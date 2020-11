Marcelo Ríos: “Si viera a gente robando leche y tuviera a mi hijo cagado de hambre, muriéndose, yo también saquearía”

Recuperándose de una cirugía a la cadera, Marcelo Ríos (Santiago, 26 de diciembre de 1975) intenta volver a la normalidad. “Me rompí el labrum y aparte tuve una descompresión del ciático. También tengo roto el otro lado. Dejé las muletas a los tres días y era un mes de recuperación. Estoy haciendo rehabilitación yo solo, porque siempre he tenido el concepto de que las compresas y el calorcito es una pérdida de tiempo. Me siento mejor, aunque me cuesta dormir. El dolor en las noches es fuerte; en el día me duele menos, porque me gusta moverme, pero cojeo. Nunca me imaginé una lesión en la cadera, pero analizándolo bien, todos los tenistas han cagado de la cadera: Kuerten, Murray… Es lo que te deja el tenis. A mí me dejó bien económicamente, gracias a Dios, pero hecho mierda por dentro”, reflexiona desde Estados Unidos, donde reside.

Ha visto mucho tenis en los últimos días y también sigue a la distancia la situación social del país. Como siempre, no se guarda opiniones y a lo largo de esta conversación hablará de todo. Muy en su estilo.

¿Qué balance hace de la última Copa Davis en España?

Nos tocó un grupo bastante duro. A pesar de que siempre vi que deberíamos haberle ganado a Argentina, fue difícil. Creo que todos se dieron cuenta que ni Nicolás (Jarry) ni Christian (Garin) llegaron en su mejor momento, pero la experiencia de ver a jugadores que hace tiempo no veía estuvo entretenida. En la parte tenística, yo creía que íbamos a hacer más y pasar a cuartos. Que sea a fin de año pasó la cuenta. Encuentro que llegaron cansados, desmotivados y nos sacaron la cresta.

Allá se encontró con Andy Murray.

No solo con Murray, también con Djokovic. Lo que pasa es que Murray fue al entrenamiento. Me contó de su operación y me mostró un tajo desde la rodilla a la pelvis. Se nota que cojea. Juega y queda hecho mierda, me dice. Él tiene una prótesis. Realmente no sé cómo está jugando.

A usted se le anunció en la ATP Cup. ¿Por qué no fue?

Las razones fueron más personales. He pasado poco con mi familia y con mi señora. Era una época complicada. No me dejaban salir de mi casa. Estoy de cumpleaños en esa fecha, también están mi señora y mi hermana, es Año Nuevo... Pero no fue por dejar de lado el equipo. Me hubiera encantado ir. Aparte, ya venía con el problema de la espalda, que siempre he tenido, y ahora lo de la cadera. Viajar hasta allá me complicaba. Y había que darle la oportunidad a (Paul) Capdeville, a ver si tiraba pa'arriba.

¿Y cómo cree que lo hizo Capdeville?

Es mejor como tenista que como entrenador. ¡Nooo! Era un grupo difícil. No se ganó en singles, pero era una bonita experiencia. Jugar con Djokovic o con Sudáfrica, que son equipos potentes... Me hubiera gustado ir, pero no estaba para viajar a Australia con dolor de cadera y de espalda.

