Una fiesta del vino con entrada gratis llega al centro de Santiago

Después de los encuentros en Av. Andrés Bello, Plaza Ñuñoa y Parque Bicentenario, una nueva fiesta del vino llega a Santiago esta primavera.

La que trae el valle del Maipo a la ciudad y que es parte de Vive la Nueva Alameda, un evento que desde el jueves 23 hasta el domingo 26 se tomará la principal arteria de la ciudad.

En cuatro barios del centro de Santiago tendrá música en vivo, actividades culturales, yoga, talleres, gastronomía y más, todo gratis y con la idea de que los capitalinos se vuelvan a reecontrar con el centro.

Foto: Gobierno de Santiago

Y uno de los epicentros de Vive la Nueva Alameda será el histórico barrio La Bolsa, a pasos de La Moneda, donde se desarrollará una fiesta del vino, que también tendrá entrada liberada.

Ahí, en plena calle Nueva York desde el jueves 23 y hasta el sábado 25 de noviembre podrás degustar los mejores vinos del valle del Maipo, desde donde llegarán más de 15 viñas.

Además podrás disfrutar de varias actividades, como conciertos, folclor en vivo, clases de cocina y, por supuesto, degustaciones.

Los mejores vinos del valle del Maipo

Foto: Gobierno de Santiago

Aunque la entrada para esta fiesta del vino es gratis, debes comprar la copa del evento para poder probar los vinos.

Cuesta $ 7.000 e incluye la copa y tres degustaciones, y la puedes comprar desde ya a través de la plataforma Enoticket.

Lo mejor es que tendrás harto para elegir, porque participarán 17 viñas con vinos en distintas variedades y cepas.

Entre ellas hay algunas bien conocidas, como Santa Rita, Ventisquero y Cousiño Macul, pero también otras viñas boutique, de producción más pequeña, que vale la pena conocer, como Lof, Alto Linderos Wine, Los 3 y Monte María, entre otras.

Foto: Gobierno de Santiago

Junto con los vinos en este encuentro disfrutarás de varias actividades, como presentaciones de folclor y de artistas como María Colores, Max Zegers y tributos a Mon Laferte y Luis Miguel, además de clases de cocina.

El horario de la fiesta del vino es el jueves de 11 AM a 8 PM, viernes de 10 AM a 8 PM y sábado de 11 AM a 8 PM.

