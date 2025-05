Veranear en el Cajón del Maipo

Café Bunna

Bunna-Cafetería-21.jpg la-tercera

Parta en una cafetería/restaurante bien original que se llama Bunna. Abrió hace un año en La Obra, a la entrada del Cajón.

Lo que ahí puede probar es café preparado tal como se hace en Etiopía, en unas cafeteras de greda milenarias, de diseño oblicuo que hacen que la borra quede en el fondo y sólo caiga a la taza el café ($ 2.000 el cortado con espuma).

El lugar tiene buena vista del río Maipo, y si quiere ir a almorzar, sirven un rico menú por $ 4.000, con jugo natural, ensalada y fondo, que puede ser, por ejemplo, una lasaña de verduras. De postre puede agregar “torta de frutos rojos”, de bizcocho y rellena con arándanos, frambuesas y moras, entre otros ($ 2.000).

Si va con niños, pida una pizza familiar ($ 13.000 para cuatro), que preparan con ingredientes de la zona, como queso de cabra y tomate deshidratado. Ojo, que a los niños les prestan lápices para pintar y cuentos.

HORARIO: Lu. a mi. y do., 9 AM a 10 PM. Ju. a sá., 9 AM a 12 AM.

Café Arrebol

Restaurante-Arrebol-2.jpg la-tercera

Un par de minutos más allá hay otra cafetería de especialidad que destaca por su pastelería propia y por sus sánguches en pan de masa madre. Arrebol es una casona blanca con calipso llena de detalles vintage, que abrió en septiembre.

Ahí sirven café filtrado, con buen aroma y sabor y que venden en el formato que pida (espresso, $ 1.200). Para acompañar, el brownie de betarragas con chocolate ($ 2.000) o el sándwich “verdulero”, con hummus, verduras salteadas, quínoa y hojas verdes en pan focaccia ($ 3.500). Si le gustan las empanadas, el local es especialista en unas de masa integral y rellenas con verduras y champiñones (desde $ 1.500).

Otra gracia de ahí es que tiene una terraza fresca, al lado de la que hay juegos para que los niños se entretengan por largo rato: taca-tacas, resbalines y columpios.

HORARIO: Ma. a ju., 4 PM a 10 PM. Vi., 4 PM a 12 AM. Sá., 1 PM a 12 AM. Do., 10 AM a 10 PM.

Centro Cultural La Gallina Azul

La-Gallina-Azul-7.jpg la-tercera

Hay también oferta cultural en el Cajón. Hace seis meses que se abrió el centro La Gallina Azul, en el sector de Las Vertientes. Ahí hay siempre exposiciones de fotografías, pinturas y grabados (como los del artista Max Reid, oriundo del Cajón del Maipo, pero avecindado en Venecia), pero también obras de teatro y tocatas de grupos de allá que se presentan los viernes y sábados por la noche (este viernes 19 tocan las bandas de pop-rock Krap y Deja vu).

El local es también un agradable bar, que se presta para disfrutar cervezas artesanales y probar pizzas y sándwiches a buen precio (desde $ 3.500).

HORARIO: Vi., 4 PM a 12 AM. Sá., 6 PM a 2 AM. Do., 12 PM a 6 PM EDAD: Mayores de 18 años.

GBike Tours

Son varios los que aprovechan el camino principal y los interiores para andar en bicicleta allá.

GBikeTours ofrece recorridos personalizados para máximo seis personas, y que se han vuelto los favoritos de alemanes y holandeses. Por la “ruta básica” se recorre la zona de El Manzano en media hora, para aprender a usar una bicicleta de montaña ($ 7.000 p/p, para mayores de 12 años). En una más exigente, los guías lo llevarán hacia la cordillera, siempre en subida, explicándole todo lo que ve alrededor y siempre con un vehículo de apoyo atrás por si pincha neumáticos o se cansa ($ 26.000 p/p).

Ojo, que al inscribirse por mail(con tres días de antelación), los monitores le indicarán el tipo de circuito más adecuado para usted según estatura, peso y capacidad física.

Trattoria Calypso

Restaurante-Calypso-3.jpg la-tercera

Ningún asiduo al Cajón del Maipo puede decir que no conoce la Trattoria Calypso, esa que hace más de una década destaca por sus contundentes platos de pasta casera. Es un clásico familiar, además, porque hay hamacas para que los grandes descansan después del almuerzo mientras los niños pueden entretenerse en un cajón de arena o con los animales de granja –como cabras y pavos reales- que están acostumbrados a que ellos se acerquen.

Como ésta es la mejor época para comer albahaca, vaya a probar los ñoquis con pesto casero, inmejorables ($ 9.700). De postre, “torta Calypso”, bien helada, con mermelada de berries, semillas de amapola y merengue tostado ($ 4.200). Como no hacen reservas, trate de llegar antes de la 1 PM para que asegure mesa.

HORARIO: Vi. y sá., 12 PM a 10 PM. Do., 12 PM a 6 PM

Restaurante Antiguo Sueño

Restaurante-Antiguo-Sueño-7.jpg la-tercera

Hace cuatro años, Antiguo Sueño -una casona circular hecha de barro y materiales reciclados- era una entretenida tienda de antigüedades, llena de un sinfín de “cachivaches” atesorados por sus dueños. Pero en 2013 el local agregó una carta de platos y desde entonces llegan familias a instalarse -sobre todo en esta época- al patio, amplio y sombrío, decorado con puertas y hasta camas de bronce antiguas y con harto espacio para que los niños se entretengan y las mascotas se paseen.

