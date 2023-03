El año de Boric en palabras

El 21 de diciembre de 2021, cuando ya era el Presidente electo, Gabriel Boric se reunió con la directiva de la Convención Constitucional en el ex Congreso. Allí quedó inmortalizada la imagen del efusivo y prolongado abrazo que se dio con Elisa Loncón, quien en ese momento dirigía la Convención. “Para mí es un tremendo honor estar aquí”, le dijo Boric a Loncón en medio del abrazo.

Para muchos, ese gesto fue el comienzo de una arriesgada apuesta que luego tendría un alto costo para el gobierno: jugársela, dentro de los discutidos límites de la prescindencia política, por el éxito de la Convención Constitucional. “Mi opción personal en ese plebiscito fue de aprobar la propuesta que nos hacía la Convención, pero el resultado fue el contrario”, dijo el Mandatario el 20 de septiembre de 2022 en su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York.

¿Cuánto habló el Presidente de la nueva Constitución en sus discursos? De acuerdo al análisis que La Tercera realizó a las 184 alocuciones que Boric realizó entre el 11 de marzo de 2022 y el 31 de enero de 2023, el Presidente de la República hizo mención en 131 oportunidades al proceso constitucional. La cifra supera todas las veces que en el mismo periodo habló de “dignidad”, “empleo” o incluso de “Carabineros de Chile”.

El triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional también selló el destino del primer gabinete de Boric. “Es quizás, creo que no tengo por qué esconderlo, uno de los momentos más difíciles políticamente que me ha tocado enfrentar y lo sacaremos adelante, en conjunto, por los chilenos y chilenas y por Chile”, dijo el Mandatario el 6 de septiembre de 2022, cuando le tocó ver partir a cinco de sus ministros. Entre ellos, estaban dos de los jefes de cartera que menos “habían llamado la atención” en los discursos de Boric: Flavio Salazar (Ciencia y Tecnología) y Claudio Huepe (Energía). Entre ambos no sumaron más de tres menciones. Un ámbito que hoy, con Nicolás Grau (Economía) y Mario Marcel (Hacienda), es monopolizado por el equipo económico del Presidente.

1. La carrera de los ministros de Estado

Ya son 12 los ministros que han debido dejar sus cargos en el primer año del gobierno de Gabriel Boric. Justamente, esos exministros están entre los que menos veces han sido nombrados por el Presidente en sus discursos. Por ejemplo, el exministro de Ciencia y Tecnología, Flavio Salazar, fue nombrado sólo una vez. Su reemplazante, Silvia Díaz, quien dejó el cargo el viernes pasado, cero. Mientras que el titular de Energía, Claudio Huepe, sólo apareció en dos ocasiones.

Desde la otra vereda aparece el dominio del equipo económico de Boric: el ministro de Economía, Nicolás Grau, es el más nombrado de todos (29 veces). Le sigue el ministro de Hacienda, Mario Marcel (25 veces). Por su parte, los exdirigentes estudiantiles que hoy son parte del gabinete han corrido diferente suerte. Por una parte, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, ha aparecido en 16 oportunidades. Por la otra, el actual ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, sólo acumula nueve menciones, sumando su actual cargo y su periodo como ministro de la Secretaría General de la Presidencia.

2. ¿Cuánto y cómo habló el Presidente sobre el proceso constituyente?

Desde los primeros días de su mandato y hasta el plebiscito del 4 de septiembre, gran parte de la discusión política estuvo centrada en cuánto debían o no involucrase el Presidente y su gobierno en el proceso constituyente. Tal como algunos preveían, el triunfo del Rechazo significó también una derrota política para la administración de Boric y, entre otras cosas, forzó su primer cambio de gabinete.

Al menos en sus discursos, el tema estuvo presente al ritmo de los diferentes hitos que marcaron el proceso. En total, en el periodo analizado, el Jefe de Estado habló en 131 oportunidades sobre el tema, utilizando variados términos tales como “nueva Constitución”, “Constitución”, “proceso constituyente”, etc.