Agradecí mucho que el papá me llamara para contarme lo que pasaba. También hablé con Nicolás y me contó su versión. Me acuerdo de cuando hicieron el doping. Llegamos a Madrid ese día, a las 6 de la mañana, y estaban esperando a Garin. Con el examen te encuentran de todo. Cuando yo jugaba, era solo pipí. Ahora también es por sangre. Entonces, tratar de esconder algo es muy difícil y hoy en día te pillan cualquier cosa que quisieras hacer. Me parece una lata. Sé que les hicieron a los dos el examen de doping en la Copa Davis. Y yo no pongo las manos al fuego por nadie. Es super difícil. Yo quiero super harto al Nico y le dije: "Vas a seguir siendo el Nico Jarry si te suspenden por cuatro años o lo que sea. Te quiero como amigo, te quiero como jugador y si no jugái nunca más, vas a seguir siendo mi amigo". No puedo saber. Es difícil saber lo que una persona hizo. Yo no estoy diciendo que lo hizo o no lo hizo, él es el único que sabe y se sabrá más adelante. Pero yo, dando la impresión desde afuera, lo veo difícil. Es del que menos podría pensarlo, por su forma de ser. Es metódico, ordenado, muy profesional. Entonces, querer sacar ventaja con una cuestión así, me cuesta creerlo. No me lo imagino de él. ¿Para qué cagarse la carrera por un dopaje? Aparte le pillaron estano, que no se encuentra en una farmacia. Son cosas para los fisicoculturistas y para ganar masa muscular rápidamente. Es una cuestión fuerte y lo encuentro muy raro en Nico. Ojalá salga que fue una equivocación. Yo creo que el castigo va seguro, ojalá sean meses. Si le dan cuatro años, le matan la carrera. Te cagan la vida. Hablé con el Nico y está afectado, y está tratando de demostrar que lo que él dice es verdad y que no cometió ningún error. En un caso así, aunque te castiguen, la idea es quedar con la imagen limpia. Sobre todo, en un país como Chile donde somos tan chaqueteros.

¿Cómo era el dopaje en su época de jugador?

Te pasan una hoja que no se entiende ni raja lo que dice. La ATP se maneja mal en ese ámbito. Te pasan una lista donde hay millones de cosas que nunca viste en tu vida. Recuerdo una vez en China en que estaba con la nariz tapada y me iba a comprar algo para destapar sin saber lo que tenía. Es super difícil. Después la agarraron con los argentinos, después con la coca. Se pusieron demasiado drásticos. Una cosa es la vida personal y otra cosa es doparte para sacar ventaja. Lo que pasó con Korda es para sacar ventaja. Justo en un grand slam, que yo podría haber ganado. No es como en el atletismo, donde al segundo le dan el título en esos casos. Ganó siete partidos, llegó a la final como avión. Al mes, jugué con él y le gané. Se dio una controversia. Ahora uno se ríe, pero en sus récords quedó que ganó un grand slam.

¿Y siendo jugador consumió alguna sustancia?

Nunca en mi época de tenista. Copete, sí, pero marihuana u otra droga fuerte no, por el doping y porque no me interesaba andar metido en hueás. De cuidarme, no me cuidaba en el sentido de que me saliera algo en el doping. A mí me hicieron doping unas tres veces en toda mi carrera.

Andre Agassi confesó que lo encubrieron.

Lo pillaron cuatro veces y la ATP lo tapó porque era Agassi y el tenis se iba a la mierda. Yo a la ATP la encuentro la hueá más mierda que existe. Puros gringos metidos. En esa época los masters siempre eran en indoor y cancha rápida para que lo ganara Sampras. Con Bruguera hablábamos de que el Master fuera en una superficie distinta cada año. ¿Y quiénes cagábamos? Los sudamericanos. Yo físicamente cagué a los 26 años porque me reventé. Si yo no medía 1,90... Tenía que jugar a cinco sets, rebotando en cemento tres meses. Es el único deporte que cambia de superficie cuatro veces. Tampoco entiendo que haya dos saques en el tenis. Es como el mulligan en el golf, cuando juegas con los amigos y puedes partir dos veces. Es absurdo. Alguien lo inventó y es mucha ventaja para el hueón que mide 2,14. Estaba viendo a Karlovic, tiene 40 años... ¡Y cuándo se va a retirar, si saca desde un edificio!

Roger Federer dijo que usted era una especie de jugador perfecto. ¿Cómo toma esas palabras?

