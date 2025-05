Un puñado de panoramas en casa para entretener a los niños

Magic One 1 ok

Ciencia para niños la-tercera

Foto: Rupertina

Desde el domingo 12 de julio y hasta el 9 de agosto, tus hijos podrán seguir el ciclo Ciencia Para Niños, que se hará gratis en www.culturallascondes.cl.

Serán cinco cápsulas las que se emitirán todos los domingos, siempre a las 4 PM, y en éstas la actriz Constanza Pereira interpretará a Rupertina la Científica, quien enseñará un puñado de experimentos que podrán reproducir en los hogares.

Por ejemplo, explicará el ciclo del agua, las erupciones volcánicas y el crecimiento de una planta.

Magic-One-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

El confinamiento ha tenido actividades online, que van desde el teatro hasta conciertos, pasando por talleres, exposiciones, charlas y hasta stand-up. Y si creías que le faltaba magia, Magic One la llevará.

Ese es el nombre que usa en sus espectáculos Nicolás Luisetti, el mago e ilusionista conocido con la popular dupla Magic Twins. Tras la separación del dúo que tenía con Paul Olhaberry, Magic One se viene presentando en solitario con espectáculos ultra soprendentes.

Ahora estrenará Magiko, un show virtual que es parte la Temporada Cultural de la Unab y que podrás disfrutar este sábado 11 de julio, a las 8 PM. En este tendrá como invitado a otro destacado ilusionista chileno, Aldo Duce, con quien sorprenderá con un Teatro Encantado, una especie de museo donde desplegarán todos sus trucos.

Aunque el espectáculo es gratuito, debes inscribirte previamente en el formulario que aparece en la web de Cultura Unab.

04-BANDA.jpg la-tercera

Foto: Promocional.

Como una manera de acercar a los niños al teatro, incluso en estos momentos de crisis sanitaria, es que la Fundación Teatro a Mil está liberando entretenidos montajes para que se puedan ver gratis por streaming.

Así lo hizo con Romeo y Julieta, la entretenida pieza de 31 Minutos; y desde este sábado 11 lo hará con Tikitiklip, el programa infantil chileno con música y danza, que creó en 2005 Alejandra Egaña y Paz Puga.

Lo que podrás ver hasta el 13 de septiembre es un concierto, de cerca de 45 minutos, en que recorrerás Chile, a través de los ritmos y bailes propios de cada localidad. Se trata de un show protagonizado por diversos personajes de la artesanía chilena y el arte precolombino, y que busca acercar a los niños al patrimonio nacional.

Escuela de Invierno del Gam la-tercera

Foto: GAM

Pese a las restricciones sanitarias, la Escuela de Invierno del GAM se hará igual, pero claro, en esta oportunidad no será de forma presencial, sino con entretenidos talleres en línea.

Los nueve cursos gratuitos se realizarán durante todo julio y la primera semana de agosto, y abarcan temas como el yoga, el teatro, la animación, la dramaturgia, la lectura, la música y el maquillaje.

Por ejemplo, los niños desde los cinco años,podrán sumarse al taller Guías de Creación de Libros Móviles. ¿En qué consiste? En un curso de manualidades en que crearán sus propios libros con materiales fáciles de encontrar en casa, como uno de origami y otro de encuadernación japonesa, esa que no tiene lomo y las hojas y tapa están cosidas.

Los-Patapelá-ok.jpg la-tercera

Foto: Los Patapelá.

Los domingos 14 y 28 de junio, además del 19 de julio, se hará FestiCrin, el festival dedicado 100% a la música infantil.

Este evento se realiza desde el 2016, pero por la actual crisis sanitaria sacarón una verión online que reunirá gratis a bandas que abordan la música desde una mirada lúdica y entretenida.

Pueden partir este domingo 14, con la primera de la tres patitas de este edición. Entre las 4 PM y las 7 PM, podrán escuchar las canciones de seis grupos, entre ellos Los Patapelá, con ritmos swing, manouche y gipsy jazz. Además de Lechuga Mecánica, Víctor Carrasco, entre otros.

¿Y dónde ver el festival? A través del Facebook de FestiCrin. Ojo, también tienen la plataforma EduCrin, con playlist de música infantil y varias actividades.

Mi Orquesta en Casa Alonso

Foto: Mi Orquesta en Casa

Ahora los niños podrán seguir la serie Mi Orquesta en Casa, una que se estrenó el 20 de mayo en los canales de YouTube de las fundaciones Integra y Orquesta Juveniles e Infantiles (FOJI), organizadores de este proyecto que lideran tres profesores.: Tomás Moreno, Carlet Conte y Shayhaska Castro.

Ellos en cada episodio dan vida al Zorro Tom, Ratín y la Gatita Matiz, personajes que enseñan a niños desde los tres meses y hasta los cinco años, habilidades psicomotrices, cognitivas, emocionales, sociales y del lenguaje, a través de distintos ritmos y canciones.

Si bien no aprenderá a tocar un instrumento, sí podrán distinguir el ruido más fuerte o más despacio, por ejemplo. También conocerán distintas tonalidades, desarrollarán el pulso y la audición melódica, entre otras materias.

MIM en Casa la-tercera

Foto: MIM

Todos los viernes de junio, el Museo Interactivo Mirador (MIM) hará charlas de la carrera espacial, en su cuenta de Instagram.

La iniciativa que realizará el astrómo de la institución Sergio Vásquez, abordará temas como el comienzo de los viajes comerciales al espacio, las intenciones de la vuelta a la Luna y las misiones a Marte

Para hacerlo aún más entretenido, el profesional ejemplificará con sencillos experimentos.

Museo Taller la-tercera

Foto: Museo Taller

Además de las actividades en línea, el Museo Taller tiene a la venta un increíble Kit Mecano de Aprendizaje ($ 12.000), que es una caja con materiales como clavos, elásticos, clips, lijas y maderas para armar 10 objetos, entre ellos un auto, un triciclo, una grúa mecánica o un avión.

Son perfectos para que los niños entre seis y 12 años, puedan experimentar. Por ejemplo, podrán agregarle un globo y comprobar qué sucede con el autito, o una botella para que la grúa efectivamente funcione.

¿Lo mejor? Al comprar uno de estos kits, también podrás donar uno a un niño que viva en situación de vulnerabilidad o hacinamiento. La iniciativa se llama “Compra 1 y Dona 1”, es decir que por cada venta, el museo le hará llegar otro a una familia que lo necesite.

Museos en Santiago la-tercera

Foto: Gentileza MIM.

Varias son las actividades que tienen los museos para que los niños se entretengan estos días de confinamiento.

Unas súper entretenidas son las del MIM o Museo Interactivo Mirador, que tiene videos científicos para que los más chicos repliquen en casa.

El centro cultural La Moneda, también es uno de los que están apostando por ellos. Por eso y aprovechando sus exposiciones, realizó un amplio material en que pintarán y diseñarán, tal como si fueran artistas.

Lo mismo sucede con el Museo de Arte Precolombino, el Artequin, el Museo de Bomberos y el Museo Taller.

Dibujar perritos con Pictoline

Perritos-Pictoline-ok.png la-tercera

Imagen: Pictoline.

Los niños que aman los perros se divertirán en grande con esta guía de Pictoline, que tiene el paso a paso y consejos sencillos para dibujar perritos.

El sitio mexicano que convierte las noticias en visuales entretenidas se unió a Unicef e hicieron esta publicación que está disponible en formato PDF y puedes descargar gratis, escribiendo la cifra “0” en el precio.

En esta encontrarás 16 páginas con pasos y consejos ultra sencillos para que aprendan a plasmar a su animal favorito. Es más, te enseña adibujarlo desde la nariz hasta la cola.

