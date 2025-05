Un brunch con huevos pochados de lujo

Si busca en un solo lugar café de especialidad, panadería y pastelería hecha en casa, Mestiere es una buena opción.

Amplia y luminosa —y con una pequeña terraza techada—, esta cafetería tiene varios tipos de brunch en su carta: uno, por ejemplo, es “benedictinos” ($ 8.900), con la opción de café que quiera, dos huevos benedictinos (sobre un pan con palta o pan con salmón), más un jugo natural y la pastelería del día.

Si tiene suerte, le tocará la torta de “snickers”, en la que se siente el sabor a maní, manjar y los trozos de chocolate.

Pregunte por el nuevo “brunch del día” ($ 9.900), con huevos benedictinos en croissant de tinta de calamar, acompañados de salmón y queso crema. Eso, más jugo y postre.

HORARIO: Lu. a vi., 8 AM a 8 PM. Sá., 9 AM a 8 PM. Do., 9 AM a 3 PM ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.