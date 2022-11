Radiografía a Carabineros en regiones: las zonas con menor vigilancia policial

A una cuadra del río Curanilahue, en la comuna del mismo nombre, se encuentra la Escuela E-766 Pablo Neruda. Ubicado en la zona de Arauco, en la Región del Biobío, el establecimiento de 800 alumnos es el segundo recinto más grande en la comuna de cerca de 34 mil habitantes, donde predominan las labores relacionadas al rubro forestal.

El mediodía del jueves 29 de septiembre pasado, cuando los alumnos estaban en clases, un “postón” disparado desde el exterior atravesó el vidrio y la cortina de la sala número 15, en la que se encontraban 21 estudiantes de primer ciclo básico. Rápidamente, los niños y niñas se ubicaron bajo las mesas de clases y luego se resguardaron en la biblioteca. El día anterior, ya había ocurrido un hecho similar.

Por esos días había preocupación entre las autoridades locales de Curanilahue. Además de tener que lidiar con la violencia rural que los ha mantenido bajo estado de excepción constitucional desde el 12 de octubre de 2021, desde este año se había sumado un nuevo problema: siete de los funcionarios de la dotación comunal estaban con licencia médica, lo que los dejó con sólo cinco carabineros para patrullar el territorio.

“Posteriormente esos siete funcionarios de servicio habitual fueron destinados a otras reparticiones del país por razones que desconozco”, señala la alcaldesa Alejandra Burgos (IND). La decisión de Carabineros, asegura, era reponerlos recién el año 2023.

Por ello, Burgos tuvo que viajar a Santiago a mediados de agosto, donde sostuvo una reunión con la entonces ministra del Interior, Izkia Siches. Allí, afirma, también pudo conversar por videollamada con el General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

“En la Provincia de Arauco, Curanilahue es la comuna con mayor tasa de delitos y con la mayor presencia de delincuencia en el perímetro urbano, especialmente robo en lugar no habitado y robo en lugar habitado. Frente a esa realidad es que nosotros pedimos una consideración especial”, explica la alcaldesa sobre su encuentro con las autoridades.

El reclamo de Burgos tuvo efecto, al menos por el momento. A finales de septiembre, la comuna recibió un contingente temporal de refuerzo de 2 oficiales y 8 carabineros, lo que asegura, por ahora los dejó con 15 uniformados, a la espera del personal titular que debería llegar en 2023.

Una dotación que durante las últimas semanas, ha debido enfrentar de todo. Desde la exitosa captura, a comienzos de octubre, del líder de una organización delictiva dedicada al robo de madera; hasta la detención y expulsión de dos de sus mismos funcionarios por el robo a mano armada de una camioneta a un habitante de la comuna.

La situación comunal en regiones

El domingo pasado, La Tercera reveló que, según documentos secretos de Carabineros, entre el primer semestre del 2019 y el primer semestre del 2022 se redujo en un 27% el número de policías disponibles para realizar servicios a la población en las 53 comunas con Plan Cuadrante en la Región Metropolitana. La publicación generó amplio debate y también, la reacción del gobierno, que admitió el problema.

“Lo que ha pasado con Carabineros en los últimos años, es que producto de la pandemia, se vio obligado el sistema a bajar el número de reclutamiento de policías por el tema del distanciamiento social. Se formaron policías menos que lo habitual”, aseveró el martes la ministra del Interior, Carolina Tohá, en entrevista con Radio La Mega de Osorno.

En esta nueva entrega, establecemos cuál es la dotación real de carabineros para las otras 101 comunas del resto del país que tienen implementado Plan Cuadrante, desde Arica a Punta Arenas. Si en la Región Metropolitana ha habido un 27% de disminución de efectivos, en el resto del territorio nacional esa reducción ha sido de un 20%, de acuerdo a los informes que la institución entrega periódicamente al Senado. Pese a que la baja ha sido menor, hay comunas en las que la situación se ha vuelto compleja.

