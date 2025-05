Vinos ecológicos

La vida en una copa, por Carolina Freire

Aquí y en todo el mundo se corre en la carrera de procesos industriales limpios y los vinos no quedan al margen. Los biodinámicos son un ejemplo; se trata de vinos únicos, provenientes de una agricultura sustentable, muy ligados a su origen y arraigados a la tierra y el cosmos. Su metodología de elaboración sigue la filosofía ancestral, tomando como guía el calendario astronómico y sus cambios lunares para decidir cuándo sembrar, regar y cosechar. Asimismo, todo compuesto que se utiliza en su proceso se obtiene de la naturaleza, como es el caso de los preparados minerales y vegetales para fertilizar. Su proceso de vinificación, en tanto, sigue las mismas premisas: sin intervenciones más que las naturales, hasta que el vino es embotellado.

En Chile, uno de los emblemáticos del biodinamismo es el Antiyal -de la bodega homónima-, del enólogo Álvaro Espinoza, pionero en el tema. Su mezcla año 2014 está compuesta por las cepas carmenére, cabernet sauvignon y syrah, del valle del Maipo ($ 52.100 en El Mundo del Vino) y el resultado son aromas a flores y mucha potencia en fruta y estructura. Ideal para acompañar con médula de vacuno.

Otro de los exponentes es el que produce el francés Yves Pouzet, de viña Tipaume, de Alto Cachapoal: un buenísimo vino en ánforas de greda llamada grez, compuesto por cabernet sauvignon, carmenère, merlot, lacrima cristi y malbec, una mezcla vibrante, terrosa, herbal, llena de jugosidad y frescura. Lo puede encontrar en el entretenido bar de vinos Les Dix Vins ($ 28.500).

Por último, el que no puedo dejar de recomendar es el Montsecano 2016 de Julio Donoso, del valle de Casablanca, uno de los mejores pinot noir de Chile y que es claro ejemplo de lo que expresa la tierra. Es un vino eléctrico, mineral, frutal, con mucha profundidad en boca y que se puede comprar en La Vinoteca ($ 22.600) o probar en el restaurante Zanzíbar, con unos “tagine de kefta” -excelentes albóndigas con menta, jengibre y comino servidas en salsa pomodoro, con huevos de codorniz y cous cous, $ 12.800- que le vienen muy bien.

El Mundo del VinoDÓNDE: Isidora Goyenechea 3000 TELEFONO: 225841173 HORARIO: Lu. a do., 10 AM a 9 PM ESTACIONAMIENTO: Plaza Perú, $ 800 la hora.

Les Dix VinsDÓNDE: Av. Vitacura 2935 TELÉFONO: 222474705 HORARIO: Lu. a vi., 10 AM a 12 AM. Sá., 1 PM a 12 AM ESTACIONAMIENTO: Subt. en el hotel Intercontinental, Av. Vitacura 2885, $ 1.600 la hora.

La VinotecaDÓNDE: Manuel Montt 1452 TELÉFONO: 228292250 HORARIO: Lu. a vi., 9.30 AM a 9 PM. Sá. y fest., 10 AM a 4 PM ESTACIONAMIENTO: Afuera de la tienda, gratis.

Restaurante ZanzibarDONDE: Av. Escrivá de Balaguer 6400, local 6 TELEFONO: 222180120 HORARIO: Lu. a sá., 12 PM a 12 AM. Do., 12 PM a 6 PM ESTACIONAMIENTO: En BordeRío, gratis.