Puedes descargar acá esta entretenida guía de Pictoline.

TV Educa Chile la-tercera

Foto: Promocional.

Como una manera de ayudar a los niños durante la cuarentena, comenzó a funcionar el 15 de abril TV Educa Chile, el canal con programas infantiles que estimulan el aprendizaje con entretenidos contenidos que van desde series como 31 Minutos hasta una parrilla que el Ministerio de Educación (Mineduc) llamó Aprendo TV.

¿Lo mejor? La transmisión es continua, entre las 6 AM y las 12 PM, y está pensada para un público de dos a 12 años, con programas de Cantando Aprendo a Hablar, ese formado por fonoaudiólogos que por medio de canciones, apoyan el desarrollo del lenguaje, o Abre Palabras, una serie que promueve el patrimonio lingüístico presente en las expresiones típicas chilenas.

También tienen una sección que se llama Diviértete (entre las 9 PM y 12 AM), donde los adolescentes podrán ver documentales como Cehachei, para conocer la historia de jóvenes deportistas nacionales.

¿Cómo verlo? Fácil, pues sólo tienes que marcar la señal .2 de cualquier canal de la televisión abierta (todos están participando de esta iniciativa), ya sea Mega, TVN, Canal 13, TV+, Chilevisión, La Red, entre otros; por ejemplo 7.2 en TVN.

Los-Hermanos-Willoughby-1.jpg la-tercera

Los hermanos Willoughby

Todo un hit a días de su estreno es esta entretenida película, la segunda cinta animada original de Netflix después de la maravillosa Klaus.

Esta es una historia quese ambienta en una gran ciudad, muy parecida a Nueva York, donde los pequeños Willoughby, Tim, Jane y los gemelos Barbabys -sí, los dos se llaman igual-, viven en una antigua casona junto a sus despreocupados padres.

Descienden de un extenso linaje de aventureros y valientes, que siempre han sido colorines, con frondosos bigotes -incluso las mujeres- y encabezando unidas familias que siempre cenan junto a sus hijos.

Sin embargo, Tim y sus tres hermanos nunca han comido con Padre y Madre, ya que estos últimos tuvieron las ganas ni la paciencia para estar con ellos. Por eso los niños planean enviar a sus progenitores a un largo viaje y así quedar “huérfanos”.

Ver en Netflix

Museo Precolombino la-tercera

Foto: Museo Precolombino

Al ingresar a la web del Museo de Arte Precolombino te encontrarás con una sección denominada #Precolombinoentucasa, que tiene una serie de actividades para grandes y chicos.

Sin duda las destinadas para el último grupo, son las más entretenidas, porque ahí podrán aprender de las culturas americanas de forma ultra entretenida: con animaciones, aplicaciones de realidad aumentada y más.

Por ejemplo, podrán seguir la serie Tikitiklip Precolombino, sobre Inés, una niña interesada en descubrir las culturas indígenas; o con la app en Misión Chasqui, podrás ayudar a un corredor a llevar las noticias más importantes de su época, pero para eso tendrá que cruzar laberintos interactivos que recrean rutas del camino del Inca.

Del-blog-a-la-mesa.png la-tercera

Imagen: Del blog a la mesa.

Claudia Varleta, Paulina Briones, Bárbara Achondo y Pilar Hernández son cuatro conocidas blogueras chilenas que en 2014 publicaron el libro de cocina Del blog a la mesa.

Tan bien les fue con ese recetario, que uno año después sacaron otro, pero esta vez para sus lectores más pequeños: Del Blog a la mesa para niños, un bonito libro ilustrado con recetas para preparar en familia.

Tiene cinco capítulos, en que podrán preparar palitos de queso, brownie de chocolate, palmeritas saladas y hasta gomitas cítricas, entre otras.

Harry Potter at Home la-tercera

Foto: Promocional.

