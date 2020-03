Manifiesto: Carlos Pilasi, cirujano de guerra: “Mientras el que se contagia o muere de Covid-19 es otro, no se va a tomar conciencia”

La apoderada que quería hacer el school date no es un bicho raro. Un amigo me mandó el audio que después se viralizó en redes con mi respuesta a la apoderada que quería organizarse para juntar a su hija con sus compañeras en medio de la cuarentena. Pero como ella hay hartos. Leí en Twitter a una mujer reclamando para tener clases presenciales para sus hijos, y yo vuelvo a repetir: “No entendiste nada”. Quizás sea uno de los mayores desafíos que vamos a tener; mientras el que se contagia o el que se muere sea otro, no se va a tomar conciencia hasta que sea demasiado tarde.

Mi sueño siempre fue trabajar en Médicos sin Fronteras (MSF). Soy médico cirujano especialista en medicina humanitaria y de guerra. Estudié en la Universidad de los Andes y me especialicé en la Universidad de Chile, primero en ginecología y luego en cirugía general, con posgrados en España, Australia y Reino Unido. Después postulé a MSF y quedé. Mi primera misión fue en Palestina, en 2001. A causa de este trabajo he vivido en muchos lugares del mundo. La epidemia del Covid-19 me sorprendió en Londres. Llevaba cinco años allá y sentí que tenía que volver a Chile. Compré un boleto de avión y me vine. Estoy cumpliendo responsablemente la cuarentena y espero poner mis conocimientos a disposición de esta emergencia.

He estado en muchas guerras y conflictos armados. Estuve en Libia, Congo, Somalia, Afganistán e Irak. Mi expertise es con los pacientes accidentados más graves. Yo era el jefe de turno de cirugía de urgencia del King’s College Hospital cuando fue el ataque terrorista en el puente de Londres, donde resultaron muertas 11 personas tras un atropello masivo, en 2017. Yo acababa de irme del turno cuando me pidieron que volviera. Cuando llegué, me encontré en una zona de guerra. Uno cuando va a la guerra sabe más menos lo que va a ver, pero acá el contexto era surrealista: policías con armas y múltiples víctimas.

Hay que ponerse detrás de la autoridad sanitaria, no importa el color político. Tras una situación de emergencia como esta es importante tener un líder que sea respetado. Este se tiene que asesorar por la mayor cantidad de expertos, pero no se pueden tener tantas voces. No se puede criticar tan livianamente desde Twitter una crisis que es global y que nadie, por el momento, tiene resuelta. Yo creo que voy a poder ser un aporte. No veo esta situación muy distinta a la de una guerra, va a haber múltiples víctimas y recursos limitados. Hay que tomar la experiencia de otros países. Yo vengo del Reino Unido, que tomó medidas solo cuando ya tenía una gran cifra de víctimas fatales. Tengo la esperanza de que en Chile pueda ser distinto, pero dependerá mucho de cómo actúan los que deciden.

Los médicos tenemos que priorizar la atención de pacientes. No es que uno seleccione quién vive y quién no, como se ha dicho que ocurre en Italia o España a propósito del coronavirus. Los médicos nunca elegimos, no tenemos ese poder, no nos corresponde. Lo que sí, es que tenemos que optimizar los recursos, y lo que va a pasar acá, en el peor de los casos, es que vamos a vivir un escenario de guerra y vamos a tener que buscar la mejor opción para la mayoría de los afectados. Ojalá que no. Lamentablemente, nunca vamos a poder darles la mejor opción a todos.