Es un tipo que tenísticamente es perfecto. Que tenga la motivación de seguir ganando a esta edad... Me saco el gorro. Yo estaría en mi casa hace 10 años, tirándome las hueas. Me quería para el Salón de la Fama. Que me elijan para el Salón de la Fama me importa una raja, no quiero ni estar. Esa hueá es gringa y no me interesa. Pero que Federer ya haya dicho que soy uno de los mejores, para mí eso es más importante. Con eso me gané el Salón de la Fama, el Salón Federer. Que el mejor jugador de la historia diga las cosas que dijo de mí, es mucho más importante que me den cualquier premio que pueda existir. Con eso me doy pagado de haber sido tenista.

Usted dijo que era muy car'e raja opinar sobre el estallido. ¿Por qué cree eso?

Yo estoy al otro lado del mundo y sería car'e raja opinar. Son cosas personales y trato de seguir poco la política porque está la cagada e igual es fuerte. Yo veía a Venezuela antes. No es que me riera, pero decía "cómo puede llegar un país a este nivel". Y de repente nosotros caemos en lo mismo. No lo podía creer. Yo no estoy viviendo allá, soy realista. A mí me llega la cuenta de la luz y no la pago yo, la paga mi señora. Entonces si me suben la luz 500 pesos, no me doy ni cuenta. No estoy pendiente, porque gracias a Dios tengo otra situación. Pero entiendo a la gente cuando habla de igualdad o equidad. Yo lo estoy viviendo en carne propia acá. Para mí no es subirle más el sueldo a la gente para que tenga más plata. No, para mí todos deben partir de la misma base. Si mi hijo estudia en el Nido de Águilas, que todos puedan estudiar en el Nido de Águilas. Que todos empiecen con la misma posibilidad en la vida. Acá, en Estados Unidos, el hijo del jardinero es compañero de mi hijo. Acá es colegio público. Y yo voy a la casa del jardinero y él viene a mi casa. Y la raja, no hay ningún problema... De que tienes más plata o menos plata. Aquí yo soy un hueón más. También lo veo por el lado de la salud. Si yo puedo ir a la Clínica Alemana, la persona de escasos recursos también debería tener la posibilidad de ir a la Clínica Alemana. Veo que está mal distribuido en esa parte. Quitarles a los ricos para ayudar a los pobres, no tiene sentido. Yo creo que va por ahí, por el lado de la salud. Que no se muera gente esperando. Que pague el Estado, ellos verán cómo, pero no sacándole plata a otros. Yo no recibí una herencia, me saqué la chucha. Y que te quiten plata y te suban los impuestos me duele, me siento pasado a llevar. O con lo de las herencias que van a ir al Estado. Me saqué la chucha y lo voy a seguir haciendo para dejarles plata a mis hijos y no a un hueón que no conozco. Encuentro que no está bien hecho. Pero también, de repente, digo que hay que estar en los pies de la gente. No comparto los saqueos, no comparto los hueones que queman los metros o se roban computadores y refrigeradores. Pero me pongo a pensar qué pasaría si estuviera en ese lugar. Si viera gente robando leche y tuviera a mi hijo cagado de hambre en la casa, muriéndose, yo saquearía también. Creo que lo haría. Mientras no esté en los pies de esas personas, no puedo opinar.

Usted votó por Sebastián Piñera. ¿Está desilusionado de su gobierno?

Entre Piñera y Guillier no había opción. Guillier es Guillier, ya no sé qué hueá más mala decir de Guillier. Ya pasó de moda. No es que me haya desilusionado de Piñera, yo creo que se encontró en un momento en el que no supo qué hacer. Lo pillaron volando bajísimo y no es culpa de él, todos sabemos que esto viene de antes. Pero lo que sí veo es que tiene poca mano dura. Trump acá dice que mañana va a matar al hueón de Irak y lo mata. Es un hueón perro. Tiene al país bien derecho. ¿Toque de queda? Tú dices en democracia no hay toque de queda, pero ahí se lo pasaron por la raja. Yo con Maduro nada, ha hecho mierda a su país, pero tiene personalidad. Son hueones perros. Piñera fue muy blandito y no supo salir de la situación rápidamente.