El mejor ejemplo de ello es Curanilahue. Si el primer semestre de 2019 tenía una tasa de 59,1 funcionarios operativos cada 100 mil habitantes, esa cifra llegó a sólo 14,7 carabineros cada 100 habitantes en 2022, una reducción de un 75% en el total de personal. Así, durante el primer semestre de 2022, Curanilahue fue la comuna con peor vigilancia policial de todo el país.

“Las siete comunas de la provincia de Arauco presentamos proyectos al Fondo de Seguridad Pública y ninguno fue aceptado, siendo una zona de rezago y una zona con alta conflictividad. Finalmente tuvimos que optar por comprar una camioneta con recursos propios para hacer rondas preventivas”, explica la alcaldesa Alejandra Burgos.

Entre las quince comunas con peor dotación policial en regiones con Plan Cuadrante, destacan territorios de la zona centro, centro sur y sur del país: desde La Ligua por el norte, hasta Punta Arenas por el sur.

Graneros es una de ellas y ocupa la segunda posición en regiones por la baja cantidad de uniformados disponibles (es tercera a nivel nacional, tras Ñuñoa). “Nosotros estábamos muy claros en esa cifra. Nos hemos manifestado pública y privadamente, con el Presidente, sus ministros y subsecretarios para poder explicarles nuestra preocupación”, revela su alcalde, Claudio Segovia (IND).

Desde el primer semestre de 2019, la comuna ubicada en la zona norte de la Región de O’Higgins ya contaba con una baja presencia de carabineros en comparación con el resto del país. En ese periodo, disponía de 44,5 funcionarios cada 100 mil habitantes, pero en el último semestre de este año la situación sólo empeoró, quedando con 16 uniformados cada 100 mil personas.

“Las respuestas han sido evasivas, ‘que estamos en eso, que estamos priorizando’ y no ha habido respuestas adecuadas. Nosotros tenemos una dotación tan paupérrima, que muchas veces los carabineros no pueden acudir y esto ha sido tan grave que tampoco hemos contado con vehículos para procedimientos”, señala Segovia.

Ante esto, el municipio ha debido echar mano a lo que se denomina “fondos casino”, dineros que reciben algunas corporaciones edilicias de la zona por el funcionamiento del casino Monticello. “Hemos tenido que tomar decisiones y aumentar la dotación de patrulleros municipales. Ellos se han transformado en la herramienta que hemos debido crear para poder suplir la necesidad de carabineros en la calle”, reclama el edil. Hoy cuentan con 14 patrulleros y seis vehículos.

En la comuna de 37 mil habitantes, la sensación de inseguridad también está presente. En la memoria de los vecinos está el reciente homicidio de Mauricio Rojas Peñailillo, un joven de 21 años con discapacidad cognitiva que estuvo dos meses desaparecido hasta que su cuerpo fue encontrado el 31 de julio de este año. Un mes antes de que se le perdiera la pista, Rojas ya había sufrido otro episodio, cuando fue subido a la fuerza a un vehículo en la Plaza de Armas de Graneros, golpeado en su interior, para luego ser liberado en otra zona de la ciudad. Rojan no alcanzó a declarar en esa investigación.

El homicidio del joven Marcelo Rojas remeció a la comunidad de Graneros en julio de este año.

En la zona, asegura el alcalde Segovia, “la delincuencia también se ha extendido hasta los sectores rurales donde trabajadores agrícolas son víctimas de delitos de todo tipo en caminos. Pero también, asaltos a mano armada en algunos predios”. Un problema que se ve agravado con la llegada de cerca de 10 mil trabajadores a la comuna producto de la temporada de la fruta que ya partió con la cereza y termina con la uva en abril del próximo año.

Un poco más al sur están Chiguayante y Hualpén, en el Bíobio, cuyas zonas también aparecen entre las quince comunas con peor dotación policial. En ambos lugares se registraron balaceras esta semana. El caso de Hualpén fue el más grave, pues una adolescente de 17 años resultó fallecida al interior de su casa por nueve impactos de bala.

Frontera norte en alerta

Los informes reservados de carabineros no sólo permiten conocer el detalle de policías por comunas. Los reportes de planificación muestran la situación a nivel regional, respecto a uniformados desplegados para labores preventivas en sus zonas.