¿Qué probar ahí? Sus refrescantes limonadas de menta/jengibre ($ 2.500) y, para seguir, el “costillar al horno”, que se corta con el tenedor ($ 10.500), o el “filete envuelto en tocino”, acompañado de puré de zapallos ($ 11.500).

Como el patio se presta, el local sumó shows de standup comedy y tocatas los fines de semana. Hasta su escenario rodeado de sauces han llegado a tocar Rulo y Pascuala Ilabaca, entre otros. Este viernes, a las 10 PM, es el turno de Joe Vasconcellos (las entradas están agotadas, pero esté atento a las redes sociales del lugar por futuros eventos).

No se pierda la dulcería y chocolatería Dulce Sueño, que acaban de abrir a un costado del local. Está pensada para los niños, porque su decoración se asemeja a páginas de un cuento, los platos son pequeños y hay sillas y juegos para ellos.

HORARIO: Lu. y ma., 1 PM a 10 PM. Mi. a do., 1 PM a 12 AM.

Hostal Chikiyán

Hostal-Chikiyan-2.jpg la-tercera

Hay una buena sensación que se produce cuando se aloja en el Cajón del Maipo, porque las noches son estrelladas y el silencio se agradece. Un buen lugar en el sector de El Manzano es el Hostal Chikiyán, pequeñas cabañas construidas con materiales reciclados y que, literalmente, se encaraman por los cerros. Salir a escuchar el silbido de los árboles a la terraza es un ejercicio relajante. Además, no hay TV ni radios (sólo Wi-Fi).

El hostal está cerca de varios senderos para hacer trekking y escalada, y es fácil conseguir un guía que lo lleve a hacer recorridos por la zona (desde $ 15.000 p/p).

Optar por una cabaña ($ 60.000 para seis personas) o por una habitación en la casa principal ($ 53.000 la doble) incluye acceso a una cocina/comedor y un desayuno generoso, con café de grano, jugos naturales, pan amasado, huevos de campo y queso de cabra de la zona.

PRECIO: $ 53.000 (hab. doble, desayuno incluido).

Lodge del Maipo

Lodge-del-Maipo-6.jpg la-tercera

Por ahí cerca, también en El Manzano, hay otro lugar destinado al relajo, donde, por lo mismo, los niños no son tan bienvenidos.

Se trata del Lodge del Maipo, escondido en medio de enormes quillayes, peumos y maitenes, donde se escucha el sonido del río y donde hacen masajes en una especie de ruca cubierta de totora. Hay uno descontracturante que le servirá si llega estresado (desde $ 15.000) y que se siente mejor si se sumerge después en el hot tub del lugar ($ 20.000 la hora para dos).

Las cabañas ahí son para dos (desde $ 60.000) y tienen terraza y parrilla por si se le antoja tirar unos trozos de carne y verduritas.

Pregunte por el camino que lo conduce a una pequeña playa a orillas del Maipo. Es un agradable paseo de 10 minutos.

PRECIO: Desde los $ 53.000 por pareja EDAD: Mayores de 18 años.

Restaurante Sibaritas

Al entrar a Tripadvisor y buscar “restaurantes” del Cajón del Maipo, el que tiene mejores calificaciones es uno chiquito, para 30 personas, que queda al final de El Manzano. Se llama Sibaritas y lo de ahí son platos con ingredientes locales hechos con recetas antiguas recuperadas por los dueños: un matrimonio en que él se encarga de la cocina y ella, de la administración.

En la carta destacan el “cordero hecho al horno”, que se cuece por horas para que quede blando y sabroso ($ 10.600), y varios platos de temporada ($ 12.000), como las “codornices con salsa de frutos rojos y carmenere” o el “conejo en salsa antigua”, hecha con el fumé del cocimiento y mostaza. De postre, la “torta sachi”, de bizcocho de chocolate húmedo y mermelada de damascos casera ($ 2.700). Si va con niños, lléveles juguetes, porque el sector de pasto es amplio.

HORARIO: Vi. y sá., 1 PM a 8 PM. Do., 1 PM a 7 PM.

Ágora Café

Café-Agora-7.jpg la-tercera

Si no tiene ganas de seguir adentrándose en el Cajón y su destino final es San José de Maipo, a la vuelta de la plaza del lugar hay una picada para almorzar rico y barato. Se llama Ágora Café y desde hace un par de años ofrece empanadas, pizzas, sánguches y pasteles caseros.

Lo mejor de todo es su menú ($ 5.000), que sirven de lunes a domingo y que incluye platos típicos, como porotos granados y humitas. Si tiene suerte, le tocará “pastel de choclo”, que ahí se sirve cremoso y con harto pino. También, “costillar de chancho al horno”, crujiente por fuera y acompañado con puré de verdad, con trocitos de papa.

Además del fondo, el menú trae ensalada, pan amasado y un sabroso pebre casero.

HORARIO: Lu. a do., 8 AM a 11 PM.