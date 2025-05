Vermú: una tentadora amargura

Calaos, el nuevo bar

Cuesta encontrar un lugar que combine buena coctelería y rica comida. Pero Calaos, Cantina Bar, el bar que abrió hace unos meses en Providencia, tiene ambos.

Vaya a probar los tragos que ahí prepara Carlos Díaz, el ex mixólogo de Rubaiyat, experto en coctelería de autor, y que en este bar le hace especial honor al amargo de moda: pídalo como “el aperitivo” ($ 3.600) y sentirá el sabor del vermú, la naranja y el pomelo, además de un toque de soda.

La gracia de este es que él mismo lo fabrica a partir de una maceración de vino blanco con distintas hierbas, como la salvia y cáscaras de cítricos (naranja y pomelo).

Ojo, que pica, porque tiene un secreto, un leve toque de merkén ahumado.

Pídalo con el “tartar calao” ($ 9.500), hecho con delgadas láminas de filete, sésamo, queso, aceitunas de Azapa y albahaca.

HORARIO: Lunes a miércoles, 12 PM a 12 AM. Jueves a sábado, 12 PM a 2 AM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.

Un clásico en Siete Negronis

Hace dos años que este bar de Bellavista abrió como una de las mejores barras de Santiago, una joyita, de coctelería clásica con toques de autor.

Ahí, los tragos ícono son las siete versiones de negroni, hechos a partir del ginebra y el vermú, este último, con distintos toques botánicos, a gusto del consumidor.

Además, a partir de la próxima semana podrá probar uno de elaboración propia a cargo de uno de los bartenders y dueños, Matías Supán, quien acaba de ganar el premio al mejor bartender en el World Class Chile, y pronto competirá por el título mundial en Berlín.

¿Cómo pedirlo? Con hielo y soda ($ 3.900), al que le sentirá el sabor a hierbas -como el tomillo y ajenjo- y la naranja.

Otra opción es que pruebe una de las versiones de negroni, como el “med” ($ 6.500), con albahaca, tomillo y romero.

HORARIO: Martes y miércoles, 6 PM a 2 AM. Jueves 6 PM a 3 AM. Viernes y sábado, 6 PM a 4 AM. ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.

Para el almuerzo

Santiago Aladro es mixólogo y, como tal, ha pasado por barras de hoteles como el Awasi Patagonia y, además, es uno de los integrantes de “Carlos V”, los almuerzos de domingo que se hacen en la casa de los cocineros Isidora Sánchez y Cristián “Punga” Gaete (ojo, que la próxima versión es el domingo 20 de mayo).

Ahí, uno de los protagonistas para beber en el almuerzo es La concha del loco, el fresco vermú que se sirve en vaso largo, con naranja, hielo y soda, lo suficientemente fresco para aportar a cualquier plato, como los encurtidos propios que ahí preparan.

También es de fabricación casera, hecho por el mismo Aladro, con un vino blanco que deja macerar con cáscaras de pomelo, naranja y limón, más hierbas como manzanilla, canela y un toque de lavanda ($ 13.000 la botella).

MAIL:carlosvpac@gmail.comTELÉFONO: 9.82098975 HORARIO: Domingo 20 de mayo, 2 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis

Al estilo de “Malditobarman”

Café San Juan, el restaurante ubicado en Av. Bilbao que es la primera sucursal fuera de Argentina del famoso chef transandino “Lele” Cristóbal, es otro de los locales donde encuentra vermú casero.

Ahí lo hace Miguel González Larraguibel, más conocido como “Malditobarman”, por medio de un proceso en el que toma una naranja, la quema por fuera y luego la deja macerar en vino blanco para obtener un vermú con un toque ahumado y sabor a esta fruta.

A esa mezcla le agrega Cynar, un licor italiano hecho a partir de alcachofas, y un toque de fernet, para darle un punto un tanto más amargo.

Pídalo solo, con un toque de hielo y naranja ($ 4.200) y acompáñelo con unos “montaditos de paté de conejo” ($ 6.200), que arriba llevan confitura de ciruela. Pregunte por el montadito de “lengua”, que no está en carta, de textura suave, sabrosísima.

HORARIO: Martes a sábado, 12.30 PM a 4 PM y 8 PM a 12 AM. Domingo, 12.30 PM a 4 PM. ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.