Work It, la película juvenil protagonizada por la conocida actriz y cantante Sabrina Carpenter

Work It

Netflix acaba de sumar una nueva película adolescente a su catálogo. Su nombre es Work It: Al Ritmo de los Sueños, una liviana cinta de 94 minutos dirigida por Laura Terruso (la misma de Good Girls Get Hig).

Se trata de un musical similar a la ya estrenada Siente el Ritmo, pero con una diferencia en su contenido. Acá no sólo se lucha por ser el mejor, sino por cumplir los sueños y también atreverse a innovar.

Eso último es lo que debe lograr su protagonista, la estrella Disney Sabrina Carpenter, quien interpreta el rol de Quinn Ackerman (seguro la viste en la película The Hate U Give), una joven de 18 años que se ve obligada a aprender a bailar, para lograr su objetivo en la vida: ingresar a una prestigiosa universidad.

Esto, porque no sólo bastaban sus excelentes calificaciones para quedar (habían muchos postulantes con un currículum escolar parecido). La casa de estudios también buscaba a alguien que se esmerara por cumplir otras metas y por desafiarse a sí mismo en diversos ámbitos.

Una mentira que se hace realidad

WI_Unit_01697_R1.jpg la-tercera

Foto: Work It/ Netflix

Por esos enredos propias de las comedias juveniles, Quinn miente y asegura que es parte del cuerpo de danza de la secundaria. Ante eso no le queda más que esforzarse por seguir una coreografía sin equivocarse.

Para lograrlo acude a su amiga Jasmine Hale (interpretado por la actriz y comediante Liza Koshy), quien es una de las mejores bailarinas del establecimiento, pero que siempre se ve eclipsada por uno de sus compañeros, el pedante Julliard (Keiynan Lonsdale).

Con ella formará un grupo de danza que será dirigido por un guapo excoreógrafo que se las jugará por llegar a la final de la competencia escolar.

WI_Unit_05933_R1.jpg la-tercera

Foto: Work It/ Netflix

Así comienza una serie de situaciones divertidas que, con esmero y decisión, los llevará a cumplir con lo que se proponen a pesar de las dificultades, las que sortean con esfuerzo y a la vez rezándole a la "reina Beyoncé", como ellos mismos llaman.

Personajes simpáticos, con un toque de amor adolescente, pero con bastante estereotipo, es lo que se repite en Work It: Al Ritmo de los Sueños. Una producción con falta de momentos intensos, pero que logra pasar la prueba a punta de coreografías entretenidas y temas que están en el cancionero popular.

Ojo con la canción principal Let Me Move You, porque es interpretada por la misma Sabrina Carpenter, quien también es diseñadora e ícono de la moda.

Ver en Netflix