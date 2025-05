WandaVision: los ingredientes clave detrás del fenómeno de Disney+

Con la emisión de un épico y conmovedor noveno capítulo, llegó a su fin WandaVision, la primera temporada de la serie de Disney+ centrada en los superhéroes Wanda (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany), que logró convertirse en uno de los títulos más comentados del streaming en los últimos meses.

Un verdadero fenómeno que estaría explicado por cinco ingredientes que la llevaron al éxito, los que detallamos a continuación.

ALERTA DE SPOILER: si todavía no ha visto el programa mejor no siga leyendo, ya que se revelan hechos claves de su trama.

Homenaje a las series clásicas

WandaVision-series-clásicas.jpg la-tercera

WandaVision | Disney+

En un comienzo, las primeras imágenes que promocionaron la serie de Marvel -que tenía la gran misión de dar inicio a la etapa 4 de su Universo Cinematográfico-, dejaron un tanto perplejos a los fanáticos de los coloridos superhéroes, ya que mostraban a sus protagonistas en blanco y negro, como una pareja de otra época.

Con el debut de su primer episodio el 15 de enero pasado en Disney+, las dudas comenzaron a esfumarse al descubrir que el espacio decidió tomar lo mejor de las comedias clásicas estadounidenses como el ingrediente diferenciador de las aventuras de la hechicera Wanda y el androide Vision.

Sus primeros días en el poblado de Westview tenían como claro referente el sitcom The Dick Van Dyke show, revisitando su ingenuo humor en situaciones cotidianas. Con Vision “invitando” a su jefe a cenar sin avisar realmente a Wanda, enfrentando una comida que pasó del equívoco a la tensión.

Así, capítulo a capítulo, WandaVisionfue transitando de serie en serie, desde La hechizada hasta la más contemporánea Malcolm, desde al blanco y negro al color más definido.

Un recorrido que, como se supo en el penúltimo capítulo, se inspiró por el amor de Wanda por las sitcoms estadounidenses que veía junto a su familia cuando era niña en Sokovia.

Inmejorable ambientación y vestuario

WandaVision-Vestuario.jpeg Chuck Zlotnick

WandaVision | Netflix

Un punto directamente ligado con el paso del programa de serie en serie y de época en época, es lo detallado de su vestuario y escenarios. Desde la modernidad retro de la casa de sus episodios iniciales hasta la contemporánea vivienda que la pareja habita en los capítulos finales del ciclo.

Dos puntos claves donde son esenciales los nombres de la diseñadora de vestuario Mayes C. Rubeo y del diseñador de producción Mark Worthington.

La primera se encargó de revivir la ropa que se usaba en cada década, como el traje de novia de Wanda inspirado por Audrey Hepburn o el atuendo setentero de Geraldine, alias Monica Rambeau, cuando ayuda a la hechicera en el nacimiento de sus mellizos.

Y Worthington con la responsabilidad de que todo el entorno de las casas y el barrio de Westview se fuera acomodando a los estilos con el correr de los años. Al mismo tiempo que, en el “mundo real”, se preocupaba del campamento de los agentes de S.W.O.R.D., marcado por un estilo militarizado y tecnologizado, con una ambientación más apagada.

Sin olvidar detalles acerca de la imagen de cada uno de los capítulos. Con una primera emisión en blanco y negro más “sucia” y con menos detalles, transitando luego a otro blanco y negro de mejor resolución; para luego pasar a un color más saturado en los años inspirados por series como The Brady bunch, hasta llegar a la definición digital en sus últimos capítulos.

Revitalizando a los secundarios

WandaVision-Secundarios.jpeg la-tercera

WandaVision | Netflix

A lo largo de las producciones del denominado Universo Cinematográfico de Marvel, y sus distintas fases, siempre han existido superhéroes que se roban la pantalla, dejando a otros un poco más relegados, entre los que se contaban Wanda y Vision. Pero todo cambió con su propia serie.

El espacio de Disney+ permitió conocer más sobre sus personalidades y su relación, desde el momento en que Thanos destruyó al sintezoide dejando a la heroína sumida en la tristeza. Un sentimiento que, como lo reveló uno de los capítulos finales, se convirtió en rabia, cuando ella descubrió que Vision fue desmantelado por S.W.O.R.D. y decidió hacer algo para suplir su ausencia.

