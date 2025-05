Un brunch para compartir con niños

Probablemente conoce Wenger Haus como una pastelería que se hizo famosa hace un par de años por sus opciones de pasteles sin azúcar.

Hace un año que sumaron café en un nuevo espacio, en el que, además, ahora ofrecen brunch.

Es de los pocos que estarán abiertos este fin de semana largo, por si se queda en Santiago y no tiene ganas de preparar desayuno o almuerzo.

Para probar está el “mix brunch” ($ 9.500), con yogur, mix de frutas, granola y miel, además de tostadas caseras que pueden ser con palta o huevo revuelto- y un brownie húmedo o queque de zanahoria.

Ojo, que en el patio terminaron de acondicionar un rincón para que jueguen los niños mientras los demás comen.

HORARIO: Lu. a sá., 9 AM a 8.30 PM. Do., 10 AM a 8 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.