Tributo a The Beatles: realizarán concierto benéfico para ayudar a las víctimas de los incendios

Varios eventos se están realizando en Chile para ir en ayuda a las víctimas de los incendios en la Región de Valparaíso y uno de ellos es el concierto benéfico que habrá en el Teatro Nescafé de las Artes.

Se trata de un show tributo a The Beatles, donde podrás disfrutar de las canciones de la famosa banda de Liverpool y a la vez ayudar.

El que se realizará el sábado 2 de marzo en el Teatro Nescafé, en Providencia, y que contará con varios de los actores y actrices que dieron vida a Come together.

El musical que el año pasado se montó en ese escenario y que fue una coproducción del teatro en conjunto con Cultura Capital.

Foto: Teatro Nescafé de las Artes

Los mismos que ahora se vuelven a unir para este concierto benéfico, en el que todo lo recaudado irá en ayuda a las personas afectadas por los incendios en Viña del Mar y Quilpué.

Así es que si quieres apoyar a las víctimas de esta catástrofe, puedes ir a este show tributo a The Beatles que contará con una banda en vivo y varios de los artistas que participaron en el mencionado musical.

Ayudar con los clásicos de The Beatles

Entre ellos, Emilia Noguera, Francisca Walker, Gabriel Urzúa, José Antonio Raffo, Josefina Fiebelkorn, Vivianne Dietz, Matías Oviedo y Montserrat Ballarín.

Además, se sumarán otros actores y actrices, como Carmen Gloria Bresky, Koke Santa Ana y Gabriel Cañas.

Ahí, juntos y por separados, harán un repaso por varios de los éxitos del grupo liderado por John Lennon, con paradas en clásicos como Penny Lane, Let it be, Yesterday, Hey dude y She loves you, entre muchos otros.

Las entradas para el concierto benéfico estarán disponibles desde el jueves 8 de febrero a través de Ticketmaster.

Además, las puedes comprar sin recargo en la boletería del Teatro Nescafé.