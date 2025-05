What Did Jack Do, el "divertimento" que David Lynch estrenó por sorpresa en Netflix

Jack ok

Nadie sabía de esto, pero para los que ingresaron a sus cuentas de Netflix este 20 de enero, What Did Jack Do fue una grata sorpresa. Un cortometraje de 17 minutos escrito, dirigido y protagonizado por el cineasta David Lynch, quien está de cumpleaños justo en esta fecha.

En la cinta, que es de 2017, el autor de Terciopelo Azul y Mulholland Drive llevó a la pantalla el interrogatorio de un policía a un mono, este último sospechoso de un asesinato. Un extravagante relato que muy pocos habían visto antes de su debut ahora en la plataforma de streaming.

Delirante como casi todo lo que sale del cerebro de Lynch, este trabajo, filmado en un poroso blanco y negro, sorprende no sólo por la historia, sino porque el mono habla y hay otros personajes antropomorfos, como una gallina.

No se puede ahondar mucho más en el desarrollo del filme sin spoilear, pero éste llega al paroxismo con escenas entre absurdas y apasionadas que hablan del amor verdadero y de lo que está prohibido, desde enamorarse de quien no corresponde hasta la militancia política.

Jack-2-OK.jpg la-tercera

What Did Jack Do | Netflix

David Lynch toma el rol de un policía enigmático, de esos típicos del cine negro, muy bien en lo suyo, convincente.

Con efectos especiales de bajo presupuesto (por decisión del director, más que por falta de recursos), la ilusión de que el mono habla —con la voz del actor Jack Cruz— de repente distrae, pero los fans del trabajo de Lynch tardan poco en dejarse llevar por su propuesta burlona, divertida, juguetona.

Ojalá que el director siga colaborando con Netflix y apueste por un largometraje, ya que desde Inland Empire (2006) que no estrena ninguna película.

Ver aquí