Pero no solo ellos tuvieron una segunda oportunidad con WandaVision. También otros personajes que han sido parte del mundo Marvel en diferentes cintas. Como el agente del FBI, Jimmy Woo (Randall Park), encargado de vigilar a Scott Lang en Ant-Man, y la científica Darcy Lewis (Kat Dennings), asistente de Jane Foster (Natalie Portman) en las películas sobre Thor.

Y en especial Monica Rambeau (Teyonah Parris), a quien se conoció como una niña en Capitana Marvel, cuando junto a su madre, Maria Rambeau (Lashana Lynch), acogieron a Carol Danvers (Brie Larson) a su regresó a la Tierra. Y hoy es una valiente oficial que, como se vislumbra en la emisión número siete, también posee poderes.

Ampliando el mundo Marvel en pantalla

WandaVision-Ampliando-mundo-Marvel.jpg la-tercera

WandaVision | Disney+

Para los seguidores de las historietas Marvel, una de las características más remarcables de la serie es que supo utilizar elementos que hasta el momento habían permanecido en las páginas de los cómics.

Entre ellas las de House of M, donde Wanda crea diferentes versiones de la realidad, y en las de Vision & The Scarlet Witch: The saga of Wanda and Vision.

Una historieta que crearon Steve Englehart, Bill Mantlo y Don Heck, que muestra a La Bruja Escarlata, como se conoce también a la heroína sokoviana, y a su amado Vision comenzando su existencia como matrimonio en una casa de los suburbios y a ella después embarazada. Algo visto por el público a lo largo de los primeros episodios del espacio.

Y son sus hijos, los mellizos Tommy y Billy, otro de los elementos que ya existían en las historietas y que ahora trasladaron a la pantalla. Los que aparecieron por primera vez en el cómic Vision and the Scarlet Witch, donde, a diferencia de lo visto en la serie -en que nacieron con la ayuda de Geraldine-, fueron recibidos por Doctor Strange (!!!).

Además de una figura ya conocida en las páginas de las viñetas Marvel, que se convirtió en pieza clave de WandaVision: la amable vecina Agnes que, como muchos ya aventuraban, era realmente la poderosa bruja Agatha Harkness.

El personaje encarnado en pantalla por Kathryn Hahn que, como se reveló en el séptimo capítulo, estuvo detrás de oscuros hechos, como la aparición del falso Pietro (Evan Peters) y la muerte del perro Sparky.

Valentía creativa e inmejorables actuaciones

WandaVision-Valentia-creativa.jpg la-tercera

WandaVision | Disney+

Como el mismo Kevin Feige, la mente creativa tras el Universo Cinematográfico de Marvel, lo afirmó poco antes del lanzamiento de la serie, WandaVision es la mezcla perfecta entre el encanto de las comedias clásicas televisivas y la aventura épica de las cintas Marvel. Una combinación que tiene una gran responsable: Jac Schaeffer.

La guionista y productora detrás de títulos como Maestras del engaño y Black Widow que dio el gran salto hacia la creación de series, rompiendo todos los esquemas con su primer espacio serial. Donde se atrevió a apostar por una mezcla de diferentes géneros y estilos televisivos, pasando de la comedia más simple al suspenso y el peligro.

Y también la responsable de grandes apuestas por lo diferente, como la aparición de Evan Peters como Pietro Maximoff -encarnado por Aaron Taylor Johnson en Avengers-, después de que el actor fuera Peter Maximoff, alias Quicksilver, en la saga de X-Men. Como señala Darcy Lewis en la serie, en su caso Wanda sorpresivamente habría “reasignado el papel”.

Cerrando este apartado con un componente esencial del espacio: el nivel de sus actuaciones. Desde increíbles secundarios como Agnes/Agatha, a cargo de Kathryn Hahn, hasta los roles principales interpretados por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, cuyos Wanda y Vision atraviesan por diferentes estados: desde la alegría, pasando por la duda y el conflicto, hasta la acción y el más conmovedor romance.

Ver WandaVision en Disney+