Por lejos, el periodo con mayores referencias fue el mes de junio, cuando habló en 29 ocasiones sobre el proceso. Ese mes, el Presidente entregó un discurso en la sesión de clausura de la Convención Constitucional, realizó una cadena nacional sobre el texto propuesto y lanzó la campaña “Voto Informado”. Los otros dos momentos con mayores reiteraciones fueron septiembre, mes en que se realizó el plebiscito, y diciembre, mes en que se logró el acuerdo político para intentar, otra vez, redactar una nueva Constitución.

De todos los términos utilizados, “nueva Constitución” fue el más utilizado, con 31 repeticiones. Por otro lado, las alusiones directas a la “Convención Constitucional” o a los “constituyentes” fueron menores, sumando 14 veces.

3. La inflación y el bajo crecimiento tocan la puerta

La situación económica del país, con una alta inflación y una contracción del crecimiento, es una de las realidades que el actual gobierno ha debido enfrentar durante su primer año y que, según expertos, también marcará el 2023. Por ello, una mirada al uso de ciertos términos clave sobre la materia puede dar algunas luces de qué tan presente estaban estos temas en las palabras del Presidente.

La “inflación”, por ejemplo, fue mencionada 25 veces en los discursos del primer año de gobierno. “Empleo”, por su parte, fue usada en 32 oportunidades. Ambas registraron un peak en septiembre, con la cadena nacional por la Ley de Presupuestos para el año 2023. Y al igual a lo ocurrido con la palabra “carabineros” y la idea de “seguridad pública”, las menciones a conceptos relacionados con la economía estuvieron prácticamente ausentes en los discursos presidenciales de los primeros tres meses de mandato.

Fueron dos términos los que tuvieron una utilización más intensiva con el paso de los meses. “Crecimiento” se mencionó en 62 ocasiones, siendo junio el mes que más destaca, con los discursos de la cuenta pública y las actividades que realizó Boric en su gira a Canadá. Mientras que “inversión” es la palabra del grupo de términos económicos más repetida por el Mandatario, con 143 menciones. Entre ellas resaltan nuevamente la cuenta pública ante el Congreso, el anuncio de diversos proyectos de ley y la participación en foros sobre la materia.

4. Los escritores preferidos del Presidente

Es públicamente conocido el gusto que el Presidente Boric tiene por la poesía. De hecho, en más de una ocasión ha leído en sus discursos versos de diversos poetas chilenos y extranjeros, como en enero pasado, cuando anunció el proyecto de tren desde Santiago a Valparaíso.

“Nada vale más que la brizna roído por un conejo o la ortiga creciendo entre las grietas de los muros, pero nunca dejaremos de correr para acompañar a los niños a saludar el paso de los trenes”, en su discurso del 10 de enero pasado, citando un poema de Jorge Teillier.

Pero muy lejos de Teillier, la escritora que más ha sido nombrada y citada por Boric es Gabriela Mistral. Tanto, que su nombre ha aparecido 70 veces en sus discursos, en los que ha hablado del rol educacional de Mistral. Las ocasiones en que más se ha referido a ella han sido en octubre, cuando inauguró un mural en homenaje a la poetisa en la embajada de México en Chile, y en noviembre, cuando realizó una visita oficial a ese país.

Además, Boric ha hablado y citado poemas de Augusto D’Halmar (cuatro veces), Stella Díaz Varín (tres veces), Nicanor Parra (tres veces) y Sor Inés de la Cruz (dos veces), entre otros. En el ámbito de la novela, el Presidente ha hablado de Roberto Bolaño (dos veces) y de Alejandro Zambra (dos veces). En sus palabras, también ha existido tiempo para libros de actualidad, como el texto Diez tendencias que transformarán Chile, de Joaquín Lavín, el que lo “contagió de optimismo”, según dijo Gabriel Boric en su discurso ante la Cámara Chilena de la Construcción en junio pasado.