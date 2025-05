Viña del Mar: Una guía para devorarse la Ciudad Jardín

Novotel: Un hotel recién inaugurado

¿No sabes donde quedarte? Novotel es parte de la cadena francesa AccorHotels y acaba de inaugurar un nuevo hotel en 6 Norte casi en la esquina con Libertad, pleno centro de Viña del Mar.

Son 141 habitaciones, con un precio que van desde $ 135. 660 (para 2) e incluye un desayuno buffet de 7 AM a 10.30 PM, con frutas dulces de la estación, masas dulces como brownies, café té, jugos naturales y huevos a la copa o revueltos si así los quieres.

También puedes elegir la opción de sin desayuno ($ 119.000 para 2 personas en temporada alta).

Otro imperdible de este lugar es la piscina, ubicada en el exterior del tercer piso y con vista a la ciudad.

Coletti, helados a la italiana

Coletti es uno de los lugares que no puedes dejar pasar si eres un adicto al buen helado, que en este caso, se hace en el laboratorio ubicado en la parte posterior del local, con materias primas italianas y usando sólo frutas de temporada.

De hecho se hacen siguiendo la tradición familiar de Vincent Coletti, -uno de los dueños- que se remonta a 1957.

Prueba alguno de los sabores veggies, hechos en base a agua pero con textura igualmente cremosa, como el de “limón a la menta” ($ 2.000 el simple) o el de “maqui” ($ 2.000 simple en barquillo), hecho con maqui orgánico de Chiloé.

Otro buenísimo es el de “café” ($ 2.000) que aquí es de color blanco y se hace con café de especialidad tostado en Chile, cosa de conservar todo su sabor, o el de “after eight light”, hecho con muy poca azúcar.

Tanu, artesanales y con sabores de la Patagonia

Tanu es una de las novedades de barrio Poniente de Viña del Mar. Se trata de un pequeño local con helados hechos en el lugar, con agua filtrada y alcalinizada, además de frutas y verduras compradas a pequeños productores.

Y sabores difíciles de encontrar como el de “ruibarbo” ($ 2.000), planta que encuentras en el sur de Chile y que aquí compran directamente a una señora en Aysén. El resultado es un helado de sabor ácido, incluso cítrico, delicioso.

Otro buenísimo es el de “lúcuma” ($ 2.000), una maravilla cremosa en base a fruta, que prácticamente no tiene azúcar añadida.

Ilo Mapu, el sabor de la Araucanía

Ilo Mapu quiere decir ” carne, tierra” en mapudungun, y es el nombre de este restaurante de la calle 6 Norte, casi al llegar a Av. San Martín, donde encuentras un menú fusión hecho con productos recolectados por comunidades mapuches, como piñones, maqui, rosa mosqueta y changle, el hongo comestible típico de la cena centro sur de Chile.

Prueba alguna de las tablas como la “lafkenche” ($ 10.800) que es un tártaro de trucha de río, fritos de pescado y ceviche de salmón.

Otra alternativa es el “pastel de jaiba” ($ 9.000), con una buena cantidad de este producto o el “pastel de cochayuyo” ($ 8.500), de sabor muy suave y acompañado con ensalada chilena.

La Marraqueta, amor al buen pan

¿Sanguchito en marraqueta? Esa es la propuesta de La Marraqueta, un bar y restaurante ubicado en 1 Poniente 575, cerca de Av. Libertad en Viña del Mar, donde encuentras más de 10 alternativas de sánguches, en marraqueta, claro.

Como “La marraqueta” ($ 8.200) que es una hamburguesa doble, de 200 gramos de carne cada una, con queso cheddar y mantecoso, tocino crocante, cebolla caramelizada, pepinillo dill, tomate y lechuga, más un toque de salsa barbecue casero.

O si quieres una opción vegetariana, “la tropical” ($ 6.600), una hamburguesa de lentejas con queso crema, tomate, aros de cebolla, berros y lactonesa de maracuyá.

