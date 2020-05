Columna de Andrés Benítez: El hombre más interesante del mundo

Siempre fue el más rico, pero nunca el más atractivo. Hoy, convertido en una suerte de superhéroe por su charla TED del 2015, donde predijo los efectos devastadores de una pandemia, Bill Gates alcanzó esa cima, quizás la única que no había podido conquistar. El pertenecer a ese privilegiado grupo de personas que son calificadas como “interesantes”.

“Me aburre hablar con los hombres ricos”, decía Teddy Roosevelt, en ese tiempo el hombre más rico del mundo. “Uno espera que una persona que tiene millones, que dirige un imperio, sea alguien interesante de escuchar. Pero, en general, eso no es así y saben poco o nada fuera del ámbito de sus negocios”.

Timothy Egan, columnista del New York Times, recuerda esta frase y dice que si Roosevelt hubiera conocido a Gates, probablemente hubiera hecho una excepción a su regla. Porque para él, es el hombre más interesante de la actualidad.

Cuando vi su columna, reconozco que me llamó mucho la atención. Soy parte de esa generación que ama a Steve Jobs y, por oposición, odia a Gates. Jobs era todo cool; en su forma de hablar, de vestirse, un genio de la estética. Por lo mismo, fabricaba los productos más bellos del mundo, ya fueran un computador, un teléfono, un iPad. Frente a esto, Bill Gates era un nerd fabricante de sotfware.

Lo curioso es que, al final, ambos no eran muy distintos. Más bien tipos antipáticos, exigentes hasta la tiranía y obsesionados a más no poder con sus empresas. Pero Gates, además de ser el nerd de esta (no) dupla, ha tenido que cargar con las culpas de los dos y soportar vivir bajo la sombra del superhéroe que fue Steve Jobs durante toda su vida.

Pero la muerte de Jobs, por importante que haya sido en el imaginario público, no lo fue en la transformación de Gates en el hombre que hoy es. La clave parece estar en la influencia de una mujer, su mujer, Melinda, con quien se casó en 1994. Fue ella la que lo convenció de dejar Microsoft para dedicarse de lleno a la filantropía a través de la fundación que habían creado el año 2000 y donde pusieron US$ 38.000 millones de su fortuna.

Fue a partir de ese momento cuando Gates saca su cabeza de la programación y comienza a utilizar su mente en otros grandes desafíos de la humanidad. Es ahí cuando da los primeros pasos para convertirse en un hombre interesante.

Venganza del Nerd

El golpe lo dio Netflix el año pasado. Con la visión aguda que la caracteriza, a fines del año pasado la plataforma sacó al aire Inside Bill’s Brain, el intento más serio -en tres capítulos- por conocer cómo funciona la mente de Gates. Dirigida por David Guggenheim, ganador del Oscar por el documental Un incovenient truth, el equipo siguió los pasos de Gates durante dos años. La serie alterna escenas del Bill joven -arrogante, cuya frase favorita era gritarles a sus empleados “esa es la peor idea que he escuchado en mi vida”- con el Bill de ahora -64 años, más reflexivo, incluso risueño-, lo que produce un efecto muy interesante.

“Mucho éxito y mucho dinero demasiado joven”, dice Gates cuando mira su pasado. Pero hay algo que no cambia: su capacidad de pensar. Su forma analítica de ver las cosas. El cómo se informa de cada detalle. Los 15 libros que lee a la semana de diferentes temas. Y su competitividad. Porque el Gates actual quiere ser el campeón mundial de la filantropía, al igual como antes lo quería ser del software.

Una escena maravillosa, actual, es cuando Gates está con un grupo de asistentes organizando su agenda del mes. Presidentes, empresarios, científicos, universidades, artistas, entre muchos otros, tratan de caber en las 24 horas de su día. Gates ocupa mucho rato tratando de calzar las piezas para que cada reunión tenga sentido, evitando así perder un minuto de su tiempo, algo que detesta.

¿Qué tiene de interesante todo esto? Bueno, en primer lugar, ver funcionar una de las mentes más prodigiosas del mundo. Su forma de analizar, de estudiar, de ver las cosas, que supera con creces lo que uno puede imaginar.

Segundo, ver ahora esa inteligencia aplicada a buscar respuesta a algunos de los problemas más grandes de la humanidad. Por su mente pasan desde la energía a la poliomielitis, por lo que su aporte va en los campos más diversos y siempre con un enfoque original.

Tercero, darse cuenta de que Gates es cool sin serlo. Para él, el cuerpo no es más que un instrumento para mover su mente. La ropa sólo sirve para tapar el cuerpo. Los autos, para trasladarlo de un lugar a otro. No hay nada en su vida que devele algún gusto o pasión por algo material. Abre su refrigerador y sólo hay cientos de latas de Coca Light. Nunca una copa de vino. Cuando lo muestran en un rato de ocio con su mujer, Melinda, están armando los dos un rompecabezas de miles de piezas tan concentrados como si de ello dependiera el futuro del planeta.

El CoronaGates

En marzo pasado, Gates dio otra conferencia TED para analizar el impacto del Coronavirus. Su antigua charla del 2015, donde advirtió que el mundo no estaba preparado para una pandemia, ya es un ícono, con más 35 millones de visitas, por lo que muchos esperaban su visión de lo que estaba pasando.