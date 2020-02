Heraldo Muñoz: “He estado clamando en el desierto por la unidad de la oposición”

Se “apareció marzo” al mundo político. Y de qué forma. Con la campaña por el plebiscito por una nueva Constitución en marcha como prioridad y las movilizaciones callejeras que se han mantenido desde el estallido social como telón de fondo, los partidos políticos de la oposición buscarán retomar con paso acelerado el trabajo y las conversaciones sobre la forma en que afrontarán las elecciones municipales, de concejales, de gobernadores y de constituyentes -en caso de ganar el “apruebo”- que se realizarán este año. El presidente del PPD, Heraldo Muñoz analiza el escenario político que se viene a partir de mañana.

-¿Este inicio de año es el más complejo que enfrentan los partidos de oposición desde la recuperación de la democracia? Algunos han estado promoviendo la idea de un marzo violento y, por supuesto, cuando se pone eso sobre la mesa de discusión, evidentemente, preocupa. Por cierto, habrá muchas movilizaciones y yo espero que sean muy contundentes, pero pacíficas, que la violencia que pueda ocurrir sea una violencia aislada y no representativa de la protesta legítima, ciudadana y social. Porque la pregunta que hay que hacerse es ¿a quién le convienen la violencia y el vandalismo? Sólo convienen a sectores de derecha que están tratando de promover una campaña del miedo para que la gente vote “rechazo” o, por último, no vaya a votar el 26 de abril. La violencia no le conviene a la mayoría ciudadana que está demandando cambios. Pero también es un inicio de año complejo para los partidos políticos, porque tenemos por delante varias tareas. En primer lugar, el despliegue de la campaña para el “apruebo” en el plebiscito del 26 de abril es quizás la prioridad fundamental. Eso nos ha ocupado buena parte de las últimas semanas. En el caso del PPD hace una semana ya llevábamos 22 organizaciones de la sociedad civil inscritas para utilizar el tercio del tiempo asignado por el Consejo Nacional de Televisión en la franja televisiva y esperamos que se incorporen muchas organizaciones más para reflejar la diversidad de lo que ha surgido después del 18 de octubre. La prioridad número uno será ganar el “apruebo” a una nueva Constitución y la convención constitucional. Sería un hecho histórico.

-¿Cree que el proceso constituyente logrará encauzar la protesta callejera y reducir la violencia?

Algo de eso ya hay. Es muy probable que haya una canalización de las movilizaciones por vía de los llamados al “apruebo”, porque es una tarea que no hay que darla para nada por ganada. Hay que movilizarse, hay que golpear las puertas de las casas y es muy probable que muchas organizaciones sociales estén en la calle no solo protestando, sino que llamando a que la gente vote.

-A dos años del gobierno de Piñera, la oposición sigue dispersa y desunida, ¿por qué no se ha logrado avanzar en la unidad?

Depende el tema que se mire. En algunos casos, efectivamente hoy hay una mayor dispersión en la oposición que hace un par de años. Hay nuevas oposiciones, nuevos partidos, una nueva generación de dirigentes políticos. Yo he estado clamando en el desierto por la unidad y por un solo comando para la campaña opositora por el “apruebo”. Eso no lo conseguimos, no fuimos capaces de configurar un comando único de campaña, porque algunos, partiendo por el Frente Amplio, prefirieron conformar su propio comando. Al menos tenemos coordinación, que nos va a permitir ponernos de acuerdo en despliegue territorial, actos culturales y capacitación de apoderados.

-¿No lograron un comando único porque primó en algunos sectores el deseo de perfilarse con miras a las próximas elecciones o porque las diferencias se han ido profundizando?

En el tema del proceso constituyente no se trata de diferencias políticas o de principios sustanciales. El más amplio espectro de la oposición está a favor del “apruebo” y de la convención constitucional. Pero en otros temas, como el de las alianzas políticas, es claro que habrá la diversidad que estamos observando hoy en los comandos de campaña. En las próximas elecciones municipales y de gobernadores, probablemente, se van a percibir más claramente las diferencias que hay en la oposición. Para enfrentar la elección de alcaldes creo que no es necesario pensar en alianzas políticas, porque creo que hay que verlo con pragmatismo, conversar con todos. En algunas comunas, probablemente, los distintos partidos vamos a competir; en otras, llegaremos a acuerdos de omisión. En otros, probablemente, se pueda llegar a una primaria para definir quién va a ser apoyado por la mayor parte de la oposición. No veo necesidad de conformar alianzas políticas para las municipales. Para las parlamentarias y presidenciales, sí se van a configurar coaliciones, donde la diversidad es lo que va a primar.

Tras la salida de los partidos de izquierda más dura del Frente Amplio, a raíz de la firma del acuerdo político para el plebiscito, muchos pensaron que se facilitaría un acercamiento con la ex Nueva Mayoría, pero esa aproximación no se ha dado hasta ahora. ¿Por qué?

De la situación interna del Frente Amplio, tras esa escisión, no puedo opinar. Quizás se podría haber pensado que como ocurrió esa escisión, quienes se quedaron en el Frente Amplio tendrían ahora más cercanía con el resto de la centroizquierda. Parte de eso ha ocurrido porque hemos tenido un diálogo intenso. La coordinación de campaña por el “apruebo” en el plebiscito, que hemos calificado de coordinación permanente, fue un entendimiento entre los partidos de la coalición progresista con la DC y el Frente Amplio. Además, con algunos partidos del Frente Amplio, ya de manera independiente, tenemos una interlocución mucho mayor, como es el caso del Partido Liberal y con Revolución Democrática, sin perjuicio de que mantenemos una buena relación con algunas personas de Convergencia Social, como Gabriel Boric, y de Comunes. O sea, hay una relación con ellos, pero cada cual toma sus decisiones. Y no podemos dejar de reconocer que si ellos quieren ir por su camino propio, es perfectamente legítimo.

