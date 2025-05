Vuelve el sonido caribeño de Los Amigos Invisibles

Vitrineando en una disquería de Nueva York, a mediados de los 90, David Byrne encontró un CD que llamó su atención, uno de una banda venezolana por entonces desconocida, Los Amigos Invisibles.

Al ex Talking Heads le gustó tanto su sonido fresco y bailable, que decidió ficharlos en su sello, Luaka Bop, y publicarles su disco The new sound of the venezuelan gozadera (1998).

Fue entonces cuando este grupo se hizo conocido en varias parte del mundo e, incluso, llegó a sonar en las radios chilenas, con canciones como Sexy.

Dos décadas han pasado desde eso y la popularidad de Los Amigos Invisibles no ha hecho más que crecer: hoy son el grupo más exitoso de su país y hasta tienen un Grammy Latino en su currículo.

Este sábado 2 junio volverán a tocar en Santiago, aprovechando la gran cantidad de compatriotas caribeños que han llegado en los últimos años a Chile.

Puros sonidos venezolanos

En el Teatro La Cúpula, no estarán solos, porque esa noche se presentará, además, otra banda de Caracas, Desorden Público, expertos en el ska.

Será una jornada cargada al sabor caribeño, no sólo por la fusión de funk, jazz, música disco y ritmos tropicales que llevará Tus Amigos Invisibles

También por la puestos de tragos y platos venezolanos -como arepas con diferentes rellenos- que estarán instalados junto al teatro entre 6 PM y 2 AM.