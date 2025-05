We Are One, el festival de cine con más de 100 premiadas películas en línea

Desde el 29 de mayo que comenzó uno de los encuentros más esperados por los fanáticos del cine, el Festival We Are One.

Se trata de uno con más de 100 películas online de 35 país, que ya se presentaron en las muestras más importantes del mundo, entre ellas Cannes, Sundance, Berlín y Venecia.

Las cintas las podrás ver gratis hasta el 7 de junio en el canal de YouTube de We Are One: A global film festival, donde además se proyectarán charlas de importantes cineastas, como es el caso deFrancis Ford Coppola, el mismo de la trilogía El Padrino y La Ley de la Calle; o Bong Joon-ho, quien acaba de obtener el Premio Oscar a la Mejor Película, por Parásitos.

Organizado por el Festival de Cine de Tribeca, ese que creó el productor cinematográfico Jane Rosenthal y el actor Robert De Niro, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. En este caso, el Festival We Are One lo hicieron para fomentar el consumo de películas en esta época en que hay un frenazo en las producciones.

Qué ver en Festival We Are One

En la plataforma encontrarás 72 cortometrajes y 31 largometrajes, de los que ocho con documentales.

Además, podrás disfrutar de algunos estrenos, como el de la película Eeb Allay Ooo, un filme de más de una hora del director Prateek Vats, que trata sobre un hombre que se dedica de forma profesional a espantar a los monos que rodean los edificios gubernamentales de Bombay, en India.

Asimismo, no te pierdas Atlantiques, el documental de la directora francesa- senegalesa Mati Diop, que cuenta acerca del trágico viaje migratorio de un joven en Senegal (7 de junio).

Otro increíble es Grab, el documental de Billy Luther, que retrata las fiestas de las tribus Laguna Pueblo, en Nuevo México, que comparten alimentos y vestimentas. Una cinta que retrata con gracia el encuentro de la cultura indígena con la occidental (4 de junio).

Todo el detalle de las películas las encuentras en el sitio del festival.