El primer indicador advierte que la Región Metropolitana es la que presenta los peores índices con un promedio de 39 carabineros por cada 100 mil habitantes en sus comunas para el primer semestre de 2022. Mientras que el segundo territorio con más dificultades es la Región de Magallanes: los ciudadanos patagones pasaron de 78 policías cada 100 mil personas en 2019 a 41,6 funcionarios al primer semestre de este año.

“Es evidente que nadie puede desmentir que hay una menor presencia policial en los barrios. Eso existe, se nota y los alcaldes te lo pueden decir”, reconoce la alcaldesa Carolina Leitao (DC), presidenta de la Asociación de Municipalidades (Amuch).

Esa percepción también la describen en la zona norte del país. Por ejemplo, en la Región de Arica y Parinacota, su gobernador Jorge Díaz asegura que la falta de carabineros es dramática. Sobre todo ante el crecimiento del delito de homicidios: en lo que va de 2022 registran 32 asesinatos.

“Esta baja me la recalcan los vecinos. Estuve en una reunión en la zona norte de la ciudad, cuyos dirigentes me comentaron que son vecinos de la subcomisaría Chinchorro y tampoco llegan a sus llamados, a pesar de que están cerca”, describe Díaz.

Y las cifras son evidentes. Según los informes de Carabineros, Arica y Parinacota está bajo el promedio nacional y registró una abrupta baja de policías en dos años. De 116 funcionarios cada 100 mil habitantes en 2019, la región pasó a contar con 51 uniformados durante el primer semestre de 2022.

El gobernador Díaz ha conversado con el Ministerio del Interior para solicitar más refuerzos, sobre todo para el resguardo de la extensa frontera y los pasos ilegales. La autoridad regional dice que de los 32 homicidios, en un 40% se detuvo a un extranjero que ingresó de forma ilegal al país como sospechoso del crimen.

“Esto provoca mucho miedo. Cada 10 días muere una persona en manos de la delincuencia”, lamenta Díaz, quien hace un llamado al Ministerio del Interior para mejorar los niveles de seguridad en su región como un plan estratégico para Chile. Para enfrentar esta crisis de seguridad, el Gobierno Regional acordó financiar la compra de 20 vehículos para la municipalidad de Arica, los cuales se usarán en patrullajes preventivos y así apoyar las labores de carabineros.

Unos kilómetros hacia el sur, en la Región de Antofagasta, conviven con los mismos problemas. El amplio desierto y los pasos ilegales también tienen expuesta a la ciudadanía con el crecimiento del crimen organizado.

En la capital regional las bandas especialistas en robo de cobre y narcotráfico tienen muy ocupados a los policías de esa zona, por lo que no dan abasto para las otras labores como son el resguardo preventivo y patrullaje en los barrios.

Así lo grafican las estadísticas reservadas de Carabineros. La Segunda Región está entre las cuatro peores zonas respecto a dotación policial con 51 funcionarios cada 100 mil habitantes para el primer semestre de 2022. Es decir, sólo cuenta con 339 uniformados para la región.

“Creemos que esto no puede estar medido por población sino que tienen que entrar otras variables como extensión de territorio o los desafíos de éstos, sabemos que hay mucho tráfico de droga que entra por el desierto”, dice el gobernador regional Ricardo Díaz, quien revela que tampoco hay incentivos para los carabineros, pues sus viviendas no han sido refaccionadas desde los años 70.

El convenio OS-14: patrullaje mixto

La baja presencia de carabineros es un tema que las autoridades han abordado de varias formas. Desde bloqueos de carreteras hasta alianzas para permitir patrullajes mixtos entre policías y funcionarios municipales.

El caso más extremo ocurrió a fines de octubre cuando el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales (IND, Chile Vamos) cerró los cuatro accesos que permiten ingresar a su comuna en la Región de Valparaíso, donde se encuentran los balnearios de Maitencillo y Marbella.

Su intención era protestar por la baja dotación policial y el aumento de la delincuencia en su territorio, cuya población se incrementó, según su alcalde, de 18 mil a 27 mil habitantes producto de la pandemia, pues las segundas viviendas pasaron a habitarse de forma permanente.