Atención fanáticos de Harry Potter, la autora de esta famosa saga J.K. Rowling, escribió en su cuenta de Twitter que se crearía la web Harry Potter at Home, para ayudar a los padres y profesores a mantener entretenidos a los niños con un poquito de magia.

Así fue como apareció esta pestaña en su sitio oficial, donde encontrarás un montón de actividades, entre ellas pruebas de conocimientos para determinar cuánto sabes de sus personajes, y rompecabezas y puzzles relacionados a estas novelas fantásticas sobre las aventuras del joven aprendiz de hechicería.

También podrás disfrutar de unos videos donde te enseñarán a realizar magias, descargar libros y guías que te enseñarán, por ejemplo, a dibujar un Niffler, ese animal de hocico alargado que busca tesoros.

El-pato-y-la-muerte-OK.jpg la-tercera

El pato y la muerte.

Cuando pensamos en recomendar algunos libros para niños y niñas ideales para entretenerlos en esta cuarentena, de inmediato nos acordamos de nuestros amigos de Ojo en Tinta, la plataforma multimedia que, desde 2011, fomenta los libros, la lectura y el consumo cultural.

Más todavía ahora que lanzaron, a comienzos de este año, su primer contenido dedicado especialmente a las niñas y niños:Las aventuras literaris de Edgar y Lupe, un programa literario de ocho capítulos, que se emitió por UCV3 y que puedes ver por YouTube.

Entre sus recomendados se encuentra Niños, de María José Ferrada; El pato y la muerte, de Wolf Erlbruch; y Momo, de Michael Ende

Mim en Casa la-tercera

Foto: Gentileza MIM.

Desde el 1 de abril que el Museo Interactivo Mirador, MIM, tienen en su sitio web un montón de actividades científicas y muy entretenidas, que los niños podrán hacer en casa.

En la plataforma encontrarás videoscon experimentos que puedes replicar. Estos se tratarán temas como la formación de colores, la escala de acidez, los materiales conductores de electricidad o la presión. ¿Lo mejor? Todos se harán con materiales que fácilmente podrás encontrar en casa, para que no tengas que salir por ellos.

Asimismo, se subirá material descargable para que crees, paso a paso, una nube dentro de una botella, o te enterarás de una forma muy didáctica qué son los virus, cómo se transmiten, y su relación con el Covid-19.

Por si fuera poco, los encargados del área de educación del museo responderán dudas por Redes Sociales, y harán un desafío semanal para los seguidores.

League-of-legends.jpg la-tercera

Imagen de League of Legend

Desde batallas de estrategias hasta juegos de carta: la oferta de juegos online es casi infinita y, para muchos, adictiva. Y cómo no, si te permite compartir con gente sin salir de la casa.

Ahora que por la cuarentenana te puedes reunir con tus amigos, hicimos una selección con algunos de los juegos online más populares. Son para diferentes plataformas y tanto de descarga directa, como para la plataforma Steam, que guarda en su catálogo miles de juegos pagados y gratis, entre ellos Counter Strike, Smite y Fornite.

niko-and-the-sword-of-light-2.jpg la-tercera

Niko and the sword of light l Amazon Prime Video

Pensando en los más chicos que están en casa es que Amazon Prime Video liberó parte de su catálogo, precisamente el que está enfocado en los más pequeños.

Se trata de una veintena deproducciones infantiles, todas originales de esta plataforma, y que ahora puedes ver gratis.

Un puñado de series y películas, pensadas para preescolares y niños y niñas de entre 6 a 11 años, entre las que hay animaciones en 2D y 3D, además de ficciones con actores reales.

Entre ellas destacan Niko and the Sword of Light, la historia de un niño de 10 años que se embarca en una épica aventura para traer la luz nuevamente a la Tierra.

También Lost in Oz, donde Dorothy Gale y su amigo Toto exploran la tierra de Oz; y Gortimer Gibbons Life on Normal Street, sobre la vida Gortimer y sus amigos en un barrio normal pero con toques mágicos.

