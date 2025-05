Ver las mejores charlas del Congreso del Futuro 2018 sin salir de casa

Fue en 2011, durante las celebraciones del bicentenario del Congreso Nacional de Chile, cuando surgió la idea de que reconocidas figuras del mundo de las ciencias y el humanismo expusieran desde su conocimiento sobre los problemas que enfrenta —y enfrentará—la sociedad. Hoy, en su séptima versión, se ha convertido en el evento científico humanista más importante de Latinoamérica.

Las actividades de esta edición —que son gratuitas y se realizan en 12 regiones del país—comenzaron este lunes 15 y se extenderán hasta el domingo 21. Eso sí, si quiere asistir hay un pequeño problema, y es que los tickets se agotaron completamente hace varias semanas.

¿La solución para no quedarse fuera? Todas las charlas serán transmitidas en vivo vía streaming en este link ¡Ideal para disfrutarlas en la comodidad de su hogar!

Charlas imperdibles

La que dio el vamos a este nuevo Congreso, de la activista británica Scilla Elworthy que ha sido nominada en tres ocasiones como candidata al Premio Nobel de la Paz. Se llama “Construir la paz”, en la que hablará sobre distintos procesos que el hombre puede usar para superar momentos terribles. Ya está disponible en este link, y se repetirá el jueves a las 10.30 AM en la Universidad Autónoma de Temuco.

El martes será el día en que la conciencia y los cambios sociales cobren protagonismo. Ese día el psiquiatra de la Universidad de Chile y psicólogo de la Universidad de Harvard, Claudio Naranjo, será el principal expositor. Su charla magistral, llamada “Por una política de la conciencia”, es a las 10.25 AM en el Teatro San Ginés y en ella hablará sobre la crisis profunda que vive el mundo al no tener una educación de la conciencia, lo que termina por arrebatarle a la gente su tiempo y su vida.

Ese mismo día —el martes— la bióloga marina de 82 años, Sylvia Earle, presentará la charla “El futuro de nuestro océano”, en la que en base a su experiencia explicará la importancia que tiene ahora y en el futuro el mar, sobre todo en un país como Chile, donde la costa está presente en la mayoría del territorio. Será a las 1 PM en el ex Congreso Nacional.

El miércoles será el turno de la innovación y las consecuencias que puede tener en la ciencia y en la vida de las personas. Ese día no se pierda la charla magistral del PhD en Física Teórica de la Universidad de Viena, Fritjof Capra, reconocido por dar vida al llamado “Nuevo Paradigma”, en que junto a otros científicos realiza relaciones entre la ciencia occidental y algunas corrientes de misticismo de oriente. La charla se llama “Una visión sistémica de la vida” y en ella planteará que una sociedad sostenible no tiene por qué interferir con la capacidad que tiene la naturaleza para mantener la vida. Es a las 10.25 PM en el Ex Congreso.

Otra que no puede dejar pasar es la que dictará la llamada “Dama del grafeno”, Catharina Paukner. La co-fundadora de la empresa líder en la fabricación de este sofisticado material, en su charla “Grafeno, el súper material”, dará a conocer las propiedades de este cristal de carbono con el que se pueden fabricar chalecos antibalas y filtros de agua. Será a las 4.10 PM en el Ex Congreso.

Si estas recomendaciones lo dejan con gusto a poco, revise esta página, donde encontrará la programación completa por día y en detalle.