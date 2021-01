Ximena Rincón y Alberto Undurraga en sus propias palabras

Ambos pertenecen a las filas de la Democracia Cristiana desde hace más de tres décadas y hoy se medirán en las elecciones internas del partido, que definirá a un candidato presidencial de la colectividad. En la votación, que será a lo largo de todo el país, podrán participar los 104.319 militantes de la DC y toda la ciudadanía independiente, es decir, quienes no militen en ningún partido. Según las proyecciones de la tienda que dirige Fuad Chahin, se espera una participación de unas 20 mil personas, apuntando al contexto de pandemia que afecta al país.

Previo a los comicios -los primeros de todo el arco político de cara a las elecciones de noviembre-, La Tercera recopiló una serie de frases dichas por ambos candidatos en distintos periodos de tiempo, que reflejan sus posturas en temas como pensiones, seguridad, aborto, agua y otros. Si bien hay varias coincidencias en sus puntos, también han tratado de marcar diferencias en sus opiniones.

Rincón

Pensiones / 22.01.21 (Radio Cooperativa)

“(Mi propuesta busca) subir las pensiones hoy día entre un 25% y un 80%, terminando con las tablas de mortalidad, que tanto daño han hecho, terminando con el factor de ajuste y cambiando la forma de calcular la tasa de interés técnico de retiro programado”.

Estallido social / 11.01.20 (La Tercera)

“Ha habido una suerte de empate permanente sobre el tema de la violencia o de los derechos humanos. Uno nunca se puede permitir ni tolerar la violación de los derechos humanos, como tampoco nunca se puede permitir la violencia”.

Diferencias / 22.01.21 (Radio Cooperativa)

“Alberto está obsesionado con levantar argumentos falaces, y la verdad es que me sorprende su actitud estos últimos días, no sé si está un poco nervioso o preocupado. Tengo tanta calle que me he recorrido el país no una, sino que muchas veces en los distintos roles que he ejercido”.

Felices y Forrados / 28.11.2020 (La Tercera)

“No sabía que mi hermano era abogado de Felices y Forrados, y para inhabilitarme, tendría que haber sabido. Por qué tendría que preguntarle a él las cosas que hago, ni que tenía que informarme de cuáles son sus clientes”.

Bachelet / 20.01.21 (La Segunda)

“Si hay alguien que es de terreno soy yo, y en la calle no he sentido nostalgia (...) El cariño hacia la Presidenta (Michelle) Bachelet se ha ido diluyendo debido a la gran frustración que sienten las personas”.

Paula Narváez / 28.12.20 (CNN Chile)

“Me parece maravilloso que otra mujer, además de región como yo, entre al ruedo de las candidaturas presidenciales. Creo que necesitamos voz de mujer, necesitamos fuerza de mujer en lo que viene, así que bienvenida, Paula, a esto”.

Daniel Jadue / 05.08.20 (La Cuarta)

No votaría por (Daniel) Jadue ni votaría por (Joaquín) Lavín. Creo en un proyecto distinto al de ellos”.

Seguridad / 01.01.21 (Ximenarincon.cl)

“Queremos avanzar, complementariamente, en una profunda reforma y en algunos casos en una refundación de las fuerzas de orden y seguridad pública, así como en una cultura inclusiva, participativa, solidaria y Comunitaria en los Barrios”.

Undurraga

Diferencias / 18.01.21 (La Tercera)

“Hoy día es necesaria la experiencia de alcalde -en la Presidencia-, que significa más tiempo en el terreno que en la oficina, participación ciudadana y que las cosas que se dicen se hacen”.

Estallido social / 09.01.21 (Junta nacional DC)

“Necesitamos una policía que esté a la altura de las necesidades del Chile de hoy, que la gente se sienta protegida (...). Necesitamos una política de reparación para todos aquellos que fueron vulnerados en sus DD.HH. durante el estallido social”.

Caso Penta / 30.10.20 (Diario El Día)

“La Fundación ‘Ciudad Justa’ fue la que instaló, visibilizó la agenda de desigualdad territorial a través de más de 40 estudios. Uno de esos estudios, en año no electoral, lo compró esa empresa, que tuvo otros problemas después. Eso se aclaró el año 2014, y, por lo tanto, seguí trabajando en el ministerio”.

Paula Narváez / 21.01.21 (Radio Cooperativa)

La irrupción de Paula Narváez es algo positivo, es un aporte a la política (...). No me cabe duda de que después de ganar las primarias nos enfrentaremos con Paula Narváez y con quien gane en el PPD”.

Pensiones / 09.01.21 (Junta nacional DC)

“Se trata de construir un sistema mixto, de separar los roles que hoy hacen las AFP (...) creando un organismo público y sin fines de lucro para la administración, más barato y cercano a la gente (...). No corresponde el poder que han tenido las AFP para influir en las empresas, porque ese poder es de los trabajadores/as”.

Aborto / 21.01.21 (Radio Cooperativa)

“Si usted me pregunta sobre el aborto libre, yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo no soy partidario del aborto libre. No obstante, es algo que obviamente se puede discutir en el Parlamento y no corresponde que un Presidente lo vete”.

Daniel Jadue / 19.01.21 (La Segunda)

“Ni Jadue ni Lavín representan a la mayoría de las chilenas y chilenos. La gran mayoría queremos transformaciones efectivas que apunten a mayor igualdad, a derechos sociales garantizados y que esto se haga en paz, permitiendo el desarrollo del país”.