“Así como dijimos hace unos meses que los chilenos teníamos el derecho a vivir en un entorno libre de contaminación, hoy me hace pensar en lo mismo de que esta nueva contaminación que tengo en la comuna se llama inseguridad”, comenta la máxima autoridad comunal.

El edil advierte que pasó de 47 a 30 carabineros después de la pandemia, cuyos policías se distribuyen en dos retenes y una tenencia, lo se ha manifestado en la alza de delitos vinculados a los robos con intimidación y robo de vehículos. Por eso, asegura que, a pesar de que no son “sheriff” ni “policías”, ha gestionado la contratación de 20 inspectores de seguridad para apoyar las labores de patrullaje en su comuna.

El 25 de octubre pasado el alcalde de Puchuncaví cerró el acceso a la comuna acusando falta de seguridad de parte del gobierno.

Esta planificación se enmarca en el convenio OS-14 que permite que los carabineros puedan realizar patrullajes mixtos con funcionarios municipales, el cual Morales firmó para apoyar la iniciativa. Sin embargo, tiene sus dudas. “Yo lo firmé, queremos ser parte de la solución. Pero ¿es creíble que carabineros me pueda pasar siempre un funcionario?, lo veo imposible”, afirma el alcalde costero.

Sobre ese convenio es más optimista la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Amuch, Carolina Leitao (DC), quien promueve esta iniciativa para potenciar la presencia de seguridad en los barrios del país.

“Esto se venía implementando hace tiempo, pero de manera informal. Por ello, ahora se hace este convenio ,para que no se cuestione legalmente. Esto ayuda a ahorrar un vehículo y un funcionario a carabineros”, sostiene Leitao.

La jefa comunal ha liderado las conversaciones con el Ministerio del Interior para mejorar el problema de la baja presencia policial en los barrios. Dice que están trabajando para actualizar los criterios de distribución, los cuales no han sufrido cambios en 20 años. Por lo pronto, aprueba el plan “Centauro”, cuya propuesta mejoró el diseño de reforzamiento en 15 comunas implementado por la exministra Izkia Siches.

“Estos planes deben ser temporales. Esto puede ser mucho más eficiente ante la falta de personal policial en la medida que estos grupos focalizados (Plan Centauro) estén mirando el fenómeno delictual y cómo se va desplazando. Esto es mucho más efectivo”, asegura la alcaldesa de Peñalolén, quien incluso creó su propia fórmula ante la escasez de recursos: televigilancia y horas extras para reforzar el patrullaje preventivo con funcionarios municipales que tienen experiencia en coberturas de seguridad ciudadana.

La presidenta de la Achm asegura que el plan "Centauro" debe ser sólo una medida temporal. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Recetas, planes y estrategias que las autoridades diseñan ante la baja real de carabineros en las calles. El Ministerio del Interior no estuvo disponible para comentar los informes revelados por La Tercera. Sin embargo, la ministra Carolina Tohá decidió dar algunas pistas para mejorar este problema en la radio La Mega de Osorno, el pasado 8 de noviembre, dos días después de publicado el reportaje sobre la disminución de carabineros en Santiago.

“Hay muchas cosas por hacer”, afirmó la jefa de gabinete en la Región de Los Lagos. Y apuntó a la recuperación de reclutamiento de 1.400 postulantes por año y la recontratación de funcionarios en retiro para reforzar las dotaciones.

Iniciativas que fueron compartidas por la ministra vocera Camilia Vallejo, quien indicó desde La Moneda, el pasado lunes, que apostaron por eliminar algunos criterios de selección para facilitar las postulaciones a Carabineros. “Tomamos esa medida porque es un problema, requerimos más y mejores policías”, señaló.

De momento, el alcalde de Puchuncaví se comprometió a no bloquear nuevamente las rutas con la esperanza que los diálogos con la ministra Tohá traigan frutos para su comuna. Y le manda un recado al Ministerio Público: “Se me dijo que la Fiscalía me quería citar. Mejor que gasten en esas horas de trabajo en meter a la cárcel a los delincuentes que están en la calle atentado contra la seguridad de nuestros vecinos”.