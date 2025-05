Tres maneras de recordar a Elvis a 41 años de su muerte

Esta semana volverás a oír a hablar en todas partes de Elvis Presley. ¿La razón? Que se cumplen 41 años de la muerte del Rey del Rock and Roll.

Fue la noche del 16 de agosto de 1977 que el ídolo fue encontrado inconsciente en el baño de su casa en Memphis. Un infarto agudo de miocardio fue la causa de su muerte.

A pesar de eso, su legado sigue vivo, no sólo con sus canciones, sino también con shows que lo homenajean por el mundo y una fanaticada que no deja de idolatrarlo.

Y este jueves Elvis Presley volverá a revivir, a propósito del nuevo aniversario de su muerte.

Si también quieres tributarlo, aquí tienes tres opciones.

En la pantalla grande

Pocas veces tienes la posibilidad de ver a Elvis en la pantalla grande y este es una de esas.

Este jueves 16, a las 7 PM, en ocho salas de Cinemark podrás ver 68 Comeback Special, una presentación de TV que el autor de Love me tender dio a través del canal NBC, en diciembre de 1968.

Es especial porque marcó su regresó a los escenarios -llevaba siete años sin tocar por estar concentrado en el cine- y porque se presentó con toda sus banda.

En este documental verás la presentación completa, además de imágenes sobre la producción y entrevistas a su esposa, Priscilla Presley, entre otros.

La cinta estará en cartelera sólo por esta ocasión en salas Cinemark de Santiago, como Alto Las Condes y Plaza Vespucio, más algunas de regiones.

Las entradas las puedes comprar por adelantado en la web de la cadena.

EDAD: Todo espectador

"Elvismanía" en Hard Rock Cafe

hard-rock-foto.jpg la-tercera

En la sucursal santiaguina del famoso Hard Rock Cafe, ubicado en el Costanera Center, siempre están recordando a las estrellas del rock que ya partieron, como Freddie Mercury.

Por supuesto que este jueves 16 homenajearán a Elvis Presley, uno de sus ídolos máximos.

Pasa por ahí a las 10 PM, que podrás ver un show de uno de sus imitadores, el chileno Sergio Mella, interprentando los hits más memorables del rockero.

Además, podrás tomarte foto con una de las camisas originales de Elvis, que es parte de la memorabilia rockera que se exhibe en el local.

Mejor si llegas caracterizado completo como o el ídolo de Memphis, incluidas sus famosas patillas, que si lo haces tendrás dos cortos de whisky gratis.

Para disfrutar el show, puedes pedir el "Tupelo chicken tenders", plato llamado así por Tupelo, la ciudad donde nació el cantante y actor. ¿En qué consiste? En filetes de pollo apanados, acompañados de salsa barbecue y mostaza miel ($ 8.990).

Ojo, que para este evento no se paga entrada.

Elvis Presley en tu casa

Si quieres recordar a Elvis sin salir de casa, también tienes opciones.

El jueves 16, en el canal de cable OnDirectTV se transmitirán dos documentales imperdibles sobre el Rey del Rock.

A las 9 PM podrás ver Elvis 56, un título estrenado en 1987 que rescata sus inicios en la música, justo antes de su transformación en estrella del rock.

Una hora después, a las 10 PM, se exhibirá otro documental, Elvis: that's the way it is (1970), que lo muestra antes, durante y después de su presentación en el Summer Festival, en Las Vegas.

HORARIO: Jueves 14, 9 PM y 10 PM