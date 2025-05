Valparaíso: ruta de novedades por los cerros

Verso, con vista al Puerto

Restaurante-Verso-6.jpg la-tercera

El hotel Verso es un hotel boutique de 19 habitaciones que está en el cerro Florida, de Valparaíso que hace abrió en el último piso el Verso Restaurante, a cargo de César Sierra, ex chef del afamado Europeo. Lo nuevo ahí es su terraza, totalmente remodelada hace menos de un mes, con vista al mar y a los cerros de Valparaíso.

¿Qué probar ahí? Su carta de cocteles, con preparaciones como el “Valpo sunset” ($ 6.000), que lleva pisco, campari, naranja, pomelo y limón. Para comer está el “tataki de pescado blanco” ($ 7.900), que viene con palometa o corvina cruda con salsa de cítricos y el “asado de tira” ($ 12.900), hecho a baja temperatura para lograr esa consistencia que se deshace y que arriba lleva una emulsión de papas, queso azul, cebollas asadas y hongos.

De postre pida la “tarta de avellanas chilena” ($ 5.800), con cremoso de naranja, merengue y helado de yogur de cacao.

HORARIO: Ma. a sá., 1 PM a 4 PM y 7.30 PM a 10.30 PM. Do., 1 PM a 4 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

Puerto Claro, en cerro Concepción

Puerto-Claro-7.jpg la-tercera

Puerto Claro es un restaurante que abrió en el primer piso de una casona de 1840 en la calle Papudo del cerro Concepción, famoso por sus paseos como el Atkinson y el Gervasoni.

Ahí vale la pena ir a probar la mano de Antonio Moreno, ex chef del restaurante del hotel boutique Casa Higueras, que prepara platos de temporada como la “corvina” ($ 11.200), con toques de limón y acompañada de pasta casera con curry, y el “arroz con ostiones” ($ 12.000), hecho al dente y con ostiones fresquísimos.

También puede pedir el menú de siete platos ($ 27.000), con degustaciones de lomo blando y jugoso acompañado de hummus de porotos rojos y miel de palma. Si se quiere quedar, anote: en el segundo piso de la casona hay dos departamentos de lujo, con vistas al mar, terraza y una cocina de la que no querrá salir ($ 250.000 la noche).

HORARIO: Lu. a sá., 1 PM a 4 PM y de 7.30 PM a 10 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

Bar del Tío, la barra del francés

Bar-del-Tío-7.jpg la-tercera

A cualquier hora de la noche puede entrar al Bar del Tío, saludar a su dueño y sentarse en la barra a disfrutar, por poca plata, un cóctel de autor y unas sabrosas tapas. Eso era lo que buscaba el francés Olivier Klughertz al abrir, hace dos años, su local a los pies del cerro Alegre: tener un bar donde los parroquianos se movieran como en el living de su casa. Y se siente apenas se entra al lugar con cuatro salas, paredes decoradas con arte porteño e, incluso, un taca taca entre las mesas.

Los cocteles fueron creados por el mismo Olivier, entre ellos el insuperable “lumiere” ($ 4.000), con pisco, maracuyá, limón y rocoto. Sus tapas son imperdibles, baratas ($ 3.000 promedio) y recogen influencias de todo el mundo: están las empanadas de ceviche y el pollo con salsa de maní (de Senegal), entre otras.

HORARIO: Ma. a ju., 6 PM a 1 AM. Vi., 6 PM a 3 AM. Sá., 8 PM a 3 AM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas.