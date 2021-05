Esta es mi oficina

Mi mujer trabaja en forma presencial y, durante la cuarentena, me quedé de dueño de casa con mis dos hijas y mi hijo. La más chica seguía sus clases desde nuestro comedor improvisado como oficina, que compartimos en el encierro. Desde ahí seguí trabajando, escribiendo, teniendo reuniones por Zoom y haciendo entrevistas por Instagram Live.

Pese a que siempre he trabajado mucho desde la casa, con la pandemia establecí mi propio rincón y espacio para el día a día. En mi caso, ocupo un escritorio que suele estar tan repleto y revuelto de cosas como la pizarra que tengo al frente, siempre llena de líneas, apuntes, ideas y papeles que cada cierto tiempo ordeno pacientemente.

Desde que comenzó la pandemia, no he vivido la experiencia de estar SÓLO con teletrabajo, sino más bien, en una modalidad combinada de teletrabajo y trabajo presencial, ya que hemos trabajado en una red de solidaridad en el distrito que represento, con las ollas comunes. Y además he seguido asistiendo a la mayoría de las sesiones del congreso.

Aún así, puedo decir que los días en que me ha tocado tener solo reuniones telemáticas, considero que es muchísimo más agotador, en la noche tengo dolor de cabeza y mucho cansancio mental... por suerte vivo sola, porque mi living está totalmente tomado y adaptado como espacio de trabajo. Me imagino lo complejo que debe ser para aquellas personas que tienen hijos o hijas, que deben estar en casa con los niños y niñas mientras están en clases.