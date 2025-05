Un 4 de julio para comer y tomar a lo gringo

Daniel's Bakery

Daniels.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Uno de los mejores lugares para celebrar el Día de la Independencia de EE.UU., este 4 de julio, es Daniel´s Bakery, la ondera cafetería que está en un tranquilo barrio residencial de Ñuñoa.

Desde el 2015 que sus preparaciones bien gringas encantan a los comensales, como su "torta de snickers”, que lleva pedacitos de este chocolate, maní y caramelo ($ 3.500), o sus adictivos galletones hechos con tocino ($ 1.600).

Para esta fecha, además, tendrá una increíble promoción: un 25% de descuento en cuatro platos gringos, entre ellos Double my burguer, The burguer, Steak Sub y Grilled Cheese Waffles.

Este último es un imperdible, porque es un sándwich de waffles relleno con tres tipos de quesos -cheddar, mozarella y regianitto y peporoni-, se sirve con dos salsas caseras para untar, una de tomate y otra de mayo con cilantro.

Su "desayuno gringo" también es delicioso. Esto, porque llegará a tu mesa unos English muffins (panes de sémola), acompañados con unos huevos revueltos con tocino y unas sausages patties, una especie de bolitas con harina de centeno, linaza, avena, perejil y mantequilla de maní.

El Camino

El-Camino-ok.jpg la-tercera

Foto: El Camino

"Texas Syle BBQ" es como se autodefine este ondero bar del barrio Italia y esa descripción no puede ser más gringa.

Y es que lo que manda ahí es la carne ahumada, la hamburguesas sin límites y la buena cerveza.

Tan gringos son, que celebran todas las fechas importantes de EE.UU., desde el Día de Acción de Gracias hasta el Superbowl.

Para este jueves 4 de julio volverán a tirar la casa por la ventana con su Chili Cook-Off, un evento que desde las 6 PM tendrá música en vivo, karaoke y esas preparaciones ultra sabrososas que le han dado fama a El Camino.

La entrada es gratuita y ahí podrás probar sus clásica "cheeseburger" ($ 5.000), las infaltables costillitas ahumadas ($ 9.000) y su postre más recordado, el Snicker casero con helado de mantequilla de maní ($ 5.000).

¿Más? Si compras la pulsera en la puerta ($ 16.000), podrás probar los platos de la competencia de chili, el guiso de carne, tomate y porotos, bien tex mex, junto a schop lager.

Carl's Jr.

4 de julio la-tercera

Foto: Facebook Carl's Jr. Chile.

Fue el 2017 que esta hamburguesería estadounidense, abierta en 1941, llegó a Chile a instalarse en Av. Providencia y en La Florida. Les fue tan bien que un año después abrieron tres locales más repartidos entre santiago Centro y Vitacura.

Y es que lo de Carl's Jr. son las hamburguesas, pero esas bien golosas hechas con carnes premium, como su "Western Bacon", que es hecha con angus a la parrilla, salsa bbq con tocino y aros de cebolla crispy ($ 5.990).

Otra opción es la "Guacamole Bacon", que es la carne, más una salsa con palta y tomate, y el toque justo de picante. Exquisita ($ 5.150).

También tienen papas fritas, entre ellas la "Chili cheese fries", con una salsa de quesos increíble ($ 2.890).

California Cantina

californiacantina.jpg la-tercera

Hace 10 años que este local de Providencia celebra el 4 de julio con una gran fiesta, en que la música gringa es la que suena por los parlantes y los que llegan ahí son una mezcla entre estadounidenses y ciudadanos de otras partes del mundo, incluidos, por supuesto, muchos chilenos.

Esta vez ahí habrá harto pop actual made in USA, con puntales como Beyoncé, Taylor Swift, Lady Gaga y Justin Timberlake.

A eso de la medianoche subirá al escenario del local la banda 24K, que esta vez tributará a uno de los máximos exponentes del pop de EE.UU.: Bruno Mars. Canciones como That's what I like y Uptown funk sonarán para que las corees a todo pulmón.

La entrada costará $ 3.000 antes de las 11 PM. Después de eso, $ 5.000.

Gringos

Gringo-meatbolls-listo.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Este es un tesoro escondido en Vitacura que destaca por algunas preparaciones que hacen viajar con la imaginación a Estados Unidos, un local que nació de un californiano avecindado en Chile.

Los sándwiches de ahí son imperdibles, sobre todo porque cada pan es casero, artesanal. Prueba el de “meatballs” ($ 5.300), deliciosas y jugosas albóndigas que van con queso mantecoso y salsa chipotle, algo picante.

Otro que hay que pedir es el “shnitzel” ($ 4.900), similar a la milanesa de pollo, delgada y crocante, que lleva, además, lechuga, tomate y mayonesa con perejil.

En esta nota, más detalles de este local.