegos de olfato, que consisten, por ejemplo, en arrugar papel de diario y tirar entremedio premios como salchichas o pellets, para que ellos busquen. Según explican en el mismo video, 15 a 20 minutos de este juego, equivale a una hora de ejercicios en el parque.

También tienen uno de enriquecimiento ambiental, en que explican cómo tenemos que adaptar las casas o departamentos con actividades para ellos, ya sea con juguetes a los que se les pueda incorporar comida, para que muerdan y muevan, o poner sus camas en la cocina, para que esté más fresco y, por ende, más relajado.

Ojo: los videos que publican son tan detallados que, incluso, vienen con una ficha para que sea más fácil seguir las tareas.

Adiestrandog

Adiestrandog-1.jpg la-tercera

Foto: Gentileza Claudia Garcés

Otro de los Instagram imperdibles es el de la adiestradora profesional Claudia Garcés, quien hace dos años realiza clases en Chile y otros tantos en Europa, donde también estudió.

A esta especialista en gestión emocional la encuentras en Adiestrandog_chile, una Red Social donde trabaja el refuerzo positivo, es decir saca la creatividad y entusiasmo del perro a través de juegos y recompensas.

En este siempre está subiendo interesante material para hacer con las mascotas, además de videos con tips sobre alimentación saludable canina. Buena idea es seguirla, porque también publica en sus historias encuestas que, después, responde con bastante dedicación.

Ojo con sus videos de enriquecimiento ambiental, porque son muy entretenidos y fáciles de hacer en casa, entre ellos uno en que enseña a fabricar un juguete que mantendrá ocupado a tu perro por un buen rato.

Se trata de una botella a la que hace dos hoyos en el centro, para cruzar un palo de la escoba por ellos. Así, colgará la escoba entre dos sillas y rellenará los envases con premios, para que los perritos encuentren la manera de hacerlos caer.