Una sabrosa guía para celebrar el Día del Completo

Dominó

En esta popular fuente de soda con más de 60 años de historia que abrió su primer local, —el de Agustinas 1016— en 1952, hace diez años que se celebra el Día Nacional del Completo.

De hecho está en campaña junto a Dióscoro —el mismo de la Cumbre Guachaca— para convertir el “completo” en Patrimonio Chileno.

Y para celebrar como corresponde, en todos sus locales encontrará 2x1, en la “vienesa Dominó” ($ 2.000), que viene con americana, salsa verde, tomate y mayo.

¿Otro? La "vienesa italiana", con palta, tomate y mayo, también estará 2x1, es decir dos por $ 2.000.

SITIO:www.domino.clHORARIO: Lunes a viernes 8 AM a 9.30 PM. Sábado 10 AM a 4.30 PM ESTACIONAMIENTO: Por Miraflores 235, $ 44 el minuto.

Dónde el Nano

¿Conoce a Gabriel Orellana?

Se trata de un prócer de La Vega, un cocinero autodidacta donde encontrará los mejores sánguchitos del sector, enormes y con especial énfasis en las materias primas.

Ahí, los completos sólo por este 24 de mayo, estarán 2X1.

Es decir, puede comerse dos “italianos”, con palta, tomate y mayo por $ 1.200.

Y ojo que aquí hay “doblete”, es decir con dos vienesas por completo. Los dos dobletes cuestan $ 1.500. Imperdible total.

Está un poco escondido, junto al Galpón Chacareros, en uno de los estacionamientos de la Vega Central.

HORARIO: Lunes a sábado 6.30 AM a 4 PM ESTACIONAMIENTO: En el lugar, con propina.

Hogs

¿Hot dog o completo? En esta salchichería artesanal que abrió 2013 en la calle Merced, altura Lastarria, el nombre no importa, lo que rige es el sabor.

De hecho la experiencia parte por la elección de salchicha, totalmente artesanal, que puede ser de cerdo, de pavo, mezcla de cerdo y cordero, sólo cordero o jabalí.

Ojo que aquí el 24 de mayo hay 2x1 en dos combinaciones, la “alemana” (entre $ 2.150 y $ 3.400, dependiendo de la salchicha que elija) con chucrut tibio, tomate y mostanesa -mezcla entre mayonesa y mostaza- y la “completa” (entre $ 2.150 y $ 3.400), que es con salsa americana, salsa verde y mayonesa.

Ojo que aquí, si eres vegetariano, puede cambiar la salchicha por champiñones salteados y la promoción corre igual.

HORARIO: Lu., a mi., 11.30 AM a 10 PM. Ju. 11.30 AM a 11 PM. Vi. y sá., 11.30 AM a 12 AM Do. 1.30 PM a 10 PM ESTACIONAMIENTO: Merced 317, $ 2.100 la hora.

El Danés

En este bar y restaurante que ya tiene cinco locales en Santiago no encuentra una promoción en este día, pero si una carta recién inaugurada con ocho opciones completos.

Como el “completo Danés” ($ 3.900) con queso mantecoso, cebolla salteada, champiñones, mayonesa y una buena cantidad de tocino crocante.

Otra opción es el tradicional “italiano” ($ 3.800) con una buena cantidad de palta, tomate y mayonesa.

HORARIO: Lu. a sá., 11 AM a 12 AM. Do., 11 AM a 10 PM ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.