Hace unos días dijo que besó a una persona del mismo sexo. ¿Cómo se dio esa situación?

Vamos a dejar clara la hueá. Todos piensan que salí del clóset y yo le puse un poquito de color en mi Instagram. Yo fui a un programa de televisión del Canal 11 y preguntaron si alguien le había dado un beso a una persona del mismo sexo. Yo sí lo hice, pero está fuera de contexto. Esto pasó cuando tenía unos 15 años y entrenaba en el Club Manquehue. Ahí se paseaba una mina y se sacaba fotos. Salí con ella y yo encontraba algo raro. Decía: "No puede ser, cómo tan mala cuea". La cosa es que fuimos al Tequila y le preguntaba a mis amigos si era mina u hombre. Yo la veía bien. Luego, nos fuimos a un mirador que quedaba en el Saint George. Entre que trato de tocarla y no me dejaba, de repente, un beso, y le empiezo a sentir la barbita recién saliendo. Prendo la luz, y el maquillaje corrido (...) Se baja y me dice con voz de hombre: "Pero Marcelo, tú sabís que yo era hombre, para qué te hacís el hueón". Esa es la historia. Me fui más asustado que la chucha. Llegué contándole a mi papá, a mi mamá. Casi como si me hubieran pegado el Sida. Ahora la cuento como chiste y ya han pasado muchos años. Te lo digo de verdad, y soy criticado en muchas partes y por gente muy querida, no me gustan los homosexuales. Por eso, les puse "monopatín", para que no se sientan.

¿Le pasa lo mismo con las lesbianas?

Es diferente, pero ver dos hueones dándose besos con lengua, como se ve acá en Estados Unidos, me rebota. No es fácil para mí, no me criaron así. Tengo que decir la verdad, aunque me critiquen. Me llamó el pela'o del Movilh (Rolando Jiménez) y me dijo que tenía que aprender de homosexualidad. ¡Qué se ha creído! Si es una opinión mía y puedo opinar lo que quiera. No estoy diciendo tampoco que haya que tratarlos mal. No me gusta y es mi opinión. Es válida y creo que mucha gente piensa así. Llegas a una casa y ves dos papás, ¿cómo se lo explico a mi hijo de cuatro años?

¿Pero con ese discurso tan radical no se ha puesto a pensar en qué sucedería si su hijo fuera homosexual?

No voy a decir lo mismo que Kevin Hart, que se mandó una declaración muy fea hace unos años y lo criticaron mucho y lo vetaron por haber respondido a esa misma pregunta. No lo sé, es un tema super fuerte. Tengo uno, un hombre, y trato de criarlo como hombre. Como soy yo. Pero si sale monopatín, qué voy hacer; tendré que aceptarlo como es, si es mi hijo. Pero ojalá no sea así, porque no estoy preparado. No estoy listo para ver a dos hombres juntos, ni menos a mi hijo con un hombre. Es una pregunta dura, difícil (...)

Volviendo al tenis, ¿este año va a jugar exhibiciones?

Sí, tengo una exhibición para el 26 de junio en el Gran Arena Monticello con Alex Corretja, que fue número dos del mundo y finalista de Roland Garros. Un clásico del tenis. Decidí operarme de la cadera para estar bien. Tengo todavía marzo, abril y mayo para recuperarme bien y entrenar. Será un bonito evento. Además, me parece que Corretja no ha estado en una exhibición en Chile.

¿Cómo analiza el momento de Christian Garin?

Tengo la suerte de tener un canal que da tenis las 24 horas. Justo vi la semi y la final de Garin. El hueón con el que jugó en semis (Andrej Martin) era más malo que (Jorge) Aguilar. La única diferencia es que Aguilar es negro y el otro rubio de ojos azules. Pero sí, creo que Garin ha mejorado harto y, más que mejorar de golpes, ha mejorado mentalmente. Sí creo que tiene que ser más perro. Por ejemplo, en una corta, Schwartzman le dice "vos sos boludo" y Garin no hizo nada. Yo si fuera Garin, le hubiera respondido "qué te pasa, enano de mierda". Físicamente, bajó de peso. Está más fuerte, creo que ha sido bueno el trabajo que ha hecho con su entrenador, ¿cómo se llama?

