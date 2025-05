Ya puedes ver el trailer de la serie de Amazon sobre los escándalos de corrupción de Sergio Jadue

Fútbol, escándalos, corrupción y mucho dinero de dudosa procedencia tendrá El Presidente, la nueva serie de Amazon Prime Video.

Una producción esperada en todo el mundo, pero sobre todo en Chile, porque cuenta la historia de Sergio Jadue, el dirigente deportivo que se encuentra a la espera de la sentencia por su participación en el Fifa Gate.

Así llamó la prensa al mayor escándalo de corrupción de la historia del fútbol, en el que se vieron involucrados decenas de dirigentes alrededor del planeta.

Esos escándalos son los que retratará El Presidente, a través de la historia de Jadue, el hombre que pasó de dirigir un pequeño club en Chile a ser uno de los hombres clave en este hecho de corrupción.

Andrés Parra, el mismo que encarnó a Pablo Escobar en la serie El patrón del mal será el encargado de interpretar a Sergio Jadue en esta producción, que tendrá ocho capítulos.

Aunque aun no tiene fecha de estreno, se espera su llegada a la pantalla para este semestre. Mientras, Amazon Prime Video reveló la primeras imágenes, además del trailer oficial.

En el elenco de la serie también están Paulina Gaitán (Narcos) como la esposa del dirigente, María Inés Facusse, además de Karla Souza (How to Get Away with Murder).

Además, a cargo de la dirección están Natalia Beristain (Luis Miguel: La Serie), Gabriel Díaz (Bala Loca) y el director y guionista ganador del Oscar, Armando Bo (Birdman).

Mientras esperas el estreno de El Presidente, puede revisar la lista con las mejores series en el catálago de Amazon Prime Video.