Puro-Cuento-ok.jpg la-tercera

Imagen: Puro Cuento

Puro cuento es nuevo podcast de radio Duna, que acaba de debutar con una selección de cuentos para los más niños más chicos, de entre tres y seis años.

Se trata de entretenidos relatos de algunos conocidos, comoLos tres chanchitos, y otros como la versificación de Gabriela Mistral del clásico La Caperucita Roja.

También hay obras de culto, como Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak, la misma historia que Spike Jonze llevó al cine en 2009.

Los de Puro Cuento son relatos cortos, de entre tres y seis minutos, en la voz de la periodista Bárbara Espejo y con cameos de sus hijos Aníbal y Manuel.

Películas para niños en Netflix

Intensamente.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Siempre es una buena opción hacerles una función de cine en casa a los niños, con cabritas, donuts, completos o lo que más les guste.

Si no saben qué ver, preparamos una selección con excelentes títulos, tanto para los más pequeños como para los adolescentes

Basta con prender la pantalla y sentarse a ver cintas como Up, Toy Story y Shaun, el cordero.

Aquí puedes ver la lista.

Las mejores donuts caseras en tu casa

Donas-4-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Artesanales, esponjosas y rellenas de sabor. Así son las donas de Free The Donut, que se reparten a domicilio y que elaboran Camila Astudillo y Robinson Astorga, la pareja que está detrás.

Son una barista y un cocinero que decidieron dar rienda a suelta su amor por estos bollos dulces, que en en los países anglosajones llaman donuts y aquí conocemos como donas.

Si las pides, los niños quedarán fascinados estas donas frescas -todas las hacen en el día- esponjosas y generosas en relleno, muy diferentes a las que venden las cadenas.

Los rellenos son pura tentación, como chocolate, crema pastelera, caramelo y almendras, cheesa cake de maracuyá y hasta el irresistible Gansito.

¿El precio? Es por caja, de seis ($ 6.000), nueve ($ 9.000) y 12 donuts (12.000).

¿Te tentaste? Las puedes pedir a través del Instagram de Free The Donut o al Whatsapp +56995184375. Los pedidos los debes hacer con 24 horas de anticipación.

El-viaje-de-Chihiro-4.jpg la-tercera

Foto: El viaje de Chihiro.

Desde hace un mes que Netflix estrena en su plataforma las películas de animación de este reconocido estudio de animación japonés.

Partió en febrero con siete y en marzo llegaron otras así. Así hasta abril, cuando se completen 21 de estas cintas.

Una buena opción para ver con tus hijos títulos que fascinan, como El Viaje de Chihiro, La Princesa Mononoke, El Regreso del Gato y El cuento de la princesa Kaguya.

Dixit_game.jpg la-tercera

Imagen promocional.

Quién no ha pasado las tardes con un juego de mesa. Quizás esta es una buena oportunidad para volver a sacar estas entretenidas cartas o tableros en las que debes convertirte en estratega para ganar.

Hay varias opciones a las que puedes echar mano por estos días, entre ellos Pandemic, un clásico juego colaborativo, en que todos deberán aportar para lograr controlar una enfermedad.

Si estás en un grupo, Dixit es un juego ideal, porque explora la imaginación con 84 cartas con las que tendrás que adivinar un concepto, el que puede ser cualquier cosa, como amor, Bob Esponja, Chewbacca o Lucho Jara.

Massa-10.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Una buena idea para cuando se está en casa es pedir una pizza. Y que mejor que hacerlo con Massa, la pizzería que está en Providencia y que se caracteriza por su masa liviana y delgada.

¿Una recomendada? La “mielancolía”, que lleva mozzarella, salsa de tomate, pepperoni, rúcula, queso de cabra y peperoncino, este último es un ají picante que lo mezclan con miel, para que quede un sabor agridulce ultra rico, al punto de ser adictiva.