Andrés Schneiter.

Lo cacho de nombre, es un hueón que se parece a Los Tachuelas. Ha hecho un buen trabajo, ya lo tiene metido entre los 30. Excelente. Ahora es cuando empieza a costar. Cada puesto son varios puntos de diferencia. Va a tener que empezar a hacer semis o final de los torneos grandes, porque ya no le va a servir ganar los 250. Lo veo con ganas de meterse, hablé con él. Ojalá se meta, pero que ojalá no sea uno. Que sea dos o tres y quedamos felices todos.

¿Lo ve en el top ten?

Condiciones tiene, pero le falta todavía. Los top 20 y los top ten están en un nivel muy duro. Tenísticamente lo encuentro que tiene nivel, pero le falta ganar a esos jugadores y seguir en racha para meterse. Tiene la suerte de que está en una época en la que en unos años más Federer, Nadal y Djokovic no van a existir. Ahí van a entrar él, Zverev, Thiem... Son años en los que tiene que sacar harto provecho para que se pueda meter cuando salgan estos superdotados del deporte.

¿Qué piensa de Alejandro Tabilo?

Me impresionó harto. La primera vez que lo vi dije "de adónde apareció este pajarraco", que sacaba un huevo y les sacaba la cresta a todos entrenando en arcilla. Ha mejorado mucho. En la Copa Davis lo hueveaba con que era agrandado porque saludaba a Shapovalov y después me acordé de que nació en Canadá. Tiene mucho talento, físicamente ha mejorado mucho. Leí que antes era gordo y no me lo imagino. Juega excelente. Lo que sí le critico es que no puede estar entrenando en Chile. No puedo creer que haya cambiado Canadá por el Club Providencia con el entrenador de Barrios (Guillermo Gómez). Si quiere ser bueno, tiene que irse, porque tiene todo para ser bueno: es inteligente, profesional, tiene talento. Si se queda en Chile, va a cagar, porque no hay tenistas. La carrera del tenista es corta y hay que aprovechar. Es lo que hizo el Nico Jarry. Al Nico le costó dejar a Rodríguez, pero todos sabemos que Rodríguez no es un entrenador para top ten y él mismo lo dice. Justo había contratado al de Nishikori (Dante Bottini), un hueón la raja, buena tela. Igual es complicado si a Nico lo castigan. Ojalá salga libre de esto y siga adelante. Además, tiene un potencial enorme. Es una pérdida importante para nosotros en Copa Davis, nos quedamos sin singlistas. Teníamos a Garin y Jarry, que era el equipo que la gente conocía y que en el ámbito internacional le tenían respeto.

¿Qué opinión tiene del trabajo de Nicolás Massú con Dominic Thiem?

Nicolás tuvo la suerte, que se la ganó, de agarrar a un Fórmula Uno. Le fue la raja altiro... La gracia de esto es que Nicolás se hizo un nombre. Después de Thiem no va a agarrar a un hueón 100, sino que a uno que esté metido, porque se sabe que es un buen coach. Es como cuando Pellegrini tomó al Real Madrid. Al Nico le gusta viajar, estar 10 horas entrenando. Los austriacos son aperrados. Además, es soltero, no tiene que rendirle cuentas a nadie. Nico cuenta que Thiem es a toda raja, que el equipo es la raja y la familia habla súper bien de él. En buena hora le llegó. Ojalá siga ahí y lo pueda llevar a ganar un grand slam y ser número uno del mundo.

¿Viajará a la serie de Copa Davis en Suecia?

No han nombrado al equipo y cuando lo nombre Nicolás, sabré. Si estoy, estoy. Y si no, no sé. Todavía no sé si voy.