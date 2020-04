Columna de Héctor Soto: Reinstalar la confianza

Lo único que sabemos es que el problema es nuevo y descomunal. Todo el resto es incertidumbre, concepto lo bastante amplio como para alojar también a la ignorancia. Nadie sabe a ciencia cierta cómo empezó este drama y menos todavía el porqué. No tenemos la menor idea del costo final en vidas humanas que tendrá la pandemia. Tampoco sabemos de qué modo afectará no solo nuestro bienestar, sino, además, nuestros personales proyectos de vida, dado que muchas metas que hasta ayer eran posibles ahora dejarán de serlo. Y, en fin, salvo vaguedades, estamos completamente a ciegas respecto del mundo que vendrá después. Los que más saben de estas cosas recuerdan que las epidemias en la historia de la humanidad siempre han tenido un profundo efecto transformador.

Pero como a cada día corresponde su propio afán, esos temas quedarán para después. De momento, los gobiernos del mundo se enfrentan a una disyuntiva que es muy cruda y dramática. El desafío es estar preparados y resistir, con el menor número de víctimas, cuando la cola larga de la pandemia nos golpee fuerte -como lo está haciendo en Italia, en España y en Estados Unidos, y como también nos golpeará a nosotros- tratando, al mismo tiempo, de minimizar la crisis económica que se está incubando, para que sus efectos no terminen siendo peores que el flagelo sanitario mismo. Se trata de un reto que es de alta política, de mucho rigor sanitario y de fuertes contornos éticos. Todo eso junto.

Enfocado en ese enorme desafío, el gobierno está desplegando un gran esfuerzo de coordinación y jerarquización de prioridades. Más allá de vacilaciones y errores, la sensación dominante es que está logrando inspirar en la ciudadanía una cierta confianza en su gestión de la crisis. Con el paso de los días ha ido quedando claro por qué las cuarentenas absolutas y totales, que muchos sectores estaban pidiendo a gritos, no son la mejor manera de enfrentarla, y las autoridades han logrado instalar que si bien vamos a tener que lamentar muchas muertes, la apuesta es que no tengamos que lamentar, además, pérdidas definitivas de empleos y el colapso indiscriminado de empresas que antes eran viables.

Donde sí el gobierno se sigue topando con una oposición muy dura es en el Congreso. El hecho no es tan extraño atendido que venimos de meses de fuerte polarización política y que solo en diciembre último el Presidente se libró de una acusación constitucional para destituirlo por solo seis votos. Con la pandemia en curso, sin embargo, se suponía que la oposición iba a rendirse a los intereses del país, mostrando un espíritu colaborativo a la altura del que las circunstancias exigen. No ha sido así y todo indica que la pequeñez seguirá primando. Así las cosas, al gobierno no le va quedando otra opción que entenderse directamente con la ciudadanía, que es lo que, por lo demás, está haciendo, en asuntos tan concretos como la prevención sanitaria, la ayuda dirigida a los más vulnerables y la protección de los puestos de trabajo. La actitud de la mayoría parlamentaria es oponerse, dilatar y poner trabas, simplemente porque decidió encerrarse en una insensata cuarentena de odiosidad y obstruccionismo.

Como a menudo hasta los pleitos más bastardos apelan a las grandes ideas para justificarse, son muchas las voces desde esos sectores que previenen que lo que está sucediendo en el mundo no es más que el resultado del capitalismo desenfrenado que literalmente nos habría secuestrado -como si la humanidad no hubiera padecido desde tiempos inmemoriales de plagas, incluso peores- y curiosamente es también desde ahí que se sigue cuestionando el desarrollo económico como prioridad de política pública. Es raro hacerlo en estas circunstancias, porque precisamente en momentos como este es cuando el desarrollo deja ver para qué sirve: para que el Estado pueda ayudar a más gente, para disponer de un sistema sanitario con más espaldas, para hacer más tests y contar con más ventiladores mecánicos en casos de emergencia. Entre otras cosas, por supuesto.