Un viaje a los 90 con Netflix

Everything Sucks!

Hace pocas semanas atrás —el viernes 16 de febrero— Netflix estrenó su primera serie original ambientada en los años 90. Con la misión de repetir el éxito que generó Stranger Things al revivir la nostalgia por los 80, Everything Sucks! llegó a la plataforma de streaming para contar la historia de un grupo de adolescentes que estudian en la secundaria de Boring, un —aburrido, como su nombre lo dice— pueblo de Oregon, Estados Unidos, donde pocas cosas pasan.

Ambientada en 1996, este drama y comedia gira en torno al grupo de audiovisual y teatro de la escuela de Boring que, luego de un inesperado incidente, deciden grabar una película en conjunto. Ahí es donde su protagonista, el novato Luke O’Neil (Jahi Winston) conoce a Kate Messner (Peyton Kennedy), que se transformará en su juvenil amor de colegio. Es en ese proceso en el que ambos comienzan a enfrentarse y a conocer, por primera vez y en plena adolescencia, a la sexualidad y a su propia identidad.

Además de la historia, son varios los elementos que lo harán sentirse de vuelta en los 90. Uno de los que notará más rápidamente, además de la fotografía y el diseño de vestuario, es el soundtrack, en el que los hermanos Gallagher —cuando aún disfrutaban el apogeo de Oasis— se roban el protagonismo. Algunos singles como Don’t Look Back In Anger y Wonderwall —recién lanzados en 1995— son parte del espíritu de la serie y de los problemas que enfrentan sus personajes.

El Príncipe del Rap

Si nunca vio esta serie, o tiene algún recuerdo de ella, búsquela en Netflix y deléitese con una de las actuaciones más naturales de Will Smith. El principe del rap y toda su onda noventera está de regreso, y seguro que en las calles santiaguinas ha visto a más de alguna persona vestida como los personajes de esta serie.

En Netflix están disponibles sus seis temporadas —con más de 100 episodios—, con las que podrá disfrutar con una de las primeras familias afroamericanas representadas en la televisión, todo bajo la producción de la cadena ABC a principio de los 90.

Si no conoce la trama, no se preocupe porque —sin spoilers— le podemos contar que El Príncipe de Bail Air cuenta la historia de Will (Will Smith) y cómo cambió su vida luego de mudarse con su adinerada familia de Los Ángeles para alejarse de los problemas que venía arrastrando en su ciudad natal, Filadelfia. Su llegada revoluciona a esta clásica y elegante familia, que termina por sucumbir a los encantos y simpatía de este joven.

Ojo que lo bueno de verlo en esta plataforma es que puede cambiar las voces al inglés original, para que pueda escuchar de manera más fidedigna los diálogos y canciones que salen de repente en los episodios.

Coraje, el perro cobarde

No hay perro más cobarde que Coraje y es por eso que hasta su nombre parece una ironía. Pero, al pasar los minutos, este rosado y tiritón perrito animado de los 90 siempre termina salvando a sus dueños, Muriel y Justo, un matrimonio escocés de ancianos que los tiene a la deriva entre tenebrosos monstruos, eventos paranormales, y criaturas oscuras que pretenden perturbarlos.

La serie producida por Cartoon Network cuenta con 102 segmentos agrupados en 52 episodios y distribuidos entre 4 temporadas. Si quiere revivir las cómicas —y tenebrosas— aventuras de esta serie, revise el catálogo de Netflix porque ahí podrá encontrar sus dos últimas temporadas.

No se espante por cada fatídico episodio que vive Coraje, los cuales pasan desde que lo aplasta un auto, lo quiere suplantar un robot o ser engañado por unos ladrones fantásticos, porque siempre termina airoso y "heroico" al salvar de todo tipo de problemas a sus amos.

Friends

Fue el jueves 24 de septiembre de 1994 cuando, por primera vez, la cadena estadounidense NBC emitió el primer capítulo de Friends, la serie que mostraba la vida cotidiana de un grupo de amigos que vivía en Nueva York. Su éxito, que fue arrollador desde el primer momento, permitió que la serie grabara una temporada por año, durante los 10 que estuvo al aire.

Así, con 236 episodios, pudimos conocer a Rachel, Phoebe, Mónica, Chandler, Ross y Joey, seis amigos que viven triunfos y caídas en el amor, en lo profesional y, por sobre todo, en la amistad. Si aún no la ha visto o es un fan acérrimo, prepárese para reír a carcajadas con una buena dosis de la mejor sitcom que se haya realizado hasta ahora.

Ojo que, aunque durante sus diez temporadas hay un romántico hilo temporal que conduce la historia, puede ver el capítulo que prefiera en el orden que guste y tendrá las risas aseguradas igual.

