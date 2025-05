Un Lugar en Silencio

Para el público televisivo, John Krasinski saltó a la fama como Jim Halpert en la versión estadounidense de la serie The office, mientras que en el cine ha sido parte de diferentes comedias. Y fue en este último género donde, en 2009, debutó como director con Brief interviews with hideous men. Sin embargo, para su nueva incursión como realizador apostó por el terror.

Una opción tal vez arriesgada, pero que Krasinski supera con habilidad al relatar la historia de una familia —un padre, una madre y sus tres hijos— que debe sobrevivir en medio de un planeta asolado por mortales criaturas, de nula visión, pero aguzado oído, que atacan a cualquier ser vivo que emita sonido.

Por eso el grupo se refugia en su granja, donde el silencio es el principal aliado para mantenerse con vida, mientras sus mortales depredadores rondan por el bosque y el campo de maíz cercanos. Al mismo tiempo que lidian con la tragedia de haber perdido a su hijo menor y esperan la llegada de otro integrante a su silente hogar.

TÍTULO ORIGINAL:A Quiet Place GÉNERO: Terror / Suspenso PAÍS: Estados unidos DIRECTOR: John Krasinski CON: Emily Blunt, John Krasinski, Noah Jupe EDAD: Mayores de 14 años