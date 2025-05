Yellow Submarine, la animación de The Beatles se transmitirá gratis en YouTube

Tal como lo anunció Ringo Starr en el Instagram de The Beatles, este sábado 25 los fanáticos de la banda de Liverpool podrán ver gratis la película de animación Yellow Submarine.

A partir de las 12 PM (hora de Chile), encontrarás esta cinta restaurada en 2018, para celebrar los 50 años de su estreno, en el canal de YouTube del cuarteto.

Dirigida por el animador canadiense George Dunning, este filme estrenado en 1968 se basa en la canción homónima y cuenta sobre el sorpresivo ataque que hacen los Blue Meanies, quienes odian la música, a la ciudad de Pepperland.

En ese contexto, el líder de la ciudad envía un submarino amarillo a buscar ayuda a Liverpool, donde Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon y George Harrison, se suben e inician una travesía por diferentes mares hasta llegar al conflictuado puerto.

Considerada en su época como una cinta vanguardista, ahora podrás disfrutarla en una versión Sing-A-Long. Esto, porque podrás ir cantando los temas Eleanor Rigby, All You Need Is Love o Lucy In The Sky with Diamonds, entre otros, mientras sigues las letras que aparecerán en la parte inferior de la pantalla.

Para hacerlo aún mas entretenido, los organizadores de esta proyección recomendaron a sus fanáticos vestirse como su Beatle preferido, y compartir las fotos y videos cantando en casa.

Ojo: por si no quieres perdértelo por nada del mundo, podrás configurar un recordatorio en visualizaciones de YouTube.