Otra opción es la “carnassa”, que preparan con mozzarella, salsa de tomate, salame, pepperoni, longaniza de campo y queso parmigiano, uno italiano de consistencia más dura y granular que le queda perfecto a esta pizza que, además, lleva pesto encima.

Estas delicias las podrás pedir a través de Pedidos Ya y costarán desde $ 4.890.

Solo-necesito-un-gato.jpg la-tercera

Foto: Finde.

Solo necesito un gato, pero no es recíproco es el nombre del último libro publicado por el ilustrador nacional nacido en Ecuador, Alberto Montt.

El texto de Planeta Cómic es una entretenida manera de pasar el día, porque además de tener una historia muy divertida contada a través de dibujos, también posee unas páginas en blanco en la que los niños podrán ilustrar su propio ronroneante.

¿Lo mejor? En sus páginas no sólo conocerás por qué los felinos son los animales favoritos del autor, sino también la historia ficticia de cómo llegaron a la Tierra estos peluditos que, por no tener un pulgar oponible, decidieron controlar a los humanos, para que nosotros les hiciéramos las cosas que ellos no podían, como abrir una lata de atún o una botella.

Sin duda, es un libro que te hará reír de buena gana, independiente si eres catlover.

yann-Yvin-lista.jpg la-tercera

Foto: Promocional.

El año pasado el conocido chef francés Yann Yvin, se atrevió a publicar un libro ilustrado de recetas para cocinar con niños. ¿Su nombre? ¡3,2,1… A Comer!.

Lo entretenido de esta publicación es que no se trata de las típicas preparaciones fáciles, sino de 80 platos bien elaborados, como el “ratatouille”, el guiso de verduras con berenjenas y cebollas, o el “magret de pato”.

Todo, porque el ex jurado del programa Master Chef considera que los mayores de siete años son capaces de cocinarlas, como también de equivocarse, de cambiar de gustos y, lo más importante, de alimentarse bien.

Para prevenir la frustración, Yvin decidió que no se pondrían fotos, sino ilustraciones que les permitieran aumentar la creatividad. "La idea es que hagan su versión de cada plato, no que copien un molde”, explicó el chef a Finde.

Seguro este recetario se transformará en una estupenda opción para que los niños se entretengan cocinando, por supuesto, siempre bajo la atenta mirada de un adulto.

Imagen-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Finde.

Si tu hijo es un doglover, entonces este es un libro que le encantará. Sí, porque Solo necesito un perro, de la publicista Isadora Díaz-Valdés Alvim y la ilustradora Catalina Bu, es una guía para entender, amar y cuidar a su regalón (tal como dice en la portada del texto).

En sus más de 100 páginas bien sencillas de leer, encontrarás consejos útiles y datos relevantes sobre estos peluditos, por ejemplo los cuidados que necesita un cachorro, los alimentos que puede comer, las enfermedades más comunes o el paso a paso para bañarlos.

Además, te encontrarás con las historias de Isadora y de los perros que han pasado por su vida, como también algunas partes bien divertidas, entre ellas una dedicada a los tipos de dueños de canes que existen.

Plataforma Audiovisual CNTV

31minutos-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional.

En la Plataforma Audiovisual del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) podrás encontrar un montón de títulos pensado para el público infantil.

Ahí podrás ver, por ejemplo, algunas temporadas de la serie 31 Minutos, el conocido programa de títeres que tiene, hasta ahora, populares canciones, entre ellas Mi Equilibrio Espiritual y Bailan Sin Cesar. Lo mismo con los inolvidables personajes que crearon Pedro Peirano y Álvaro Díaz, como Tulio Triviño y Juan Carlos Bodoque.

También encontrarás gratis la serie animada para niños Flipos, esa que trata acerca de cuatro amigos que viajan por el Universo en su nave espacial.

Ojo: la producción es de PunkRobot Audiovisual, la misma creadora de Historia de un Oso, el cortometraje ganador de un Oscar a Mejor Animación en 2016.