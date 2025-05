Tres lugares para buscar huevitos de chocolate en Semana Santa

A Pasos de la plaza Las Lilas

otra-canastita.jpg la-tercera

En

Dolce & Salato

, el café-restaurante que se instaló en la esquina de Eliodoro Yáñez con Juan de Dios Vial hace más de un año,

el domingo

de Pascua de Resurrección se celebrará con búsqueda de huevos de chocolate entre las 10 AM y las 11 AM.

Llegue temprano a pedir a la carta; entre los platos más cotizados en las mañanas está la contundente “paila de huevo” ($ 2.800), las “tostadas de la huerta” -que vienen con palta, crocante de tocino y sobre ellas un huevo pochado- y los rollitos de canela ($ 1.800) y la “torta de hojarasca con manjar”, entre las opciones dulces ($ 3.100).

Lleve cestitas para los niños, porque no habrá límite de huevitos para los que resulten buenos buscadores.

HORARIO: Do., 10 AM a 11 AM ESTACIONAMEINTO: En calles aledañas, gratis.

Una tarde para despedir Pascua

Cocó-Café-24.jpg la-tercera

El Coco Café, espacio que combina juegos infantiles con una cafetería y que se ha hecho famoso entre los matrimonios jóvenes, tiene programada la búsqueda de huevos de chocolate para la tarde de este domingo 1 de abril.

Si llega a las 6 PM con sus niños, podrán lanzarse de lleno a la búsqueda de estos pequeños tesoros, repartidos en la sala principal, la piscina de pelotas y el jardín.

Si quiere llegar antes, a las 4.30 PM, se encontrará con un pintacaritas y el cuentacuentos del Malvado Conejo. La actividad tiene un costo de $ 7.000 y debe hacer una inscripción previa escribiendo al siguiente mail contacto@cococafe.cl

HORARIO: Do. 4.30 PM a 6 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

En un parque de La Dehesa

para-el-secreto.jpg la-tercera

En el parqueEl Secreto, de Lo Barnechea, se celebra hace tres años la Pascua de Resurrección con búsqueda de chocolates y con conejos que se pasean libremente por el espacio mientras los niños hacen lo suyo (pueden acariciarlos si quieren).

Aunque los huevos se pueden salir a encontrar a partir de las 6 PM, hay actividades antes. A eso de las 4.30 PM, tres monitoras de la tienda Bate Bate estarán esperando a los invitados con un taller que consiste en pintar distintas figuras de chocolate -entre ellas un conejito y un huevo- con pinturas vegetales.

Buscar los chocolates no tiene costo, pero sí el taller: $ 6.500 por niño y la actividad dura una hora.

Ojo que la actividad se hará este sábado y domingo por igual para que vaya el día que más le acomoda. Reserve un cupo para el taller enviando un correo a la siguiente dirección info@batebate.cl

HORARIO: Sá. y do., 4.30 PM a 6 PM ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.