-¿Más allá de que sea legítimo, a su juicio, que el Frente Amplio insista en el camino propio es una decisión acertada?

A mí me gustaría pensar en una coalición de centroizquierda que vaya desde el Partido Radical hasta Convergencia Social, es decir todo Convergencia Progresista y el Frente Amplio. Eso podría ser interesante a futuro. Pero eso no está en el horizonte cercano. No están las condiciones para hacerlo.

-¿Qué condiciones faltan?

El Frente Amplio también ha pagado un costo en las encuestas, tampoco salen bien evaluados, por lo que intentar capitalizar lo que ha sido el estallido social puede ser un cálculo erróneo. Pero ellos sienten que tienen un espacio propio y que no les conviene a ellos ni a sus figuras emblemáticas aparecer en alianza con partidos como los que conformamos Convergencia Progresista, y eso es legítimo. Ellos quieren ensayar el camino propio durante un tiempo. Creo, sin embargo, que la novedad del Frente Amplio ya no es la que era hace dos años. A mí me gustaría seguir conversando, pero tampoco nosotros estamos dispuestos a ceder en nuestras posiciones ante un Frente Amplio que tiene algunas posturas que no compartimos. No solo es el Frente Amplio, también en la Convergencia Progresista tenemos que sentirnos cómodos con quien es socio.

-Mencionó el anhelo de lograr algún día una coalición política que vaya del PR al Frente Amplio, ¿ya no se sienten cómodos con la DC?

No hay afán de exclusión, pero es más natural que puede haber una convergencia entre los partidos del bloque progresista con el Frente Amplio.

-¿Las diferencias con el PC son a estas alturas insalvables?

En política nada es insalvable en tanto exista un marco de principios comunes, como, por ejemplo, el respeto al estado de derecho, los derechos humanos, la democracia. En ese marco, por qué no conversar con el Partido Comunista sobre alcaldías. Pero hay que reconocer que sí hay diferencias sustantivas con el PC. Hoy día esas diferencias están bien marcadas. Ellos no han querido integrarse a la coordinación permanente que tenemos por la campaña del “apruebo”. Fueron invitados a la primera reunión donde se formó esta coordinación, pero no asistieron, tanto así, que en el banderazo que hicimos el miércoles en la calle, no estuvieron, ellos hicieron otra actividad en la mañana. De modo que yo veo que ellos tienen un camino muy distinto.

-Usted ha insistido en construir un gran pacto social, ¿en qué se diferencia esa propuesta del llamado hecho por 200 personeros de la ex Concertación a un acuerdo nacional?

Yo dije que valoraba esa carta como un aporte más de los muchos que ha habido en contra de la violencia y a favor de un pacto social. Pero yo no habría firmado esa carta, cuestiono varios de los contenidos y omisiones de la carta de las exautoridades de la Concertación, como un pronunciamiento claro por el “apruebo”. Me parece un profundo error que se diera la impresión de que se quisiera recrear la Concertación. La Concertación es página pasada y lo que hay que mirar es la realidad de hoy, a la diversidad del país y a la necesaria transversalidad política y social. Tenemos que pensar en el país que queremos a mediano y largo plazo. Por eso he insistido mucho en la idea de lograr un gran pacto económico y social. Eso significa pensar en el país que queremos de aquí a cinco años en materia de pensiones, de salud pública de calidad para todos, el seguro universal, de tener mejor educación, soluciones para el endeudamiento, mejores salarios, más inversión en ciencia, tecnología y la innovación en valor agregado, más justicia territorial, qué tipo de ciudad queremos. Con justicia tributaria para poder financiar todos esos gastos. Todo eso debería ser un gran acuerdo político social, donde no están solo el gobierno y la oposición -eso sería un enorme error-, sino también que estén empresarios, trabajadores, sindicatos, economistas, académicos, ciudadanos comunes.

-¿Hay algún país que haya hecho eso y que permita aprender de esa experiencia?

Hay una situación que algunos hemos mencionado, que es el caso de Nueva Zelandia, que es un país relativamente alejado de los mercados internacionales, que hace 40 años no tenía el nivel de desarrollo que exhibe hoy.

-El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, también ha colocado el ejemplo de Nueva Zelandia…

Con el ministro Briones hemos estado conversando justamente de la necesidad de una nueva estrategia de desarrollo para el país, para abandonar el modelo neoliberal, por lo menos esa es mi interpretación, para ir a un modelo de desarrollo inclusivo, avanzar, para decirlo derechamente, hacia un estado de bienestar. ¿Y qué significa eso? Bueno, mirar la estrategia de desarrollo de Nueva Zelandia. Y para ese propósito el 17 de marzo vamos a hacer en el Centro de Estudios Públicos (CEP) un encuentro organizado conjuntamente por la Fundación por la Democracia del PPD y el CEP, en el que los oradores principales serán Helen Clark, que fue primera ministra de Nueva Zelandia durante nueve años por el Partido Laborista, y el propio Ignacio Briones, que también tiene mucho interés en el caso de Nueva Zelandia. Y yo estaré de moderador conjuntamente con Leonidas Montes. Así que ahí vamos a empezar a mirar probablemente qué es lo que hizo bien Nueva Zelandia. Qué cosas podemos extraer de esa experiencia de desarrollo para imaginar nuestra propia estrategia de desarrollo.