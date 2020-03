Columna de Paula Escobar: La cuarentena mental de Guillier y compañía

El 11 de marzo de 1990 no fue solo un día histórico. Fue un parteaguas en la historia de Chile. Desde que Gabriel Valdés le puso la banda presidencial a Patricio Aylwin en el Congreso Nacional, en Valparaíso, Chile fue otro país. No uno perfecto, pero sí uno democrático: y tras 17 años de dictadura, eso fue -y es- mucho. Para adultos y niños de ese Chile ochentero, en blanco y negro, con el soundtrack de las horripilantes canciones del Jappening con Ja de fondo, la alegría sí llegó. No la alegría total, pero sí una suficiente. El miedo, ese que se respiraba en las calles, comenzó a quedar atrás. El Presidente Aylwin fue derrotándolo lentamente y con habilidad. También contribuyó a elaborar los pesares de adultos traumatizados y divididos, de jóvenes enrabiados e inciertos y de niños asustados. Dijo que era un gobierno de unión, llamó a abrazar al adversario, a construir entre todos una democracia. No me siento enemigo de nadie, dijo, y cumplió a cabalidad su deber, fiel a su carácter conciliador, “pero no neutro”, como decía. Fue firme, fue hábil, tuvo la visión correcta de cómo atravesar esa encrucijada.

La celebración de los 20 años de esa fecha coincidieron con el bicentenario. La imagen icónica de entonces, de los cinco presidentes caminando juntos con la bandera chilenas atrás, simbolizaba no solo lo logrado en materia política, económica y social, sino sobre todo lo que se dejó atrás: la violencia para resolver las diferencias políticas, la degradación y deshumanización del adversario, la no adhesión a las reglas democráticas, las violaciones a los derechos humanos. Los cinco caminando juntos mostraban que la democracia se había consolidado. Todos terminaron su mandato, ninguno de ellos se escapó en un helicóptero, nadie quiso quedarse más años por vías ilegales, todos pasaron la banda con dignidad republicana.

Pero esta semana, en este aniversario número 30, no hubo ni fotos, ni símbolos, ni festejo compartido. Ni entre los distintos partidos, ni entre los chilenos. La fecha no convocó a nada, salvo a nuevos disturbios, saqueos y enfrentamientos entre violentos encapuchados y desbordados carabineros, presos de su incompetencia para controlar el orden público y de una brutalidad fuera de las reglas de uso de la fuerza en una democracia.

¿Es que no hay nada que honrar o recordar? Es como si una enorme confusión respecto de quiénes somos y de dónde venimos se hubiera apoderado de los chilenos en menos de 10 años y ya no hubiera nada que celebrar, y la dictadura y la democracia no hicieran gran diferencia. ¿Cómo llegamos aquí?

La guinda de la torta fueron los parlamentarios que quisieron instalar la idea de la posibilidad de que el Presidente Piñera no termine su mandato por inhabilidad física o mental.

Al parecer, hay una especie de cuarentena mental y moral que aqueja a parte de nuestra clase política, que los aísla, confunde y perturba su discernimiento. Y por atacar a un Presidente que ya está en el suelo, no piensan que están atacando no solo al hombre, sino a la institución de la Presidencia de la República. Los diputados del FRV y Alejandro Guillier, senador y excandidato a Presidente, se dieron el gusto esta semana de horadar el estado de derecho y el respeto a las reglas de la vida democrática en un momento crítico como este.

El Presidente ha cometido graves errores, de eso no cabe duda. No logra dar confianza y conducir este proceso como corresponde. Pero su problema es político, en el sentido más profundo del término. Aunque quiso esta semana asociarse una vez más a la figura de Aylwin, la verdad es que no tiene ni su templanza, ni calma bajo la tormenta, ni su habilidad política. No ha logrado controlar a Carabineros y que de una vez dejen de cometer abusos, o instalar una sólida hoja de ruta social, que los y las chilenas entiendan y valoren. Y para hacer todo aún más complejo, volvió a exponerse mediáticamente, relegando a sus ministros a un segundo plano, en una estrategia arriesgada.

Dicho eso, es evidente que no está incapacitado para gobernar.

Por eso, lo que Guillier y compañía instalaron fue una pregunta acerca de su propia capacidad mental y moral de ser dirigentes políticos en medio de esta crisis, al darle luz a una idea así, que por lo demás, luego los llevaría a ellos mismos por igual despeñadero. Si no se van a respetar los resultados y los plazos de las elecciones, ni las reglas del juego, ¿por qué, entonces, no cambiar a todo el Congreso antes, si su popularidad y rechazo con iguales o peores que los del Presidente? ¿Y por qué no seguir con el Poder Judicial o todas las instituciones que aparecen hoy mal evaluadas por la población? ¿Quién y cómo decide? ¿Cuál es el marco de esas disquisiciones?

Puede que haya muchos jóvenes -sin arrugas ni temores, pero tampoco memoria- que descalifiquen esa conquista celebrada el 11 de marzo de 1990. Pero es imperdonable que por congraciarse con ellos o con lo que creen que “la calle” quiere haya políticos atacando las bases de la democracia en la que nos paramos para vivir y convivir en Chile hace 30 años.

La influyente revista Economist le dedicó esta semana tres artículos a Chile, asumiendo que lo que está pasando con el otrora alumno favorito de la región tiene expectante al resto de los países de Latinoamérica, y en ese sentido es emblemático. “La convención (constitucional) ofrece a Chile una vía para salir del laberinto (...). Una nueva ley básica podría dar a Chile un nuevo comienzo”, escribió.

Pero para lograr redefinir la casa común y salir del laberinto se requiere una clase política a la altura de la historia. Dispuesta a dialogar, negociar, acordar y, así, servir a quienes los eligieron. En palabras del Presidente Aylwin: “Para lograr sacar adelante el país, hay que buscar acuerdos. Y para lograrlos se requiere generosidad y también alguna habilidad intelectual”.

Ni lo uno ni lo otro se ve por estos días.