Crudo Crudo, la novedad en poké bowl

No te imagines un gran local, por que lo que manda en Crudo Crudo, la novedad que acaba de abrir en Pasaje Montt 541, a pasos de Av. San Martín, es de delivery y take away.

Su propuesta es fresca, y bien playera, hay ceviches, crudos y poké bowls, el plato típico hawaiano que es una mezcla de pescado fresco y vegetales.

Prueba el “hoku” ($ 8.990) que es un poke, con salmón, puerro, cebolla morada, betarraga, porotos verdes y un dressing de miel y rocoto.

O alguno de los ceviches, como el “desfachatado” ($ 8.990) con atún o salmón, más una leche de tigre hecha con jengibre, ajo, apio, cilantro y caldo de pescado, más un toque de jugo de limón sutil que está muy sabroso.

Bakery Lynch, una panadería con pan de masa madre y más

Bakery Lynch es un imperdible, no sólo por su variada oferta de panes, que va desde baguettes ($ 1.000) a hogazas como la de “centeno multigrano” ($ 2.800), o “roggenbrot” ($ 2.500) uno de molde y centeno, además por su buena propuesta dulce.

Ideal para sentarse en el lugar y disfrutar. ¿Un ejemplo? La “torta de hojarasca” ($ 1.500) con manjar, frambuesa y merengue.

Ojo que aquí encuentras una buena propuesta vegana, como la “tartaleta” ($ 1.800) de dátiles, maní, miel, manzana y nueces.

Hops, un bar cervecero con happy hour

Hops, es una de las novedades cerveceras de la V Región, y el lugar ideal para probar las últimas novedades en cerveza artesanal.

De hecho, la gracia es que cuenta con 20 salidas de cervezas, las cuáles van cambiando por lo que no hay carta fija, se anuncian en una pizarra y dura lo que dura el barril.

Y que puedes probar en formato “sampler”($ 4.500) que son 5 vasos de 140 cc de la variedad que tu elijas, "media pinta” ($ 2.500), o “pinta” ($ 3.500) 550 cc de puro sabor.

¿Una novedad? La “berliner weisse chirimoya” ($ 2.500 la media pinta”), que es una colaborativa de Coda –la cervecería artesanal de la V Región- y Keyer, que tiene toda la acidez que caracteriza a este estilo de cerveza, pero con el toque dulzón de la chirimoya.

Y ojo que aquí de lunes a sábado entre las 5 PM a 8.30 PM hay happy hour, la “pinta” está a precio de “media pinta”, es decir $ 2.500.

A Mano Hot Dog Bar, cocina callejera y de la buena

A Mano Hot Dog Bar es de los mismos dueños de A Mano Gin & Burgers, que fue uno de los precursores de Barrio Poniente en Viña del Mar, con su propuesta de hamburguesas y gin tonics.

Y lo que aquí encuentras es cocina rica y de estilo callejero, como los "hot dogs" que aquí tienen un giro gourmet.

Prueba el “bratwurst” ($ 4.500), que es la típica salchicha alemana de carne de cerdo, con huevo frito, papas chips, tomate, ají verde y cebolla.

O la de “prieta” ($ 5.500), con queso azul, tocino, cebolla frita y nueces.

San Romano, Pizza de lujo desde $ 3.900

San Romano es una pequeña pizzería con 20 tipos de pizzas hechas por Piero Mancini, pizzaiolo chileno que después de años viviendo en Italia, puso este local, que sigue al pié de la letra la tradición italiana.

Prueba una “margherita” ($ 3.900 individual y $ 8.900 la familiar), que tiene sólo salsa de tomate casera, queso y albahaca. Bien simple para que puedas saborear la calidad de los productos.

Otra imbatible, es la “capricciosa” ($ 4.900 la chica y $ 9.900 la familiar), salsa de tomate, mozzarella fior di latte- queso cremoso hecho con leche de vaca-, jamón, tomate, champinón y aceitunas negras.

